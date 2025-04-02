Switch 2はNVIDIAのカスタムプロセッサー搭載。詳細スペックを公開【ニンダイ】Steam Deck、PS5、Xbox SXとのスペックも比較
【Nintendo Switch 2】 6月5日 発売予定 価格 日本語・国内専用：49,980円 多言語対応：69,980円
(C)Nintendo
任天堂は、6月5日発売予定の「Nintendo Switch 2」のスペックを公開した。
CPUおよびGPUには、Nintendo Switchに引き続きNVIDIA社製でカスタムプロセッサーを搭載。内蔵ディスプレイは7.9インチの液晶パネルで、解像度はフルHD、リフレッシュレートは最大120Hzで可変リフレッシュレート（VRR）やHDRに対応することが明かされた。またドック接続時には最大4K60FPS出力が可能なほか、リニアPCM 5.1chにも対応する。
メインメモリは非公表だが、ストレージは256GBで高速なUFSを採用。Wi-Fi 6やBluetoothに対応するほか、ドック接続時には有線LANも使用できる。バッテリーは5,220mAhで、持続時間は2～6.5時間、充電時間は約3時間となっている。
なお、microSDカードスロットについては「microSD Express」規格のみに対応し、通常のmicroSDカードはNintendo Switchからの画面写真や動画のコピーにのみ利用できる。
携帯ゲーム機とスペック比較（Switch 2／Switch／Steam Deck）【Switch 2／Switch／Steam Deckのスペック比較】 Nintendo Switch 2 Nintendo Switch（有機ELモデル） Steam Deck OLED SoC（CPU／GPU） NVIDIA社製カスタムプロセッサー（詳細非公表） NVIDIA社製 カスタマイズされたTegraプロセッサー（詳細非公表） 6nm AMD APU（Zen 2 4コア8スレッド CPU／RDNA 2 8CU 1.6TFLOPS GPU） メモリ 非公表 非公表 16GB LPDDR5 ストレージ 256GB UFS（microSD Expressカード対応） 64GB eMMC（microSDカード対応） 512GB／1TB NVMe SSD（microSDカード対応） ディスプレイ 7.9インチ／液晶（フルHD／120Hz／HDR／VRR）タッチ対応 7インチ／有機EL（1,280×720ドット／60Hz）タッチ対応 7.4インチ／有機EL（1,280×800ドット／90Hz）タッチ対応 通信機能 Wi-Fi 6、Bluetooth 無線LAN（Wi-Fi 5）、Bluetooth 4.1 Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3 インターフェース ゲームカードスロット、デジタルマイク（モノラル）、3.5mm 4極ステレオミニプラグ、USB Type-C×2 ゲームカードスロット、3.5mm 4極ステレオミニプラグ、USB Type-C デュアルアレイマイク、3.5mmステレオヘッドホン／ヘッドセットジャック、USB Type-C バッテリー 5,220mAh（2～6.5時間） 4,310mAh（4.5時間～9時間） 50Whr（3時間～12時間）
据置ゲーム機とスペック比較（Switch 2／Switch／PS5／Xbox SX）【Switch 2／Switch／PS5／Xbox Series Xのスペック比較】 Nintendo Switch 2 TVモード Nintendo Switch（有機ELモデル）TVモード PS5（CFI-2000） Xbox Series X SoC（CPU／GPU） NVIDIA社製カスタムプロセッサー（詳細非公表） NVIDIA社製 カスタマイズされたTegraプロセッサー（詳細非公表） AMD APU（Ryzen Zen 2 8コア16スレッド CPU／Radeon RDNA 2-based 36CU 10.3TFLOPS GPU） AMD APU（カスタム Zen 2 8コア16スレッド CPU／Radeon RDNA 2 52CU 12TFLOPS GPU） メモリ 非公表 非公表 16GB GDDR6 16GB GDDR6 ストレージ 256GB UFS（microSD Expressカード対応） 64GB eMMC（microSDカード対応） 1TB カスタムSSD（M.2 SSDの増設可能） 1TB カスタムSSD（専用ストレージ拡張カードの増設可能） 通信機能 Wi-Fi 6、Bluetooth、有線LAN端子 無線LAN（Wi-Fi 5）、Bluetooth 4.1、有線LAN端子 Wi-Fi 6、Bluetooth 5.1、有線LAN端子 Wi-Fi 5、有線LAN端子 映像出力端子 HDMI（最大4K 60Hz） HDMI（最大1,920×1.080ドット、60Hz） HDMI 2.1（最大4K 120Hz） HDMI 2.1（最大4K 120Hz） インターフェース ゲームカードスロット、デジタルマイク（モノラル）、3.5mm 4極ステレオミニプラグ、USB Type-C×2 ゲームカードスロット、3.5mm 4極ステレオミニプラグ、USB Type-A（USB 2.0）×2 USB Type-A（USB 3.1 Gen 2）×2、USB Type-C（USB 3.1 Gen 2）、USB Type-C（USB 2.0）、3.5mmヘッドホンジャック（コントローラー） USB Type-A（USB 3.1 Gen 1）×3、3.5mmヘッドホンジャック（コントローラー） 【Nintendo Direct: Nintendo Switch 2 - 2025.4.2】
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