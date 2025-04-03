サウサンプトンvsクリスタル・パレス スタメン発表
[4.2 プレミアリーグ第30節](セント メリーズ スタジアム)
※27:45開始
<出場メンバー>
[サウサンプトン]
先発
GK 30 アーロン・ラムズデール
DF 5 ジャック・スティーブンス
DF 6 テイラー・ハーウッド・ベリス
DF 35 ヤン・ベドナレク
MF 2 カイル・ウォーカー・ピータース
MF 3 ライアン・マニング
MF 4 フリン・ダウンズ
MF 18 マテウス・フェルナンデス
MF 20 カマルディーン・スレマナ
MF 26 レスリー・ウゴチュク
FW 32 ポール・オヌアチュ
控え
GK 1 アレックス・マッカーシー
DF 14 ジェームズ・ブリー
DF 15 ネイサン・ウッド
DF 16 菅原由勢
DF 34 ウェリントン
DF 37 アーメル・ベッラ・コトチャップ
MF 7 ジョー・アリボ
MF 33 タイラー・ディブリング
FW 19 キャメロン・アーチャー
監督
イバン・ユリッチ
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 6 マーク・グエヒ
DF 17 ナサニエル・クライン
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 7 イスマイラ・サール
MF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 12 ダニエル・ムニョス
MF 20 アダム・ウォートン
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
控え
GK 30 マット・ターナー
DF 2 ジョエル・ウォード
DF 25 ベン・チルウェル
DF 58 カレブ・クポルハ
MF 18 鎌田大地
MF 21 ロマン・エッセ
MF 55 ジャスティン・デベニー
FW 9 エディ・エンケティア
FW 11 マテウス・フランサ
監督
オリバー・グラスナー
※27:45開始
<出場メンバー>
[サウサンプトン]
先発
GK 30 アーロン・ラムズデール
DF 5 ジャック・スティーブンス
DF 6 テイラー・ハーウッド・ベリス
DF 35 ヤン・ベドナレク
MF 2 カイル・ウォーカー・ピータース
MF 3 ライアン・マニング
MF 4 フリン・ダウンズ
MF 18 マテウス・フェルナンデス
MF 20 カマルディーン・スレマナ
FW 32 ポール・オヌアチュ
控え
GK 1 アレックス・マッカーシー
DF 14 ジェームズ・ブリー
DF 15 ネイサン・ウッド
DF 16 菅原由勢
DF 34 ウェリントン
DF 37 アーメル・ベッラ・コトチャップ
MF 7 ジョー・アリボ
MF 33 タイラー・ディブリング
FW 19 キャメロン・アーチャー
監督
イバン・ユリッチ
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 6 マーク・グエヒ
DF 17 ナサニエル・クライン
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 7 イスマイラ・サール
MF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 12 ダニエル・ムニョス
MF 20 アダム・ウォートン
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
控え
GK 30 マット・ターナー
DF 2 ジョエル・ウォード
DF 25 ベン・チルウェル
DF 58 カレブ・クポルハ
MF 18 鎌田大地
MF 21 ロマン・エッセ
MF 55 ジャスティン・デベニー
FW 9 エディ・エンケティア
FW 11 マテウス・フランサ
監督
オリバー・グラスナー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります