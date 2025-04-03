ブライトンvsアストン・ビラ スタメン発表
[4.2 プレミアリーグ第30節](AMEXスタジアム)
※27:45開始
<出場メンバー>
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 5 ルイス・ダンク
DF 29 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 30 ペルビス・エストゥピニャン
DF 41 ジャック・ヒンシェルウッド
MF 8 ブラヤン・グルダ
MF 11 シモン・アディングラ
MF 22 三笘薫
MF 25 ディエゴ・ゴメス
MF 26 ヤシン・アヤリ
FW 9 ジョアン・ペドロ
控え
GK 39 カール・ラッシュワース
DF 16 E. Cashin
DF 60 C. Tasker
MF 7 ソリー・マーチ
MF 20 カルロス・バレバ
MF 27 マッツ・ビーファー
MF 33 マット・オライリー
FW 17 ヤンクバ・ミンテ
FW 18 ダニー・ウェルベック
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
[アストン・ビラ]
先発
GK 23 エミリアーノ・マルティネス
DF 2 マティ・キャッシュ
DF 4 エズリ・コンサ
DF 12 リュカ・ディーニュ
DF 14 パウ・トーレス
MF 7 ジョン・マッギン
MF 8 ユーリ・ティーレマンス
MF 27 モーガン・ロジャーズ
MF 41 ジェイコブ・ラムジー
MF 44 ブバカル・カマラ
FW 9 マーカス・ラッシュフォード
控え
GK 25 ロビン・オルセン
DF 3 アクセル・ディサシ
DF 5 タイロン・ミングス
DF 16 アンドレス・ガルシア
DF 22 イアン・マートセン
MF 24 アマドゥ・オナナ
FW 11 オリー・ワトキンス
FW 17 ドニエル・マレン
FW 21 マルコ・アセンシオ
監督
ウナイ・エメリ
※27:45開始
<出場メンバー>
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 5 ルイス・ダンク
DF 29 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 30 ペルビス・エストゥピニャン
DF 41 ジャック・ヒンシェルウッド
MF 8 ブラヤン・グルダ
MF 11 シモン・アディングラ
MF 22 三笘薫
MF 25 ディエゴ・ゴメス
MF 26 ヤシン・アヤリ
控え
GK 39 カール・ラッシュワース
DF 16 E. Cashin
DF 60 C. Tasker
MF 7 ソリー・マーチ
MF 20 カルロス・バレバ
MF 27 マッツ・ビーファー
MF 33 マット・オライリー
FW 17 ヤンクバ・ミンテ
FW 18 ダニー・ウェルベック
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
[アストン・ビラ]
先発
GK 23 エミリアーノ・マルティネス
DF 2 マティ・キャッシュ
DF 4 エズリ・コンサ
DF 12 リュカ・ディーニュ
DF 14 パウ・トーレス
MF 7 ジョン・マッギン
MF 8 ユーリ・ティーレマンス
MF 27 モーガン・ロジャーズ
MF 41 ジェイコブ・ラムジー
MF 44 ブバカル・カマラ
FW 9 マーカス・ラッシュフォード
控え
GK 25 ロビン・オルセン
DF 3 アクセル・ディサシ
DF 5 タイロン・ミングス
DF 16 アンドレス・ガルシア
DF 22 イアン・マートセン
MF 24 アマドゥ・オナナ
FW 11 オリー・ワトキンス
FW 17 ドニエル・マレン
FW 21 マルコ・アセンシオ
監督
ウナイ・エメリ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります