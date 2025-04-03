¥Ò¥È¤Ï¤É¤³¤«¤é¿Í¤Ê¤Î¤«¡©¡¡À¸Êª¼ï¤Î¤¢¤¤¤Þ¤µ¤¬Ìä¤¤¤«¤±¤ë¡ÖÎÑÍý¤ÎÆñÂê¡×

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1) Cuvier G.Le Règne Animal.Déterville. p. 94. (1817).
2) Cuvier G.Discours sur la Théorie de la Terre.G. Dufour et E. D'Ocagne. p. 104. (1821).
3) ¥·¥Ã¥À¡¼¥ë¥¿¡¦¥à¥«¥¸¡¼¡ÊÃø¡Ë¡¢ÃçÌîÅ°¡Ê´Æ½¤¡Ë¡¢ÅÄÃæÊ¸¡ÊÌõ¡Ë¡Ø°äÅÁ»Ò¡§¿ÆÌ©¤Ê¤ë¿ÍÎà»Ë¡Ê¾å¡Ë¡ÙÁáÀî½ñË¼¡¢2018Ç¯¡¢100-119¥Ú¡¼¥¸¡£
4) Æ±½ñ¡¢175-193¥Ú¡¼¥¸¡£
5) ¥Ç¥¤¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥é¥¤¥¯¡ÊÃø¡Ë¡¢Æü¸þ¤ä¤è¤¤¡ÊÌõ¡Ë¡Ø¸ò»¨¤¹¤ë¿ÍÎà¡§¸ÅÂåDNA¤¬²ò¤ÌÀ¤«¤¹¿·¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹»Ë¡ÙNHK½ÐÈÇ¡¢2018Ç¯¡¢350¥Ú¡¼¥¸¡£
6) Æ±½ñ¡¢352-354¥Ú¡¼¥¸¡£
7) ¼ÄÅÄ¸¬°ì¡Ø¿ÍÎà¤Îµ¯¸»¡§¸ÅÂåDNA¤¬¸ì¤ë¥Û¥â¡¦¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹¤Î¡ÖÂç¤¤¤Ê¤ëÎ¹¡×¡ÙÃæ±û¸øÏÀ¿·¼Ò¡ÊÃæ¸ø¿·½ñ 2683¡Ë¡¢2022Ç¯¡¢254-257¥Ú¡¼¥¸¡£
8) Bergström A., Stringer C., Hajdinjak M., Scerri E.M.L., Skoglund P. Origins of modern human ancestry.Nature590:229-237. (2021).
9) Zeberg H, Jakobsson M., Pääbo S. The genetic changes that shaped Neandertals, Denisovans, and modern humans.Cell187(5):1047-1058. (2024).
10) ¾å·Ç¡Ø¸ò»¨¤¹¤ë¿ÍÎà¡Ù¡¢104-105¥Ú¡¼¥¸¡£
11)¡¡ÌÖÃ«Í´°ì¡Ø¼ï¤ò¸ì¤ë¤³¤È¡¢ÄêµÁ¤¹¤ë¤³¤È¡§¼ïÌäÂê¤Î²Ê³ØÅ¯³Ø¡ÙÒ¦Áð½ñË¼¡¢2020Ç¯¡£
12) °ËÀªÅÄÅ¯¼£¡ØÆ°Êª¤«¤é¤ÎÎÑÍý³ØÆþÌç¡ÙÌ¾¸Å²°Âç³Ø½ÐÈÇ²ñ¡¢2008Ç¯¡¢179-182¥Ú¡¼¥¸¡£
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