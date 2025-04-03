¡Ö5Ç¯¤Ç¥¹¥´¤¤ÍÆ»Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ó¤À¡×ËÜÅÄË¾·ëà¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼áÅê¹Æ¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÈ¿¶Á¡Ö¤³¤ÎÇ¯Âå¤ÏÊÌ¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÈþ¤·¤¯À®Ä¹¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¸µ»ÒÌò¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÜÅÄË¾·ë(20)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£AppleÀìÌç»ï¡ÖMac Fan¡×(¥Þ¥¤¥Ê¥Ó½ÐÈÇ)¤ÎÉ½»æ¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÅÄ¤Ï¡Ö"Mac Fan" º£·î¹æ¤È£µÇ¯Á°¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢2020Ç¯2·î¹æ(Åö»þ15ºÐ)¤È¡¢25Ç¯5·î¹æ¤ÎÉ½»æ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£5Ç¯Á°¤Î½é¡¹¤·¤¤¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤òÅ»¤Ã¤¿Âç¿Í¤Ø¤ÎÊÑ²½¤¬±®¤¨¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö5Ç¯¤Ç¥¹¥´¤¤ÍÆ»Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ó¤À¡Ä¤â¤Á¤í¤óÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¡×¡Ö£µÇ¯¤Ç¤á¤Ã¤¤êÂç¿Í¤Ç¤¹¤Í¡£15ºÐ¤«¤é20ºÐ¡£¤¿¤·¤«¤Ë¤³¤ÎÇ¯Âå¤ÏÊÌ¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Öº£¤ÎÊý¤¬ºÇ¹â¤ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤ï¡×¡ÖÈþ¤·¤¯À®Ä¹¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£