¥Ò¥È¤Ï¤É¤³¤«¤é¿Í¤Ê¤Î¤«¡©¡¡À¸Êª¼ï¤Î¤¢¤¤¤Þ¤µ¤¬Ìä¤¤¤«¤±¤ë¡ÖÎÑÍý¤ÎÆñÂê¡×

人を殺してはいけないのは、なぜだろうか?

ヒト以外の動物だったら、殺してもいいのだろうか?

いまのところ多くの人々が、動物への愛着を多かれ少なかれ抱きながらも、その一方で(人間によって殺された)動物の肉を食べている。そして倫理は人間にのみ適用されるものだという考えを、なんとなく受け入れている。

だが、その考えは何を根拠としているのだろうか。動物倫理では、そこには何の根拠もなく、単に他の生物種への差別に由来するのだという議論がある。これは「種差別(speciesism)」と呼ばれる、人間中心主義の一種である。

本稿では、ヒトは生物種として明確な境界をもたないという議論から、種差別、すなわち倫理における人間中心主義を検討したい。

「人種」というカテゴリーは妥当なのか

ヒトという種について考える前に、まずは「人種」について考えたい。歴史を振り返ると、有色人種はかつて白人至上主義の旗印のもと不当な差別に晒され、理不尽に殺されていった。それを正当化する大きな論拠のひとつが、白人には遺伝的な優位性があるという言説であった。

たとえば19世紀初頭、フランスの比較解剖学者ジョルジュ・キュヴィエは『動物誌』において「白色人種(白人=コーカシアン)」「黄色人種(=モンゴリアン)」「黒色人種(黒人=エチオピアン)」の人種を区別した1)。この区分は人口に膾炙し、現在でも広く流布している。さらにキュヴィエは別の論考で、黒色人種は「最も堕落した人種で、最も獣に近い形態」であるとも記した2)。

19世紀後半になると、イギリスの遺伝学者フランシス・ゴルトンはダーウィンの進化論に基づいて(ゴルトンはダーウィンのいとこでもある)、動植物の品種改良と同じようにして人種を改良しようと優生学を提唱した3)。ひいてはそれが、ナチスドイツのアーリア人優越論やホロコーストにおけるユダヤ人のジェノサイドにつながっていく4)。

その悲劇を経てなお、現在でも私たちは当たり前に「人種」という言葉を使っている。しかし、人種というカテゴリーはどのくらい妥当なものなのだろうか?

ヒトの形質に大まかな地域ごとの傾向性があることは確かだ。しかし個々の集団のなかにも形質の大きなばらつきがあるうえ、ある集団と他の集団のあいだに、全体の傾向としての違いはそれほど大きくない。実際に、ある研究では、血液中に含まれるタンパク質にコードされた遺伝的多様性の85%が集団や「人種」の内部の差異であり、集団間あるいは「人種」間の差異はわずか15%しかないことが明らかとなっている5)。

とりわけ、隣接する集団間での違いはさらに小さくなるだろう。身近な例で考えてみよう。たとえば関東、関西、九州の集団を比べてみても、全体としては表面上ほとんど差が認識できないか、せいぜい「なんとなく」でしかわからないだろう。同じように、たとえば日本→韓国→北朝鮮→中国→ベトナム→タイ→ミャンマー→インド→イランなどと見ていけば、直感的な印象として連続的に集団の傾向性が変化していくことがイメージできるのではないだろうか(ちなみにイランは「アーリア人の国」を意味する)。

なぜ、こうした空間的連続性がヒトの地域集団において見られるのか。その要因のひとつは、隣接集団では互いの遺伝的交流(集団間の交雑)がそれなりにはあるがゆえに、ある程度は「血が混ざり合っている」からだ。隣接集団よりは頻度は低いだろうが、遠く離れた集団間でも遺伝的交流は生じている。国際結婚が普通になった現代ではなおさらだ。

つまりヒトの地域集団はそれぞれ隔絶されているのではなく、集団間で繋がりあい、全体でひとつの血縁関係のネットワークをなしているのである。

「人種」も明確な線引きはできない

これは重要な観点なので少し丁寧に説明しよう。

ヒトは有性生殖によって子をつくるので、ある個人には必ず生物学上の母親と父親、すなわち「繁殖ペア」がいる。つまり、ある個体(個人)は親ふたりの遺伝情報を受け継ぎ、それが何世代にもわたって続くわけだ(図1A)。これを一歩引いた視点で見れば、多数の個体が血縁関係でつながったネットワークをなしていることが見てとれる(図1B)。

また地理的な距離が近いほど個体同士の遭遇確率は高くなるので、繁殖ペアの形成には地理的な偏りが生じる。それによって血縁関係のネットワークには、地域ごと(たとえば大陸ごと)のクラスターが形成され、世代を超えて維持される。その一方で、個体が地域間を移動し、移動先で繁殖ペアを形成して子をつくれば、血縁関係ネットワークに地域間のつながりが生まれる(図1C)。

