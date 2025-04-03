µð¿Í¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡¡ÎµÅÞ¤«¤é¤â´¿À¼¡¡¸ÅÁãËÜµòÃÏ¤Ç°ÜÀÒ¸å½éÅÐÈÄ¡¢º£µ¨£²¥»¡¼¥ÖÌÜ
¡¡¡ÖÃæÆü£°¡Ý£²µð¿Í¡×¡Ê£²Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬¸ÅÁã¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç°ÜÀÒ¸å½éÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡££²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¶å²ó¤ËÃæÆü¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î´¿À¼¤â¼õ¤±¤ÆÅÐÈÄ¡£ÀèÆ¬¡¦ºÙÀî¤Ë¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤¿¡×¤È»Íµå¤òµö¤¹¤â¸åÂ³¤òÂÇ¤Á¼è¤Ã¤Æº£µ¨£²¥»¡¼¥ÖÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¡Ö¾¯¤·ÊÑ¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤¹¤´¤¤´¿À¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏÊ¹¤³¤¨¤¿¡×¤ÈÌ¾¸Å²°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¢¡¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬Á´£±£²µåÃÄ¤«¤é¥»¡¼¥Ö¡¡µð¿Í¤Î£Ò¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬¸ÅÁã¤ÎÃæÆü¤«¤é¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¡¢Á´£±£²µåÃÄ¤«¤é¥»¡¼¥Ö¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¹¾²ÆË¡¢¥¯¥ë¡¼¥ó¡¢¥µ¥Õ¥¡¥Æ¡¢Áý°æ¹À½Ó¡¢½©µÈÎ¼¤Ë¼¡¤¤¤Ç£¶¿ÍÌÜ¤ÎÃ£À®¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£