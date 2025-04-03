¥È¥é¥ó¥×»á¡Ö¥¢¥á¥ê¥«²òÊü¤ÎÆü¤À¡×Áê¸ß´ØÀÇ3Æü¤ËÈ¯É½¤Ø¡¡ÆüËÜ¤Î¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡É´ØÀÇ¡íÈ¯É½¤ËÀï¡¹¶²¡¹¡Únews23¡Û
¼«¤é¤ò¡Ö´ØÀÇÃË¡×¤È¾Î¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡£ÆüËÜ»þ´Ö3Æü¤Ë¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹´ØÀÇ¤Î°ú¤¾å¤²È¯É½¤ËÀ¤³¦¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥È¥é¥ó¥×»á¡Ö¥¢¥á¥ê¥«²òÊü¤ÎÆü¤À¡×Áê¸ß´ØÀÇ3Æü¤ËÈ¯É½¤Ø¡¡ÆüËÜ¤Î¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡É´ØÀÇ"È¯É½¤ËÀï¡¹¶²¡¹¡Únews23¡Û
Áê¸ß´ØÀÇ¤Ç¥È¥é¥ó¥×»á¡Ö¥¢¥á¥ê¥«²òÊü¤ÎÆü¤À¡×
ÆüËÜ»þ´Ö¤Î¸á¸å8»þ¤¹¤®¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏSNS¤Ë¤³¤¦Åê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«²òÊü¤ÎÆü¤À¡ª¡×
¡È²òÊü¤ÎÆü¡É¤È¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡£ËÇ°×Áê¼ê¹ñ¤ÈÆ±¤¸¿å½à¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤Î¾ÜºÙ¤òÆüËÜ»þ´Ö¤Î3ÆüÄ«5»þ¤ËÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ó¥Ã¥ÈÊóÆ»´±
¡Ö»ä¤ÎÍý²ò¤Ç¤Ï¡ØÁê¸ß´ØÀÇ¡Ù¤Ï2Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢Ä¾¤Á¤ËÈ¯¸ú¤·¤Þ¤¹¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢3Æü¤ËÈ¯Æ°¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬Í¢Æþ¼«Æ°¼Ö¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤Ç¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡ÊÀè·î26Æü¡Ë
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Á´¤Æ¤Î¼«Æ°¼Ö¤Ë25¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¡×
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤Î¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÅ¹¡£
¼Ö¤Î¥Ç¥£¡¼¥é¡¼
¡Ö¤¢¤ì¤¬¥Û¥ó¥À¡¦¥Õ¥£¥Ã¥È¡¢¤¢¤Ã¤Á¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¥·¥Ó¥Ã¥¯¡£2½µ´Ö¤Ç1000ÂæÇä¤ì¤ë¡×
ÆüËÜ¼Ö¤Ï¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤Á¤é¤Î¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¡£¤¤¤Þµ¤¤¬¤«¤ê¤Ê¤³¤È¤Ï¡Ä
¼Ö¤Î¥Ç¥£¡¼¥é¡¼
¡Öº£²ó¤Î´ØÀÇ¤ÏÄ¾ÀÜ±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µÞ¤¤¤Ç¼Ö¤òÇã¤¤¤ËÍè¤ë¤ªµÒÍÍ¤¬Áý¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¼ÂºÝ¤Ë¡¢´ØÀÇÈ¯Æ°¤òÁ°¤Ë¶î¤±¹þ¤ß¼ûÍ×¤ÇÈÎÇäÂæ¿ô¤¬Áý²Ã¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÆ°¤¤â¡Ä¡£
ÆüËÜ¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼Âç¼ê6¼Ò¤¬1Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿º£Ç¯1·î¤«¤é3·î¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î¿·¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï¡¢µîÇ¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ËÈæ¤Ù¤Æ4.5¡óÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢3Æü¤«¤éÆüËÜ¼Ö¤ò´Þ¤àÁ´¤Æ¤ÎÍ¢Æþ¼Ö¤ËÂÐ¤·25¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤¬È¯Æ°¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£¤½¤Î´ØÀÇÊ¬¤¬Ã±½ã¤ËÈÎÇä²Á³Ê¤ËÅ¾²Ç¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢Îã¤¨¤Ð400Ëü±ß¤Î¼Ö¤Ï500Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÎÈÎÇä¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥Þ¥Ä¥À¤¬¼çÍ×¤Ê¼è°úÀè¤Î¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¡£
¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¹©¶È ¼«Æ°¼Ö»ö¶È¡¡¹âµÜ±Ñ¼ù ¼¹¹ÔÌò°÷
¡Ö¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤È¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤Î´Ö¡¢¥ï¥¤¥Ñ¡¼¤Îº¬¸µÉôÊ¬¡×
ÅÔÆâ¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç·ç¤«¤µ¤º¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÆ°¸þ¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¹©¶È ¼«Æ°¼Ö»ö¶È¡¡¹âµÜ±Ñ¼ù ¼¹¹ÔÌò°÷
¡Ö3Æü¤«¤é¡Ê¥È¥é¥ó¥×¡Ë´ØÀÇ¤¬È¯Æ°¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¿·¤·¤¤µ»ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
1Âæ¤Ë3Ëü¤â¤ÎÉôÉÊ¤ò»È¤¦¤È¤¤¤¦¼«Æ°¼Ö¡£´ØÏ¢´ë¶È¤Ï550Ëü¿Í¤Î¸ÛÍÑ¤ò¤«¤«¤¨¤ëÆüËÜ¤Î´ð´´»º¶È¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¹©¶È ¼«Æ°¼Ö»ö¶È¡¡¹âµÜ±Ñ¼ù ¼¹¹ÔÌò°÷
¡Ö²æ¡¹¤Î¤ªµÒ¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤¬ÆüËÜ¤Çºî¤ëÀ¸»ºÂæ¿ô¤¬Íî¤Á¤ë¤³¤È¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¡£´í×ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸ÛÍÑ¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ½ÀÆð¤Ë¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤¬²æ¡¹¤Î»ÈÌ¿¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
ÆüËÜ¤Î¸ÛÍÑ¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤«¤Í¤Ê¤¤°ìÊýÅª¤Ê´ØÀÇ¡£¤½¤ÎÈ¯É½¤Ï¤Þ¤â¤Ê¤¯¤Ç¤¹¡£