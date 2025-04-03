¡ÚÂçºåÇÕ¡Û²£»³Éð¡¡¿·¥³¥ó¥Ó¤Î¥·¥Ã¥¯¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Ë¹¥´¶¿¨¡Ö¹ç¿Þ¤ò¤·¤¿¤éÆ°¤¤âÁÇÁá¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡ÖÂè69²óÂçºåÇÕ¡×¡Ê6Æü¡¢ºå¿À¡Ë¤ÎºÇ½ªÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤¬2Æü¡¢ÅìÀ¾¥È¥ì¥»¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£G2Ï¢¾¡Ãæ¤Î¥·¥Ã¥¯¥¹¥Ú¥ó¥¹¤¬Èá´ê¤ÎG1½éÂ×´§¤Ø¾å¾º¥à¡¼¥É¡£W¥³¡¼¥¹Ê»¤»ÇÏ¤ÇÀèÃå¡¢½é¥³¥ó¥Ó¤È¤Ê¤ë²£»³Éð¤â¹¥´¶¿¨¤ò¹ð¤²¤¿¡£70ºÐÄêÇ¯¤Ç¥é¥¹¥ÈÂçºåÇÕ¤È¤Ê¤ë¹ñ»Þ»Õ¤Ï¥¹¥Æ¥ì¥ó¥Ü¥Ã¥·¥å¤È¤Î2Æ¬½Ð¤·¡£¤³¤Á¤é¤â¥â¥ì¥¤¥é¤òÇØ¤Ë¹¥»Å¾å¤¬¤ê¡£3Æü¤Ë½ÐÁöÇÏ¤¬³ÎÄê¡¢4Æü¤ËÏÈ½ç¤¬·èÄê¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ú²£»³Éð¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡¡¡½¡½µ³¾è°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡£
¡¡¡ÖÁ°ÁöÃæ»³µÇ°¤â¤È¤Æ¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢À¨¤¯¤¤¤¤ÇÏ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¤¢¤ëÇÏ¤Ë¾è¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤È¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¡½ºå¿À2000¥á¡¼¥È¥ë¤Ï¡©
¡¡¡Ö¾®²ó¤ê¤Ç¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤ï¤»¤ëÆ°¤¤Ç¤·¤¿¤·¡¢Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÂç¾æÉ×¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½ÎÏ¤ß¤Ê¤É¤Ï´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©
¡¡¡Ö¤â¤Ã¤ÈÎÏ¤à¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾è¤Ã¤Æ¤«¤éÀ¨¤¯¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¥¥ã¥ó¥¿¡¼¤â²¼¤í¤»¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤âÆ°¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÂÖÀª¤Ç4¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¹ç¿Þ¤ò¤·¤¿¤éÆ°¤¤âÁÇÁá¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×