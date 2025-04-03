¡Ú£Æ£±¡Û³ÑÅÄÍµµ£à¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼áÆüËÜ£Ç£Ð¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡¡¥¨¡¼¥¹¤äÂåÉ½¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¡Ä
¡¡£Æ£±¤Î¶¯¹ë¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ë¶ÛµÞ¾º³Ê¤·¤¿³ÑÅÄÍµµ£¡Ê£²£´¡Ë¤¬¡¢£´Æü³«Ëë¤ÎÆüËÜ¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡áÎë¼¯¡¢£¶Æü·è¾¡¡Ë¤Ç¤¤¤è¤¤¤è¿·Å·ÃÏ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò·Þ¤¨¤ë¡£³ÑÅÄ¤ÏÂçÉÔ¿¶¤Î¥ê¥¢¥à¡¦¥í¡¼¥½¥ó¡Ê£²£³¡Ë¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¡¢»ÐËå¥Á¡¼¥à¡¦¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤«¤éÅÅ·â¾º³Ê¡£°ÜÀÒ½éÀï¤ÎÉñÂæ¤¬¤¯¤·¤¯¤â¡¢Êì¹ñ³®Àû¤ÎÎë¼¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£À¤³¦¤¬ÃíÌÜ¤Î¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¾®ÁÒÌÐÆÁ»á¡Ê£¶£²¡Ë¤¬à£µ¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥Èá¤òÅ°ÄìÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤ºÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Îº£µ¨¥Þ¥·¥ó¡Ö£Ò£Â£²£±¡×¤È¤ÎÁêÀ¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢£´Ï¢ÇÆ²¦¼Ô¤ÎÂç¥¨¡¼¥¹¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤ÎÍ×Ë¾¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Þ¥·¥ó³«È¯¤ò¹Ô¤¤à¥¯¥»¤¬¶¯¤¤á¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£²Ã¤¨¤Æº£µ¨¤ÏÁà½Ä¤¬¤è¤êÆñ¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç³ÑÅÄ¤¬½ç±þ¤Ç¤¤ë¤«¤Ï¿·Å·ÃÏ¤Ç¤ÎÀ®¸ù¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë¡£
¡¡¾®ÁÒ»á¤Ï¡ÖºòÇ¯¤Î¼Ö¤è¤ê¤âº£Ç¯¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤âÁö¤é¤»Êý¤â¤è¤êÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ìîµå¤ä¥Æ¥Ë¥¹¤ËÎã¤¨¤ë¤Èà¥¹¥¤¡¼¥È¥¹¥Ý¥Ã¥Èá¤ò³°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯Áà½Ä¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÁ°¤¬¥¹¥Ã¤È¸þ¤¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¼Ö¤Ï¸å¤í¤¬Ë½¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Î¹¥¤ß¤Ë¡¢³ÑÅÄÁª¼ê¤â¹¥¤ß¤¬¶á¤¤¤Î¤Ç¤½¤³¤Ï¥×¥é¥¹¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö¡Êµ¡³£¤Ç¥Æ¥¹¥È¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡Ë¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¸½¼Â¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡Ê¥Õ¥ê¡¼Áö¹Ô¤¬»Ï¤Þ¤ë¡Ë¶âÍË¡Ê£´Æü¡Ë¤ËÁö¤ê½Ð¤·¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÌ¤ÃÎ¿ô¤Ê¤Î¤¬¼Â¾ð¤À¡£
¡¡¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Ç¤Ï¡¢Í½Áª¤ÇÂ®¤µ¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¤â·è¾¡¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎÀïÎ¬¥ß¥¹¤Ëµã¤¯¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤ÎÀïÎ¬ÌÌ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡£
¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤ÏÀïÎ¬ÌÌ¤Ç¤Ï¾å°Ì¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÀï¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥Õ¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¤Ç¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¿Íºà¤¬¤¤¤ë¤·¡¢ÁØ¤Ï¸ü¤¤¡×¤È¾®ÁÒ»á¡£àÃÎ¾á¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ê¥Ï¥ó¥Ê¡¦¥·¥å¥ß¥Ã¥Ä¼çÇ¤ÀïÎ¬Ã´Åö¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¤¹¤´ÏÓ¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢³ÑÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤ÏÀ½Â¤¼ÔÉôÌç¤Çºòµ¨¤³¤½¥¿¥¤¥È¥ë¤òÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢£²£°£²£²¡¢£²£³Ç¯¤ÈÏ¢ÇÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ï¾¡·³ÃÄ¡£°ÛÎã¤Î¶ÛµÞ¸òÂå·à¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤ÆÀº¿ÀÅª¤Ê½Å°µ¤âµ¤¤¬¤«¤ê¤À¤¬¡Ä¡£
¡ÖÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¯¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤«¤ë¡×¤È¾®ÁÒ»á¤Ï¶¯Ä´¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢³ÑÅÄ¤Î¶¯¿´Â¡¤Ö¤ê¤Ë´üÂÔ¡£¡Ö£Æ£±¤ÎÃæ¤Ç¤¦¤Þ¤¯Î©¤Á¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ä¤êÊý¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¿¡£ÉñÂæÅÙ¶»¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤ëÁª¼ê¡£Îë¼¯¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ç¤â³ÑÅÄÁª¼ê¤è¤êÎÉ¤¤À®ÀÓ¤ÎÁª¼ê¤Ï¤¤¤¿¤±¤É¡¢Åö»þ¤ÎÃæÅè¸ç¹»Ä¹¡Ê¸µ£Æ£±¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡Ë¤¬»Ä¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤âÍýÍ³¡£¾¡Éé¶¯¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤âÇ§¤á¤¿´Î¤Ã¶Ì¤ÏÂç¤¤ÊÉð´ï¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥¨¡¼¥¹¤Î¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤È¤Î´Ø·¸¡£º£²ó¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¸òÂå¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢¥í¡¼¥½¥ó¤ò»ÄÎ±¤µ¤»¤ë¤è¤¦¿Ê¸À¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤ËÆ°¤«¤¹¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Èº¹¤¬¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥í¡¼¥½¥ó¤¬¹¥ÅÔ¹ç¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¾®ÁÒ»á¤Ï¿äÂ¬¡£¡ÖµÕ¤Ë³ÑÅÄÁª¼ê¤¬¸ß³Ñ¤«¾å²ó¤ëÂ®¤µ¤ò¸«¤»¤¿¤é¡¢¤¿¤Ö¤óÂÖÅÙ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÀäÂÐ²¦¼Ô¤È²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤¹Å¸³«¤âÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡°ÊÁ°¤«¤é³ÑÅÄ¤Î¾º³Ê¤Ë¾Ã¶ËÅª¤À¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Û¡¼¥Ê¡¼ÂåÉ½¤È¤Î´Ø·¸À¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¡£¡Ö¥Û¥ó¥À¤ÎÂ©¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¥¤¥ä¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È¤Ï»×¤¦¡×¤È»ØÅ¦¡£³ÑÅÄ¤ò»Ù±ç¤·¡¢¸½ºß¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ê¤ÉÆ°ÎÏ¸»¡Ë¤ò¶¡µë¤¹¤ë¥Û¥ó¥À¤Ï¡¢Íèµ¨¤«¤é¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤ÈÁÈ¤à¡£¤½¤ó¤ÊÊ£»¨¤ÊÇØ·Ê¤âÍí¤à¤¬¡ÖÎÉ¤¤À®ÀÓ¤ò½Ð¤»¤Ð¡Ø¼è¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦¡Ù¤È¤Ê¤ë¡£¡Ê¥Á¡¼¥à¤Î½ÅÄÃ¡Ë¥Ø¥ë¥à¡¼¥È¡¦¥Þ¥ë¥³Çî»Î¤â·ë²ÌºÇ½Å»ë¡×¤È³èÌö¤µ¤¨¤¹¤ì¤Ð¡¢¼óÇ¾¿Ø¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¿´ÇÛ¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡¡³ÑÅÄ¤ÏÆüËÜ£Ç£Ð¤Ë¸þ¤±¤ÆÌÜÉ¸¤ò¡ÖÉ½¾´Âæ¡×¤È¼«¿È½é¤Î²÷µó¤òÁÀ¤¦¤ÈÀë¸À¡£Îë¼¯¤ÇÇ®¶¸¤ò´¬¤µ¯¤³¤»¤ë¤«³Ú¤·¤ß¤À¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