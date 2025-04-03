[4.2 プレミアリーグ第30節](AMEXスタジアム)

※27:45開始

<出場メンバー>

[ブライトン]

先発

GK 1 バルト・フェルブルッヘン

DF 5 ルイス・ダンク

DF 29 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ

DF 30 ペルビス・エストゥピニャン

DF 41 ジャック・ヒンシェルウッド

MF 8 ブラヤン・グルダ

MF 11 シモン・アディングラ

MF 22 三笘薫

MF 25 ディエゴ・ゴメス

MF 26 ヤシン・アヤリ

FW 9 ジョアン・ペドロ

控え

GK 39 カール・ラッシュワース

DF 16 E. Cashin

DF 60 C. Tasker

MF 7 ソリー・マーチ

MF 20 カルロス・バレバ

MF 27 マッツ・ビーファー

MF 33 マット・オライリー

FW 17 ヤンクバ・ミンテ

FW 18 ダニー・ウェルベック

監督

ファビアン・ヒュルツェラー

[アストン・ビラ]

先発

GK 23 エミリアーノ・マルティネス

DF 2 マティ・キャッシュ

DF 4 エズリ・コンサ

DF 12 リュカ・ディーニュ

DF 14 パウ・トーレス

MF 7 ジョン・マッギン

MF 8 ユーリ・ティーレマンス

MF 27 モーガン・ロジャーズ

MF 41 ジェイコブ・ラムジー

MF 44 ブバカル・カマラ

FW 9 マーカス・ラッシュフォード

控え

GK 25 ロビン・オルセン

DF 3 アクセル・ディサシ

DF 5 タイロン・ミングス

DF 16 アンドレス・ガルシア

DF 22 イアン・マートセン

MF 24 アマドゥ・オナナ

FW 11 オリー・ワトキンス

FW 17 ドニエル・マレン

FW 21 マルコ・アセンシオ

監督

ウナイ・エメリ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります