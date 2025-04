「百人一首」には8人の天皇の歌が選ばれており、そのうち唯一の女性天皇の歌が、持統天皇の下記の歌である。

【写真を見る】「えっ、親子なの?」 百人一首に父娘で選出された2人

【歌】

春過ぎて夏来にけらし白妙(しろたへ)の 衣干すてふ天の香具山

【現代語訳】

いつの間にか春が過ぎて夏が来たらしい。夏が来ると真っ白な衣を干すという天の香具山を見ていると。

アイルランド出身の詩人で、「百人一首」の英訳で複数の翻訳賞を受賞したピーター・J・マクミランさんは、この歌を下記のように訳している。

【英訳】

Spring has passed,

and it’s said the white robes of summer

are being aired

on fragrant Mount Kagu

that descended from the heavens.

しかし、上記のような訳にたどりつくまで、マクミランさんは何度も試行錯誤を繰り返したという。なぜなら、この名歌は「万葉集」と「百人一首」とでは微妙に表現が変わっているため、その解釈をめぐっても意見が分かれてきたからである。

持統天皇 (出典:勝川春章画『錦百人一首あつま織』 部分/跡見学園女子大学図書館所蔵/PD)

マクミランさんの新刊『謎とき百人一首 和歌から見える日本文化のふしぎ』(新潮選書)から一部を抜粋して、その経緯を紹介しよう。

***

持統天皇は夫の天武天皇の事業を引き継いで律令国家の建設に努め、新しい時代を築いた。彼女の時代にはすでに暦が整えられ、それにより季節が把握されるようになっていた。

日本人はなぜ「儚さ」に美の本質を見出したのか。なぜ「主語」を明記せずに歌を詠んだのか。なぜ「本歌取り」で新しさを表現しようとしたのか。なぜ「擬音語」や「言葉遊び」を多用したのか。『百人一首』全訳で日米の翻訳賞を受賞した英文学者が、百首の謎を一つ一つ解き明かす。日本文化に出会い直せる「最良の入門書」 『謎とき百人一首 和歌から見える日本文化のふしぎ』(新潮選書)

「万葉集」において、「季節詠」と呼ばれる歌が見られるようになるのも、ちょうど持統天皇の時代からである。だから「春が過ぎて夏が来たらしい」というのも、なんとなく夏らしくなったなあ、というような感覚的な表現ではない。暦により知識として知っていた季節の交替を、目の前の景色を通して実感し、感動している歌なのだ。

この歌は、「万葉集」では、「春過ぎて夏来たるらし白たへの衣干したり天の香具山」だった。ところが、「新古今集」に収録された際には、第二句が「夏来にけらし」、第四句が「衣干すてふ」という表現に替わっている。「百人一首」も、「新古今集」と同じ本文を採っている。こうした違いが現れた背景には、「万葉集」の原文が漢字(万葉仮名)で書かれており、第二句が「夏来良之」、第四句が「衣乾有」となっているため、読み方が定まらなかったことがある。

特に第四句については、平安時代には「衣ほしたる」「衣かはかす」など、様々な読み方が伝わっていた。ほんの数文字だが、こうした違いは歌全体の印象を左右する。第四句を「たり」で言い切る「万葉集」バージョンは写実的になるが、『新古今集』や「百人一首」の「てふ」という伝聞を表す言葉になると、観念的な歌に聞こえる。さて、これを踏まえて、英訳ではどうするべきだろうか。



2008年や2017年に訳したときには、「万葉集」の本文を意識して訳していた。英語の詩としては臨場感がある方がより効果的で美しいものになるからだ。日本の注釈書でも、「万葉集」の本文の方が優れていると評価されることが多いだろう。だが、今回作った訳では「百人一首」の本文によせて、第二句に「it's said(〜だと聞いた)」を加えて訳してみた。誰かが、ホメロスなどのいにしえの物語や叙事詩を語っているような印象の口調だ。

こう変えた理由を述べるには、「天の香具山」に触れなくてはならない。

現在の奈良県橿原(かしはら)市にある「天の香具山」は「天」を冠するように、天から降りてきた山という伝承があった。それを踏まえて、2017年の訳では「beloved of the gods(神々に愛されて)」を補ったが、少し意訳しすぎた感がある。そこで今回の訳では伝承を反映する形で具体的に「that descended from the heavens(天から降りてきた)」と訳した。こちらのほうがより神話の世界を思わせる、詩的な訳になると思う。

そしてその神話的な世界が、2行目の「it's said」と響き合い、さらに物語的な要素が強められる。英語の詩としては、何かこの歌の背景にある物語のようなものが想像できるものになる。それはきっと、この歌を「衣干すてふ」として愛誦してきた「百人一首」の読者たちが、持統天皇や、さらにその前の神話の時代に思いを馳(は)せた姿勢に通じるのではないだろうか。

ピーター・J・マクミラン(Peter MacMillan)

アイルランド生まれ。アイルランド国立大学卒業後渡米し博士号を取得。現在は東京大学非常勤講師、相模女子大学客員教授、武蔵野大学客員教授を務める。2023年、JICA初の文化担当講師に就任。2008年に英訳「百人一首」を出版し、日米で翻訳賞を受賞。その他日本での著書に、英訳『伊勢物語』、英訳『百人一首(新訳)』、『英語で味わう万葉集』、『謎とき百人一首 和歌から見える日本文化のふしぎ』、『英語で古典 和歌からはじまる大人の教養』、『シン・百人一首 現代に置き換える超時空訳』など多数。2024年、NHK「100分de名著」で百人一首の指南役を務める。その他番組に多数出演。同年、外務大臣表彰受賞。また秋の叙勲にて旭日小綬章受章。