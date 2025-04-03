¡Ö¥¬¥¹¥ê¡¼¤¬¼»ÅÊ¤¹¤ë¡×³ÑÅÄÍµµ£¤¬ÆüËÜ¤ÇÃÌ¾Ð¤·¤¿Áê¼ê¤Ë³¤³°¤Û¤Ã¤³¤ê¡Ö¿·¤·¤¤¥½¥¦¥ë¥á¡¼¥È¤À¡×
F1ÆüËÜGP
¡¡¼«Æ°¼Ö¥ì¡¼¥¹¤ÎF1Âè3Àï¡¦ÆüËÜGP¤Ï4Æü¤ËÎë¼¯¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£³ÑÅÄÍµµ£¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ë¤Ï2Æü¡¢Åìµþ¡¦¤ªÂæ¾ì¤ÎÆÃÀß¥³¡¼¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ç¥âÁö¹Ô¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRed Bull Showrun x Powered by Honda¡×¤Ë»²²Ã¡£¸µ¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ÈÃÌ¾Ð¤¹¤ë»Ñ¤Ë¡Ö¥¬¥¹¥ê¡¼¤¬¼»ÅÊ¤¹¤ë¡×¤È³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï¡¢¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¸ø¼°¤È¶¦¤Ë¶¦Æ±Åê¹Æ¡£2¿Í¤¬¾Ð´é¤ÇÃÌ¾Ð¤·¡¢¥Ï¥¸¥ã¡¼¤¬³ÑÅÄ¤Î¸ª¤Ë¼ê¤ò²ó¤¹Æ°²è¤òÅê¹Æ¤·¡¢¡ÖISUKI¡Ê¡áISACK¤ÈYUKI¤ÎÌ¾Á°¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¡Ë¤¬Åìµþ¤ÇºÆ²ñ¡×¤Èµ¤·¤¿¡£Ê¸ÌÌ¤Ç¤Ï¡ÖÈà¤é¤ò°ú¤Î¥¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤â°ú¤Î¥¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨F1¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥Ï¥¸¥ã¡¼¡£³ÑÅÄ¤È¤Ï2Àï¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¤¬ÁêÊý¤È¤·¤Æ¤È¤â¤ËÁö¤ë¤È¡¢°ÜÀÒÈ¯É½»þ¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÃ»¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥æ¥¦¥¤È°ì½ï¤Ë»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤Èµ¤¹¤Ê¤É¡¢¤¤¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤±¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁá¤¯½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Þ¤¢¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2¿Í¤Ï¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡×¡Ö¥Ô¥¨¡¼¥ë¡Ê¥¬¥¹¥ê¡¼¡Ë¤´¤á¤ó¤Í¡£¥æ¥¦¥¤Ï¿·¤·¤¤¥½¥¦¥ë¥á¡¼¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤ß¤¿¤¤¤À¤è¡×¡Ö»ä¤ÎÂç¹¥¤¤Ê¥Ç¥å¥ª¡×¡Ö¤ª´ê¤¤¤À¤«¤éISUKI¤ò°ú¤Î¥¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡×¡Ö¥¬¥¹¥ê¡¼¤¬¼»ÅÊ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤Í¡×¡ÖÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¡×¤È¡¢2¿Í¤Î¿´²¹¤Þ¤ëÍ§¾ð¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ëÀ¼¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë