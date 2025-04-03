日経225先物テクニカルポイント（3日夜間取引終了時点）
3日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比930円安の3万4830円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
39390.99円 ボリンジャーバンド3σ
39140.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38887.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38601.33円 ボリンジャーバンド2σ
38474.45円 200日移動平均
38469.60円 75日移動平均
37811.66円 ボリンジャーバンド1σ
37022.00円 25日移動平均
36645.00円 一目均衡表・基準線
36395.00円 一目均衡表・転換線
36232.34円 ボリンジャーバンド-1σ
35776.00円 5日移動平均
35725.87円 2日日経平均株価現物終値
35442.67円 ボリンジャーバンド2σ
34830.00円 3日夜間取引終値
34653.01円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
39390.99円 ボリンジャーバンド3σ
39140.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38887.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38601.33円 ボリンジャーバンド2σ
38474.45円 200日移動平均
38469.60円 75日移動平均
37811.66円 ボリンジャーバンド1σ
37022.00円 25日移動平均
36645.00円 一目均衡表・基準線
36395.00円 一目均衡表・転換線
36232.34円 ボリンジャーバンド-1σ
35776.00円 5日移動平均
35725.87円 2日日経平均株価現物終値
35442.67円 ボリンジャーバンド2σ
34830.00円 3日夜間取引終値
34653.01円 ボリンジャーバンド3σ
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