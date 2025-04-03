µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¡Ö´°àú¤ÊÅêµå¡££±£°£°ÅÀ¡×¡¡ÀèÈ¯¤Î»³ºê°Ë¿¥¡Öµ¤¹ç¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×º£µ¨½éÅÐÈÄ£¸²óÌµ¼ºÅÀ¤ÇÇòÀ±
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÃæÆü£°¡½£²µð¿Í¡Ê£²Æü¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤¬£¸£¹Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë³«Ëë£µÀï¤Ç£³ÅÙÌÜ¤Î´°Éõ¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£º£µ¨½éÀèÈ¯¤Î»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬ÃæÆüÂÇÀþ¤òÁê¼ê¤Ë£¸²ó£µ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£¥ª¡¼¥×¥óÀï£µ»î¹ç¤ÇËÉ¸æÎ¨£¶¡¦£´£¸¤À¤Ã¤¿ÉÔ°Â¤òÊ§¿¡¡Ê¤Õ¤Ã¤·¤ç¤¯¡Ë¤¹¤ë²÷Åê¤òÈäÏª¤·¤¿¡££¹²ó¤Ë¤Ï¿·¼é¸î¿À¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬¸ÅÁã¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢²¬ËÜ¤Î³«Ëë£µ»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ë½é²óÀèÀ©ÂÇ¤Ê¤É¤Çµó¤²¤¿£²ÅÀ¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¡££³Æü¤ÎÆ±¥«¡¼¥É¤Ç¤ÏÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬°ÜÀÒ¸å½éÅÐÈÄ½éÀèÈ¯¤¹¤ë¡£
¡¡¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç»³ºê¤¬´¶¾ð¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£¥Ð¥Ã¥È¤¬¶õ¤òÀÚ¤ë¤È·ý¤òÆÍ¤¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡£Ì¾¸Å²°¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿£ÇÅÞ¤«¤é¤Ï°Ë¿¥¥³¡¼¥ë¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡££²¡½£°¤Î£¸²ó£²»àÆóÎÝ¡£¾åÎÓ¤ò¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÍÞ¤¨¤ë¤È¡¢Íº¤¿¤±¤Ó¤ò¾å¤²¤¿¡£¡Ö¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ï·ë²Ì¤¬½Ð¤º¡¢´ÆÆÄ¤â¡Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤³¤¤¡Ù¤ÈÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Çµ¤¹ç¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åê¼ê¥³¡¼¥Á´Þ¤á¡¢³§¤µ¤ó¤¬¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¼ê½õ¤±¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Þ¤º¤Ï¾¡¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È£¸²ó£¹£³µå£µ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Çº£µ¨½éÅÐÈÄÇòÀ±¤òµó¤²¤¿±¦ÏÓ¤Ï¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç¿¿¤ÃÀè¤Ë´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ºÇÂ®£±£µ£²¥¥í¤ÎÄ¾µå¤ËºÇÃÙ£¹£°¥¥í¤Î¥¹¥í¡¼¥«¡¼¥Ö¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¡¢¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊÊÑ²½µå¤ò¶î»È¤·¡¢Í×½ê¤òÄù¤á¤Æ£·£Ë¡££²²ó¤Ï¤ï¤º¤«£´µå¤Ç£³¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤ë¤Ê¤É¡Ö¼«Ê¬¤Ï¼¡¤Î²ó¤â¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥×¥í£³ÅÙÌÜ¤Î´°Éõ¤Ø¤ÎÍ¾ÎÏ¤â»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºòÇ¯£µ·î£·Æü¤Ë´°Éõ¾¡Íø¤âµó¤²¤¿¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó£Ä¤Ç¥×¥í£¶Àï£´¾¡ÌµÇÔ¤Î¥¥é¡¼¤Ö¤ê¤òÈäÏª¤·¤¿ÇØÈÖ¹æ£±£¹¤ò°¤Éô´ÆÆÄ¤â¡Ö´°àú¤ÊÅêµå¤À¤Ã¤¿¡£½éÅÐÈÄ¤Ç¤¢¤ì¤À¤±Åê¤²¤¿¤é£±£°£°ÅÀ¡×¤È¼êÊü¤·¤ÇË«¤á¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡µ¤¹ç¤¬°ã¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÂç¹õÃì¡¦¿ûÌî¤¬¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ë°ÜÀÒ¡£·ÀÌó¹¹²þ¤Î¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¤à¤ÁÂÇ¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤¿¤á¤Ë¡×¤È³«ËëÅê¼ê¤ËÎ©¸õÊä¤¹¤ë¤Ê¤ÉÅì³¤Âç¤ÎÀèÇÚ¤Î·ê¤òËä¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢ÀÕÇ¤´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¥ª¡¼¥×¥óÀïËÉ¸æÎ¨¤Ï£¶¡¦£´£¸¤Ç°ì»þ¤Ï³«Ëë¥í¡¼¥ÆÆþ¤ê¤â´í¤Ö¤Þ¤ì¤¿¡££´²ó£±¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿£³·î£²£¶Æü¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ê£Ç¥¿¥¦¥ó¡Ë¤ÇÅÐÈÄ¸å¤Ï°¤Éô´ÆÆÄ¤Ë¡ÖÍî¤Áµå¤òÊÑ¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È½õ¸À¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï´ë¶ÈÈëÌ©¤À¤¬¡ÖÆâ³¤¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò²þÎÉ¤·¡Ö¤½¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ëº£Æü¤Ï½õ¤±¤é¤ì¤¿¡×¡£ÆÍ´Ó¹©»ö¤Ç²÷Åê¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¸åÇÚ¤Ë¤âÊé¤ï¤ì¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÃì¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆáÇÆ¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤ÏÂçÀª¤é¤ÈÉ÷Ï¤¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬¤ª·è¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£»þ¤Ë¤Ï¥¿¥ª¥ë¤òËº¤ì¡¢ÂçÀª¤Ë¼ê¤ÇÄ¾ÀÜÇØÃæ¤òÀö¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£»³ºê¤Ï¡Ö¥¿¥ª¥ë¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤µ¡Ä¤¢¤È¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ø¤ó¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤ä¤Í¤ó¡ª¡×¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤²¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂçÀª¤Ï¡Öº£Ç¯¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¾¡¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤Í¡ª¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤¿¡£ºòÇ¯¤Ï¥¥ã¥ó¥×½éÆü¤Ë¡Ö£²¿Í¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤í¤¦¡×¤ÈÀÀ¤¤¹ç¤¦¤â¡¢ÂçÀª¤Ï±¦¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤òÄË¤á¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤ËÎ¥Ã¦¡£º£µ¨¤³¤½£²¿Í¤Ç£±Ç¯´Ö¤±¤¬¤Ê¤¯¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤í¤¦¤ÈÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½éÅÐÈÄ¤Ç£ÇÅÞ¤ÎÉÔ°Â¤òÊ§¿¡¤¹¤ë£±¾¡¤òµó¤²¡Ö¼¡¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È£¹²óÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡£¥¨¡¼¥¹³Ê¤È¤·¤Æ¡¢Åêµå¤âÀÕÇ¤´¶¤â¤¿¤¯¤Þ¤·¤µ¤òÁý¤·¤¿ÇØÈÖ¹æ£±£¹¤¬º£µ¨¤â¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¡£¡Ê¿å¾å¡¡ÃÒ·Ã¡Ë
¢¡À¶¿åÎ´¹Ô»á¤Î¡Ö£Ð£ï£é£î£ô¡×¡¡¥¯¥ì¥Ð¡¼¤µ¤È¹ÃÈå¤Î´Ñ»¡´ã¸÷¤Ã¤¿
¡¡»³ºê¤Î¥¯¥ì¥Ð¡¼¤µ¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£Â¿ºÌ¤ÊÊÑ²½µå¤ò¶î»È¤·¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯Àè¹Ô¤Ç¹¶¤á¤Æ¤¤¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÍ¸ú¤Ë»È¤¤¡¢Áê¼ê¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¥«¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤ëµå¡¢¶õ¿¶¤ê¤ò¼è¤ëµå¤òÅê¤²Ê¬¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Å¸³«Åª¤Ë¤Ï½é²óÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¤Î¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¹ÃÈå¤Î´Ñ»¡´ã¤â¸÷¤Ã¤¿¡£ºÙÀî¤ò»°¥´¥íÊ»»¦¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¾ìÌÌ¡¢¥«¥¦¥ó¥È£±¡½£±¤«¤é¤Î£³µåÌÜ¤ÎÆâ³Ñ¥·¥å¡¼¥È¤¬Äã¤á¤Ë³°¤ì¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»þ¤ÎÂÇ¼Ô¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤Æ¡¢¹ÃÈå¤Ï¤â¤¦£±µåÆâ³Ñ¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤òÂ³¤±¤ÆÃíÊ¸ÄÌ¤ê¤Ë¥´¥í¤òÂÇ¤¿¤»¤¿¡£¼¡ÂÇÀÊ°Ê¹ß¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¹¶¤á¤ÎÇÛµå¤¬¡¢´°Éõ¥ê¥ì¡¼¤ò¸Æ¤ó¤À¡£