地域間でのつながりがどれほど生じるかは、地理的な条件や社会的な条件に大きく左右される。急峻な山脈や急流河川に隔てられていれば移動が大きく制限される一方で、エーゲ海など比較的おだやかな海に島々が散在している場合は航海によって案外それほど難しくなく地域間の交流が深まる。封建体制下では領民の移動が制限された一方で、グローバル化が進む現代では地域間の人的流動が大規模かつ広範囲におよんでいる。

さて図1Cでは、時間経過を縦軸、地域分布を横軸として、地域分布の経時的な変化が描かれている。これを、たとえば1世代30年などの短い時間で切り取って(図2A)、共時的な地理的な分布を平面図として表現すると以下の図2Bのようになる。

ここで各地域のクラスターのあいだに境界線を引こうとしても、厳密にどこかは決められず、ネットワークの連続体のどこかで恣意的に区切るしかない。それぞれのクラスターがいわゆる「人種」に相当すると考えれば、「人種」も明確な線引きはできないことになる。つまり「人種」というカテゴリーは、血縁関係ネットワークにおいてクラスターをなすという意味では存在しないというわけではないが6)、それほど確固とした区分ではないのである7)。

同じことは、新たな地域集団が出現する場合、たとえば、ネイティブ・アメリカンの祖先がかつて陸続きだったベーリング海峡を渡ってアメリカ大陸に移住したときにも当てはまる。

最初の居住地(たとえばユーラシア大陸)に残る地域集団,ら地域集団△独立して遠く離れた地(たとえばアメリカ大陸)に移住する過程を考えよう。地域集団△呂泙此地域集団Aの血縁関係ネットワークの一部が少しずつ分離するかたちで成立する(図3A)。のちに時間が経つと、,鉢△里△い世琉篥租交流がほとんどなくなり(図3B)、簡略化すればあたかも1本の線から他の線が枝分かれしたかのように描写できるようになる(図3C)。

では、地域集団△地域集団,畔かれた時点に明確な境界線を引けと言われたらどうだろうか?

単純な線によって系統関係を表現した図3Cの場合なら、枝分かれの時点を指し示すことはできる。しかし実状により近い図3Bの場合では、どこで線を引くべきかは厳密には定まらない。

人間のみに適用できる倫理はあるか

こうした過程は、「人種」が分かれたときにも、さらにはヒトという種(ホモ・サピエンスHomo sapiens)が生まれたときにも起こったと考えられる。

現生人類の祖先集団は、約60万年前にネアンデルタール人やデニソワ人と枝分かれして成立したと考えられている8,9)。ネアンデルタール人やデニソワ人は約4万年前に絶滅したのだが、重要なのは、絶滅前に現生人類の祖先集団との遺伝的交流があったという事実である(図4)。なんと日本人の多くにも、ネアンデルタール人やデニソワ人に由来するDNAがわずかに含まれているらしい10)。

この事実は、ヒトという種の境界もまた明確な線引きができないことを示す証左となる。現にネアンデルタール人はホモ・サピエンスの亜種か、それとも別種なのかについては研究者によっても議論が分かれるところである。もっと言えば生物種そのものが、そもそも実在するカテゴリーであるのか、統一的な定義は可能なのかといった、ややこしい哲学的問題をはらんでいる11)。

ヒトという種の境界があいまいであるなら、どのような基準をもって倫理を人間のみに適用できるのだろうか。それはかつて白人男性が白人男性のみに自由と諸権利を認めていたのと変わらないのではないか。有色人種が人種差別を、女性たちが女性差別を受け、白人や男性によって搾取されてきたのと同じように、動物たちは種差別を受け、人間によって搾取されてきた。

これが動物倫理において種差別が批判される理拠のひとつである12)。そして近年の動物意識研究の盛り上がりに伴って、動物倫理や、動物倫理と深い関わりのある動物解放論・動物権利論・動物福祉論・動物政策論も新しい局面を迎えつつある。

動物の意識が問いかけるもの

具体的には、魚やイカ・タコ、エビ・カニなど、これまで意識をもつとはみなさていなかった動物たちが実際には意識(たとえそれが原初的なものであったとしても)をもつのではないかと考えられるようになってきた。だとすれば、これまでもっぱら哺乳類や鳥類に注目して議論されてきた諸問題(肉食、畜産・水産、動物園・水族館、ペット、動物実験など)について、もっと視野を広げて検討しなければならないことになる。

動物愛護にまつわる議論は、とくにインターネット上では、感情論に終始しがちだ。なにも、今すぐ一切の肉食をやめるべきというわけではない。習慣には求心力があり、そこから抜け出すのは容易ではないので、それに固執したくなるのはよくわかる。

断りを入れておくと、筆者自身もヴィーガン的な食生活を徹底できてはいないし、実験生物学者として、仄暗い後ろめたさを感じつつも、動物たちを研究や教育に供している。

筆者が思うに、動物愛護やヴィーガニズムには「理解→納得→実践」というステップがある。まずはそれぞれの意見の背景にどんな理屈があるのかを、オープンな姿勢で、心を開いて傾聴することが対話の始まりではないだろうか。

謝辞

本稿の執筆にあたって建設的なコメントをくださった竹下昌志博士に感謝いたします。

