三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEの最新音楽映像作品『三代目 J SOUL BROTHERS LIVE TOUR 2024"ECHOES OF DUALITY"』が、音楽作品のDVDとBlu-ray Disc(以下BD)を合計した4月3日発表の最新「オリコン週間ミュージックDVD・BDランキング」において、自身通算7作目の1位獲得となった。週間売り上げは、DVD:1万4820枚、BD:1万3638枚で計2万8458枚。本作は、アルバム『ECHOES of DUALITY』を引っ提げた7度目となるドームツアー『三代目 J SOUL BROTHERS LIVE TOUR 2024 "ECHOES OF DUALITY"』より、2024年12月11日、12月12日に東京・東京ドームで開催されたライブの模様を収録した映像作品。

本編には、アルバム『ECHOES of DUALITY』の収録曲に加え、2014年7月7日付「オリコン週間シングルランキング」で1位を獲得した「R.Y.U.S.E.I.」などヒット曲も収録されている。DVDランキングは1999年4月5日付〜集計開始BDランキングは2008年7月7日付〜集計開始。ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングは2013年10月14日付〜集計開始<クレジット:オリコン調べ(2025年4月7日付:集計期間:2025年3月24日〜30日)>