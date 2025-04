【サウスパーク ソフビフィギュア】 4月中旬 発売予定 価格:1回300円

スタン

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「サウスパーク ソフビフィギュア」を4月中旬に発売する。価格は1回300円。

本商品は、アニメ「サウスパーク (South Park)」に登場するキャラクターたちを立体化したソフビフィギュア。「サウスパーク」は、現在、アメリカのコメディ・セントラルで放送中の大人向けアニメで、コロラド州の小さな町、サウスパークを舞台に主人公の少年、カイル、スタン、カートマン、ケニーの4人が騒動をおこしたり、いろいろなことに巻き込まれたりする様子が描かれる。

本商品では「スタン」、「カイル」、「カートマン」、「ケニー」の4種類がラインナップされている。

カイル

カートマン

ケニー

【サウスパーク ソフビフィギュア】

サイズ:本体 高さ約40mm

材質:本体 PVC

(C) 2025 Comedy Partners. All Rights Reserved. SOUTH PARK and all related titles, logos and characters are trademarks of Comedy Partners.