ÃË¿´¤¯¤¹¤°¤ëÈþËÆ¤¬¤³¤³¤Ë¡Ä¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤½÷À¡×2°Ì¤Î¥¯¥é¥é¡¢¡ÈÀ°·ÁÀâ¡É¤â°ì½³¤¹¤ë¥¯¡¼¥ë¤Ê´ãº¹¤·¡ÚPHOTO¡Û
½÷Í¥¥¯¥é¥é¤¬¡¢¤Þ¤¿¤â¤äÊÑ²½¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´éÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡©¥¯¥é¥é¤Î¶á¶·
¥¯¥é¥é¤Ï3·îËö¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö¾å³¤¤ÎÈþ¤·¤¤Å·µ¤¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¼Ö¤Ç°ÜÆ°Ãæ¤Î¥¯¥é¥é¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÖ¤¤¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÈà½÷¤Ï¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥Ø¥¢¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¡£Âç¤Ö¤ê¤Î¥Õ¡¼¥×¥Ô¥¢¥¹¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥á¥¤¥¯¤Ç¿Í·Á¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤«¤é¤Ï¡¢ÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤¥¹¥ê¥à¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤âºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃ¤Ëº£²ó¤Î¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¤Ç¤Ï¡¢°ÊÁ°¤È¤Ï¤Þ¤¿°Û¤Ê¤ë°õ¾Ý¤Î¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ë»ëÀþ¤¬½¸Ãæ¡£È±¤òÂçÃÀ¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤³¤È¤ä¥á¥¤¥¯¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥Ù¥¯¥È¥ë¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯12·î¤Ë¤â¡È´é¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡É¤È¤·¤ÆÀ°·Áµ¿ÏÇ¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢º£²ó¤â¤Þ¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤ò°ì¿·¤·¤¿»Ñ¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥¯¥é¥é¤Ï2004Ç¯¤Ë¹¹ð¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£2019Ç¯¤Ë¤Ï2ºÐÇ¯¾å¤Î´Ú¹ñ·Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¼Â¶È²È¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó»á¤È·ëº§¤·¡¢¸½ºß¤ÏÃæ¹ñ¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥¯¥é¥é ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1985Ç¯1·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¥¹¥¤¥¹½Ð¿È¤Î´Ú¹ñ·Ï¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¤Ç¡¢¹ñÀÒ¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¡£¿ÈÄ¹167cm¡£´Ú¹ñ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¤¢¤È¡¢2006Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÆ©ÌÀ¿Í´Ö¥Á¥§¡¦¥¸¥ã¥ó¥¹¡Ù¤Ç½÷Í¥¤ËÅ¾¿È¡£°Ê¹ß¡¢¡Ø¤ª´ê¤¤¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡Ù¡Ê2012Ç¯¡Ë¡¢¡Ø·ëº§¤Î½÷¿À¡Ù¡Ê2013Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØMODE¡Ù¤¬Áª¤Ö¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤½÷À100¿Í¡×2014Ç¯ÈÇ¤Ç2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤³¤È¤â¡£¤·¤«¤·»öÌ³½ê¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¡¢³èÆ°¤ÎµòÅÀ¤òÃæ¹ñ¤Ë°Ü¤¹¤³¤È¤Ë¡£2019Ç¯1·î¡¢¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä¹©²ÊÂç³Ø¡ÊMIT¡ËÂ´¤Î¼Â¶È²È¥µ¥à¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó»á¤È·ëº§¤·¤¿¡£