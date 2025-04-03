　3日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比930円安の3万4830円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

39390.99円　　ボリンジャーバンド3σ
39140.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38887.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38601.33円　　ボリンジャーバンド2σ
38474.45円　　200日移動平均
38469.60円　　75日移動平均
37811.66円　　ボリンジャーバンド1σ
37022.00円　　25日移動平均
36645.00円　　一目均衡表・基準線
36395.00円　　一目均衡表・転換線
36232.34円　　ボリンジャーバンド-1σ
35776.00円　　5日移動平均
35725.87円　　2日日経平均株価現物終値
35442.67円　　ボリンジャーバンド2σ
34830.00円　　3日夜間取引終値
34653.01円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース