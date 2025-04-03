[4.2 プレミアリーグ第30節](セント メリーズ スタジアム)

※27:45開始

<出場メンバー>

[サウサンプトン]

先発

GK 30 アーロン・ラムズデール

DF 5 ジャック・スティーブンス

DF 6 テイラー・ハーウッド・ベリス

DF 35 ヤン・ベドナレク

MF 2 カイル・ウォーカー・ピータース

MF 3 ライアン・マニング

MF 4 フリン・ダウンズ

MF 18 マテウス・フェルナンデス

MF 20 カマルディーン・スレマナ

MF 26 レスリー・ウゴチュク

FW 32 ポール・オヌアチュ

控え

GK 1 アレックス・マッカーシー

DF 14 ジェームズ・ブリー

DF 15 ネイサン・ウッド

DF 16 菅原由勢

DF 34 ウェリントン

DF 37 アーメル・ベッラ・コトチャップ

MF 7 ジョー・アリボ

MF 33 タイラー・ディブリング

FW 19 キャメロン・アーチャー

監督

イバン・ユリッチ

[クリスタル・パレス]

先発

GK 1 ディーン・ヘンダーソン

DF 5 マクサンス・ラクロワ

DF 6 マーク・グエヒ

DF 17 ナサニエル・クライン

MF 3 タイリック・ミッチェル

MF 7 イスマイラ・サール

MF 8 ジェフェルソン・レルマ

MF 10 エベレチ・エゼ

MF 12 ダニエル・ムニョス

MF 20 アダム・ウォートン

FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ

控え

GK 30 マット・ターナー

DF 2 ジョエル・ウォード

DF 25 ベン・チルウェル

DF 58 カレブ・クポルハ

MF 18 鎌田大地

MF 21 ロマン・エッセ

MF 55 ジャスティン・デベニー

FW 9 エディ・エンケティア

FW 11 マテウス・フランサ

監督

オリバー・グラスナー

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります