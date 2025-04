週末にフロリダからホワイトハウスに戻ったアメリカのトランプ大統領(写真:Bloomberg)

トランプ大統領は選挙期間中からウクライナ戦争とイスラエル・ハマス戦争を「早期に終わらせる」と豪語していた。

だが、イスラエル・ハマス戦争は1月の停戦合意(当時はバイデン大統領)から6週間という停戦期間が3月1日に終わり、さらに第2段階への移行の協議中の18日にイスラエルが大規模な攻撃を実施、先行きが見えなくなっている。

むしろ、トランプ大統領のネタニヤフ・イスラエル首相への影響力はそれほど大きくないことが明らかになった。

24時間で終わらせるはずだったウクライナ戦争も、トランプ大統領は「30日間の停戦案」をゼレンスキー大統領に強引に「無条件」で合意させたが、プーチン大統領による実質的な拒否により調停は失敗に終わった。続いて行われた交渉で「エネルギー施設の攻撃制限」「黒海における海上停戦」にこぎつけたものの、その効果は疑わしい。

後退するウクライナ戦争の休戦

トランプ政権内からは、ウクライナ戦争の休戦は「4月20日の復活祭の後になる」という後退発言も出ている。トランプ大統領自身も3月25日に「停戦協議でロシアが足を引っ張っている可能性がある」と語るなど、先行きの厳しさを示唆している(3月26日『CNN』、Russia may be “dragging feet” on achieving peace in Ukraine, Trump says)。

ロシアのグリゴリー・カラシン交渉担当者は、3月28日にトランプ政権の停戦仲介の取り組みに疑問を呈し、アメリカとの交渉は2025年中に結果が出ない可能性があるとまで述べている。

ウクライナ戦争に対するトランプ大統領の考えは前任のバイデン大統領と大きく違う。バイデン大統領はウクライナ戦争を「民主主義対権威主義の戦い」とイデオロギー的な位置づけをし、ロシアの侵略を阻止するために積極的な軍事援助を行った。

だが、トランプ大統領はウクライナとロシアの領土争いにすぎないとみている。プーチン大統領はかつてロシア帝国の領土であったウクライナを取り戻そうとしているだけで、ウクライナは「侵略者」、ロシアは「被害者」というプーチン大統領の言葉を鵜呑みにしている。

トランプ大統領にとってロシアとの関係改善がウクライナを守ることより重要で、独立と領土保全のために戦っているゼレンスキー大統領に対する共感は皆無だ。自らのSNSである「Truth Social」上でゼレンスキー大統領を「凡庸なコメディアンである」と蔑み、さらに「選挙で選ばれていない独裁者」と毒づき、公然と大統領退任を求める発言さえしている。

ホワイトハウスでの惨状

2月28日にホワイトハウスの大統領執務室で行われた首脳会談で、2人の関係性が露わになった。アメリカがウクライナの「同盟国」から、自国の利益を優先し、ロシアに加担する「調停者」に変わったという事実を世界は目の当たりにした。

ホワイトハウスの大統領執務室でゼレンスキー大統領が、いかにプーチン大統領は信用が置けない人物かを訴えても、トランプ大統領もバンス副大統領もまったく聞く耳を持たなかった。

ゼレンスキー大統領は『Time』誌(3月26日号)のインタビューで、トランプ大統領に「ウクライナが受け入れることができる和平条件」「3年間にわたる戦争でウクライナがいかに屈辱を受けてきたか」、そして「プーチン大統領は誠意をもって交渉する、信頼に足る人物ではない」ことを理解してほしかったと語っている。

そして、ひたすら安全保障の確約と領土保全を求めるゼレンスキー大統領に対して、トランプ大統領は安全保障の言質を一切与えることはなく、「アメリカが支援しなければ戦争には勝てない」「アメリカに感謝すべきだ」「ウクライナには切り札がない」と冷たく突き放すばかりだった。

そもそもゼレンスキー大統領のアメリカ訪問の目的は、ウクライナの鉱物資源の利権をアメリカに譲渡する協定の調印だった。トランプ大統領は安全保障の見返りに、ウクライナの希少金属を含む鉱物の利権の50%を要求した。そうすれば、ロシアはウクライナ内のアメリカの利権を攻撃できなくなり、それがウクライナの安全保障につながると詭弁を弄した。

同時に、残りの鉱物資源の開発から得る利益をバイデン政権が供与した援助5000億ドルの返済に充当するよう要求。ゼレンスキー大統領にこれを拒む選択肢はなかった。

だが、大統領執務室で屈辱を味わったゼレンスキー大統領は、協定に署名することなくホワイトハウスを去った。その直後、トランプ大統領はウクライナに対する軍事支援と諜報活動で得た情報の共有を一時停止すると発表した。どこから見ても、こうした対応は同盟国に対するものではない。武器援助と情報提供を断ち切られたら、ウクライナが戦争を継続することは実質的に不可能になりそうだ。

これらの対応を欧州諸国の首脳やメディアは批判したが、トランプ政権は意に介さない。

3月3日、バンス副大統領は『Fox News』のインタビューで「ウクライナが本当の安全保障を望むなら、またプーチンが再びウクライナを侵略しないようにしたいのなら、最善の方法はアメリカに経済的利益をもたらすことだ」と、極めて露骨に語っている。さらに「フランスが今、ドイツ語を話さなくていいのはアメリカのおかげだ」と欧州諸国の感情を逆なでする発言までしている。

3月19日には、トランプ大統領がゼレンスキー大統領との電話会談で「原子力発電所をアメリカが所有することがウクライナのエネルギー安保の最大の支援になる」と発言したとホワイトハウスが発表している。ゼレンスキー大統領は「発電所は国有財産であり、ウクライナ人のものだ」と反発、原発の所有権についてトランプ大統領と話したことはないと、トランプ発言を否定している。

中国の新帝国主義外交と同じだ

援助と引き換えに利権を得るというのは、中国が発展途上国で行っている「新帝国主義外交」と変わるところはない。

ウクライナ戦争を小国が独立と領土保全のために大国と戦っている戦争ではなく、アメリカの納税者に負担を強いている戦争だと考えているトランプ大統領にとって、ウクライナ戦争の調停はアメリカに利益をもたらす「ビジネス機会」にすぎない。

トランプ大統領は、イスラエル・ハマス戦争の休戦によってアメリカはガザ地区の利権を得て、大リゾート地を作ると発言しているが、その発想は同じ根から出てきたものだ(もう1つ、トランプ大統領が欲しいものがあるとすれば、「平和を実現した大統領」という栄誉である)。

大統領執務室の一件についてゼレンスキー大統領は、前述の『Time』誌のインタビューで「アメリカはロシアに自分たちの立場は中立であることを示したかったのだと思う。アメリカはウクライナの味方ではない」と語っている。さらに「私たちは、ウクライナ側に立てないのなら、せめて中立でいてほしいとトランプ大統領に伝えた」という。

だが、トランプ大統領は中立どころか、明らかに「親ロシア」だ。

ゼレンスキー大統領は、「ロシアは情報を通じてホワイトハウスのチームの一部に影響を与えていると思う」と語っているが、トランプ大統領とプーチン大統領の関係はもっと根が深い。第1次トランプ政権時、トランプ大統領を支えるキリスト教徒保守派のエバンジェリカル(福音派)や極右勢力はプーチン大統領に接近し、お互いに親近感を抱いている。

『Washington Post』は3月27日付の記事「Zelensky and Trump may be doing better, but tough issues lie head」で、トランプ政権とプーチン大統領の良好な関係を示すエピソードを紹介している。

ロシアとの交渉も担当するウィトコフ中東担当特使は、「トランプ候補の暗殺未遂時、プーチン大統領は教会に行き、神父に会って、トランプの安全を祈ったと本人から聞いた」と語っている。さらにプーチン大統領がトランプ大統領の肖像画を描かせ、ホワイトハウスに持って帰るように伝えた。「トランプ大統領が肖像画に感動した」という。さらにウィトコフ特使は「私はプーチンを悪者とは見ていない」と評価している。

ウクライナの新聞『The Kyiv Independent』は3月27日に掲載した記事「Trump looks at Putin as Friend」で、トランプ大統領の研究家マーティ・ラッツ氏の発言を紹介している。

「トランプ大統領はウクライナ戦争に関してただ取引を望んでいるだけだ」「トランプ大統領は世界を白と黒でみており、グレーは存在しない。彼はプーチンを友人とみている。プーチンを事実上、彼の個人的利益、つまりアメリカの戦略的な利益ではなく、トランプ大統領の個人的な利益に同調する人物とみなしている」「アメリカはロシアに対して大きな経済力を持っているが、経済制裁でトランプ大統領はプーチンに譲歩しようとしている」。

ウクライナ戦争の調停過程を詳細にチェックすると、ラッツ氏が調停以前に指摘した通りに事態が進んでいることがわかる。

「30日間の停戦協定案」の具体的な内容

ゼレンスキー大統領にとって、一時的とはいえ武器援助と情報共有の中止は、想定外だったかもしれない。少なくとも現状でアメリカの武器供与が途絶えれば、戦況に深刻な影響が出るのは間違いない。

3月11日、サウジアラビアのジッダでアメリカ、ウクライナ代表団が8時間にわたって協議し、アメリカが提案した「30日間の停戦協定案」が合意された。両国首脳は電話で会談を行い、会談後、トランプ大統領はSNSに「非常に生産的な会談であった」と書き、ゼレンスキー大統領も「トランプ大統領との会談は良好であった」と「X」に投稿し、アメリカ案を無条件で受け入れると表明。武器援助と情報提供を人質に取られたウクライナに選択の余地はなかった。

ホワイトハウスが発表した共同声明のポイントは次の通りである。

屮Εライナは即刻かつ暫定的な30日間の停戦を受け入れる用意があると表明した。この停戦期間の日数は関係国の合意によって延長することができる。この合意はロシア連邦による受諾と同時の実施を条件とする」

◆屮▲瓮螢は平和を達成するカギは互恵主義であるとロシアに伝える。アメリカは、諜報情報の共有の停止を解除し、ウクライナへの安全保障支援を再開する」「代表団は和平プロセスの一環として、特に上記の停戦期間中に、捕虜交換、民間人の拘束者の解放、強制的にウクライナに移送された子供の帰国など人道的救済活動についても話し合う」

「両国代表はそれぞれ交渉チームを指名し、ウクライナの長期的な安全保障を提供する永続的な平和に向けた交渉を直ちに開始することで合意した。アメリカは、これらの具体的な提案についてロシアと協議することを約束した。ウクライナ代表は、欧州のパートナーも平和プロセスに関与すべきだと繰り返し表明した」

ぁ嵶捷颪梁臈領は、ウクライナの経済を拡大し、ウクライナの長期的な繁栄と安全を保証するために、ウクライナの重要な鉱物資源を開発するための包括的な協定をできるだけ早く締結する」

以上のように「30日間の停戦案」には具体的な停戦条件が含まれていない。それはトランプ大統領とプーチン大統領の電話会談で決まる。つまり、ゼレンスキー大統領はウクライナの命運をトランプ大統領に委ねたことになる。

停戦案の合意を受け、トランプ大統領は武器援助と情報共有を停止する措置を直ちに解除した。そしてルビオ国務長官は「私たちはウクライナの永続的な平和の回復に一歩近づいた。ボールは今、ロシアのコートにある」と、プーチン大統領に合意を迫った。

対するロシアは3月12日、クレムリンのペスコフ報道官が「停戦案を受け入れるかどうかはアメリカによる説明を聞いてからだ」と記者団に語っている。

ロシアはウクライナがのめない条件を列挙した

しかし、当初からプーチン大統領が停戦案を受け入れるのは難しいと予想されていた。ゼレンスキー大統領の求める「全面停戦」はロシアにとってメリットがあるとは思われなかったからだ。

ただ、停戦案の受け入れを拒否すれば、ロシアは平和を望んでいないと批判される可能性もある。3月18日、トランプ大統領とプーチン大統領の90分に及ぶ電話会談が行われ、同日、クレムリンは電話会談に関する声明を発表した。そのポイントは、以下の通りである。

.肇薀鵐彗臈領が紛争の平和的解決策を見出すという決意を確認し、アメリカと協力して「ロシア大統領は包括的で信頼でき、永続的かつ危機の根源を取り除くというロシアの基本的な必要性とロシアの安全保障上の利益を考慮し、可能な解決策を策定する用意がある」。「危機の本源と安全保障上の利益」が何を意味するかが重要で、専門家はウクライナのNATO(北大西洋条約機構)加盟などの動きを阻止することと解釈している。

停戦を効果あるものにするために、プーチン大統領は「ウクライナの兵員増強とウクライナ軍の再軍備を停止する」ことを要求している。ウクライナが絶対に受け入れることができない条件である。

「ウクライナに対する外国の武器提供と諜報情報の提供を完全に中止すること」も要求している。これもウクライナがのめない条件である。すなわちウクライナの安全保障の確保に対して「ノー」と言っているのである。

ぁ屮肇薀鵐彗臈領はエネルギー・インフラに対する攻撃を30日間、相互で停止する提案を行った。プーチン大統領は提案に好意的に反応し、ロシア軍に攻撃停止の命令を出した」。プーチン大統領は「部分的停戦」を主張したのである。ロシアにとってエネルギー施設への攻撃を停止することは大きな意味がある。ウクライナはドローンや無人機、ロケット弾を使ってロシアの石油精製所を頻繁に攻撃している。それがロシアの最大の収入源である石油輸出の足かせになりつつある。30日間の休戦は、ロシアが石油精製所の修復を行うには十分な時間である。ウクライナも自国の発電・送電施設への攻撃が中断されるのは施設の修復と市民生活の安定にとってプラスである。ただ、どちらがより大きな恩恵に浴するかと言えばロシアだろう。

ァ屮肇薀鵐彗臈領の黒海での運航の安全性に関する提案にプーチン大統領は好意的に反応し、両首脳は合意の具体的な詳細を策定する作業を行う協議を始めることで合意した」。この合意に基づき、3月23日〜25日までサウジアラビアのリヤドでアメリカとロシア、ウクライナの3カ国が協議を行った(この協議については後述する)。

3月19日にロシアとウクライナは相互に175人の捕虜交換を行うことで合意した。

アメリカも声明を出しているが、その内容はクレムリンの発表と比べると極めて簡単なものであった。外交的な表現を除く具体的な記述は「両首脳はエネルギーのインフラ攻撃の停止、黒海における海上停戦と、全面的な停戦と恒久平和の実現に関する技術的な交渉を行うことで合意した」という一文だけである。

部分的停戦に合意しても何も変わらない

プーチン大統領の戦略は極めて巧妙である。停戦には反対しないが、停戦を受け入れるには多くの条件があると主張している。その条件は、ウクライナが受け入れられないものばかりだ。ルビオ国務長官が投げたボールは、巧みに打ち返された。その戦略は相手がとてものめないような「根本原因」での譲歩を迫って、相手を消耗させ、自らの目標を達成するというものだ。

首脳会談が終わった直後、ロシアはエネルギー施設と関係のないウクライナの都市と民間人に対して無差別攻撃を行った。戦線での戦闘は止まることなく、現在も多くの兵が死んでいる。3月16日にルビオ国務長官は「とにかく銃撃を止めることだ」と語っているが、その言葉は虚しく響いている。

それどころか、3月18日の『Politico EU Confidential』は「Trump fails to get Putin to stop the shooting (トランプはプーチンに銃撃を止めさせなかった)」で「トランプ大統領とウィトコフ米特使は停戦合意を得るための条件を議論しているが、他方でトランプ大統領とプーチン大統領は“公式な”和平交渉の前に(ウクライナの)“土地”と“電力施設”、“ある種の資産の分割”について話し合っている」と、衝撃的な指摘をしている。

3月27日、ゼレンスキー大統領はロシアがヘルソン市のエネルギー施設を攻撃し、停戦協定に違反したと、ロシアを非難した。またAP通信は3月29日に、ロシアはウクライナとの和平交渉の立場を強化するために、今後数週間で新たな多面的な攻勢を開始し、占領領土を拡大する準備をしていると報じた。「30日間の停戦協定」が成立しても、何も変わっていない。

後編の「親ロのアメリカならいないほうがマシ? 軍事強国ウクライナを軸に新安保システムの構築もありうる」へ続きます。

(中岡 望 : ジャーナリスト)