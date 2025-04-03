¡Ö¼ÂÇ¯Îð¤è¤ê¤â¼ã¤¯¸«¤¨¤ë¡×53ºÐ¥¢¥Ê¡¢¥É¥¥É¥à¤Î¤¾¤á¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥óÌåÀä¡ÖÂç¿Í¥»¥¯¥·¡¼¡×¡Ö¸«¤Æ¤Æ¥¯¥é¥¯¥é¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¹û¤ì¥Ý¡¼¥º¤ä¤ï¡×
¥¹¥ê¥Ã¥È¤«¤éÈþµÓ¤¬à¥Á¥é¥êá
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎË¾·îÍý·Ã(53)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö°áÁõ¼Ì¿¿¤âºÜ¤»¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡ª¤¢¤Þ¤ê¤¤¤¤¼Ì¿¿¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¿¼¤¤¥¹¥ê¥Ã¥È¤¬Æþ¤Ã¤¿¥â¥¶¥¤¥¯ÊÁ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤òÈäÏª¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ï¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡ª¥¹¥ê¥Ã¥È¤¬Âç¿Í¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Åê¹Æ¤Î2ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥«¡¼¥Æ¥ó¤«¤éÁë¤Î³°¤òà¤Î¤¾¤¸«á¤¹¤ë»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤Î¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡×¤È¤·¤Æ½Ð±é
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¼ÂÇ¯Îð¤è¤ê¤â¼ã¤¯¸«¤¨¤ë¡×¡ÖÂç¿Í¥»¥¯¥·¡¼¡×¡Ö¸«¤Æ¤Æ¥¯¥é¥¯¥é¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¹û¤ì¥Ý¡¼¥º¤ä¤ï¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ë¾·î¤Ï1994Ç¯¤Ë¡ÖÀ¤³¦¤Õ¤·¤®È¯¸«!¡×¡ÊTBS¡Ë¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢97Ç¯¤Þ¤Ç¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¤òÃ´Åö¡£¤½¤Î¸å¤Ï·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹¡×¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡¢¥é¥¸¥ª¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£