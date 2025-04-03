リバプールvsエバートン スタメン発表
[4.2 プレミアリーグ第30節](アンフィールド)
※28:00開始
<出場メンバー>
[リバプール]
先発
GK 62 クィービーン・ケレハー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 17 カーティス・ジョーンズ
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
MF 7 ルイス・ディアス
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 11 モハメド・サラー
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 20 ディオゴ・ジョタ
控え
GK 56 ビテスラフ・ヤロシュ
DF 21 コスタス・ツィミカス
DF 78 ジャレル・クアンサー
MF 3 遠藤航
MF 19 ハービー・エリオット
MF 53 ジェームズ・マコーネル
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
FW 14 フェデリコ・キエーザ
FW 18 コーディ・ガクポ
監督
アルネ・スロット
[エバートン]
先発
GK 1 ジョーダン・ピックフォード
DF 6 ジェームズ・ターコウスキー
DF 15 ジェイク・オブライエン
DF 19 ビタリー・ミコレンコ
DF 32 ジャラッド・ブランスウェイト
MF 11 ジャック・ハリソン
MF 16 アブドゥライェ・ドゥクレ
MF 24 カルロス・アルカラス
MF 27 イドリッサ・ゲイェ
MF 37 ジェームズ・ガーナー
FW 14 ベト
控え
GK 12 ジョアン・ビルジニア
DF 2 ネイソン・パターソン
DF 5 マイケル・キーン
DF 18 アシュリー・ヤング
DF 23 シェイマス・コールマン
MF 42 ティム・イロエグブナム
FW 10 イリマン・エンディアイェ
FW 17 ユセフ・シェルミティ
FW 22 アルマンド・ブロヤ
監督
デイビッド・モイーズ
※28:00開始
<出場メンバー>
[リバプール]
先発
GK 62 クィービーン・ケレハー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 17 カーティス・ジョーンズ
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
MF 7 ルイス・ディアス
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 11 モハメド・サラー
FW 20 ディオゴ・ジョタ
控え
GK 56 ビテスラフ・ヤロシュ
DF 21 コスタス・ツィミカス
DF 78 ジャレル・クアンサー
MF 3 遠藤航
MF 19 ハービー・エリオット
MF 53 ジェームズ・マコーネル
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
FW 14 フェデリコ・キエーザ
FW 18 コーディ・ガクポ
監督
アルネ・スロット
[エバートン]
先発
GK 1 ジョーダン・ピックフォード
DF 6 ジェームズ・ターコウスキー
DF 15 ジェイク・オブライエン
DF 19 ビタリー・ミコレンコ
DF 32 ジャラッド・ブランスウェイト
MF 11 ジャック・ハリソン
MF 16 アブドゥライェ・ドゥクレ
MF 24 カルロス・アルカラス
MF 27 イドリッサ・ゲイェ
MF 37 ジェームズ・ガーナー
FW 14 ベト
控え
GK 12 ジョアン・ビルジニア
DF 2 ネイソン・パターソン
DF 5 マイケル・キーン
DF 18 アシュリー・ヤング
DF 23 シェイマス・コールマン
MF 42 ティム・イロエグブナム
FW 10 イリマン・エンディアイェ
FW 17 ユセフ・シェルミティ
FW 22 アルマンド・ブロヤ
監督
デイビッド・モイーズ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります