4月16日に布袋寅泰のニューアルバム『GUITARHYTHM Ⅷ』がリリースされる。3月12日にはCharを迎えて制作された「Side by Side (feat. Char)」が先行配信され、話題を呼んでいる。

「Side by Side (feat. Char)」は布袋とCharという、日本を代表するギタリストである2人のプレイを存分に味わうことのできるインストソング。布袋が得意とするリズミカルなカッティングギターと、Charの歌うようなギタープレイを前面に押し出したサウンドとなっている。さらに堅実にリズムを刻むベースとドラムが2人のサウンドを支えることでギターサウンドが一層際立って響くのだ。さらに同曲のMVでは布袋とCharが歴代愛用してきたギター計80本がずらりと並んだセットで、さながらギターバトルを繰り広げるようなアグレッシブなパフォーマンスを堪能することができる。

「Side by Side (feat. Char)」での共演にあわせて、布袋の公式YouTubeチャンネルでは布袋とCharによるスペシャルトークセッションを公開。Charをホストに、布袋、Char、そして松本孝弘(B'z)という“日本3大ギタリスト初共演”として話題を呼んだ2月に開催された『A Tribute to Jeff Beck by Char with HOTEI and Tak Matsumoto featuring The Jeff Beck Band』を振り返りつつ、お互いの原体験や自身のロック観、自身の愛する自然に語り合う布袋とCharの姿はギター少年のよう。布袋は63歳を迎え、Charはまもなく6月に古希となる。そんな2人が少年時代に回帰するように音楽愛を表出する様は両名のファンだけでなく、音楽ファン全員の心に響くものがあるだろう。

さらに4月1日には布袋とCharによるスペシャルセッション動画が公開。鳴るのは互いのギターのみという環境の中で行われるストイックなセッションは緊張感を醸し出しつつも、まるで手足のようにギターを操る2人が手を変え品を変え様々なサウンドを生み出す、音楽の根源的な楽しみにあふれている。布袋とCharという日本を代表するギタリスト同士のコラボレーションはギターという楽器の魅力、そして純粋な音楽の面白さを体現するようなものとなった。

また、布袋はギタリストとの交流も盛んに行っている。2023年には自身のInstagramで世界的ギタリストとして知られるMIYAVIとのツーショットを公開。「同じ六弦の侍同士、これからもお互い魂を磨き合おう。」と投稿しているなど、ギタリスト同士だからこそ生まれる友情が垣間見える。

一方、CharといえばTUBEのギタリスト・春畑道哉のソロデビュー35周年の節目である2022年にリリースされたオリジナルアルバム『SPRING HAS COME』では、Charによる書き下ろし楽曲でのコラボレーション「I feel free (feat.Char)」が実現。アグレッシブなリードギターと小気味よいワウギターが絡み合うサウンドが解放感を感じさせる。両者の対談(※1)ではこの楽曲のライブ初お披露目がCharのライブであったことが明かされており、春畑だけでなくCharにとっても重要な位置づけのトラックであることが感じられる。

ギタリスト同士のコラボレーションと言えば、GLAYのギタリスト・TAKUROが2016年にリリースした初のインストソロアルバム『Journey without a map』のプロデュースを松本が担当したことも印象深い。ジャズやブルースを基調としたこのアルバムはTAKUROのぬくもりのあるギターフレーズと程よいエッジの効いたサウンドが特徴で、耳にすればひとたびに様々な情景や感情が思い浮かぶような1枚に仕上がっている。GLAY、そしてB'zが普段鳴らしている音楽性とは一線を画すブルージーなサウンドには、TAKUROや松本の音楽探究心の深さが感じられる。日本のロックシーンのトップを走るアーティストとして長年ギターを鳴らしてきた2人でしかなし得ない1枚だったと言えるだろう。

こうしてベテランギタリストたちのコラボレーションを振り返ると、そのキャリアからは意外なほどに“ギタリスト”としての遊び心を感じる共演が多い。彼ら自身がギターキッズだったからこそ、自分と同じギターを愛する者との邂逅で、内に秘めた遊び心が再び開け放たれているのかもしれない。

(文=ふじもと)