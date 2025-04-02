宮崎市や鹿児島県鹿屋市などで震度4 津波の心配はなし 気象庁
2日午後11時3分ごろ、大隅半島東方沖を震源とする地震があり、最大震度4を観測した。
気象庁によると、震源の深さは約40キロ、地震の規模を示すマグニチュードは6.0と推定される。この地震による津波の心配はないという。
各地の震度は次の通り。
＜震度4＞
宮崎県:宮崎市、日南市、串間市
鹿児島県:鹿屋市、志布志市、東串良町、錦江町、肝付町
＜震度3＞
宮崎県:国富町、綾町、西都市、高鍋町、新富町、都城市、小林市、えびの市、三股町、高原町
鹿児島県:垂水市、曽於市、大崎町、南大隅町、鹿児島市、指宿市、薩摩川内市、霧島市、いちき串木野市、南さつま市、南九州市、伊佐市、姶良市、湧水町、三島村
佐賀県:神埼市
熊本県:阿蘇市、熊本市南区、多良木町、あさぎり町
＜震度2＞
宮崎県:延岡市、日向市、木城町、川南町、都農町、椎葉村、美郷町、高千穂町、五ケ瀬町
鹿児島県:枕崎市、阿久根市、日置市、さつま町、西之表市、中種子町、南種子町、屋久島町
佐賀県:佐賀市、小城市、上峰町、みやき町、白石町
熊本県:産山村、高森町、南阿蘇村、熊本市東区、熊本市西区、熊本市北区、八代市、玉名市、山鹿市、菊池市、宇土市、宇城市、合志市、美里町、長洲町、和水町、大津町、西原村、嘉島町、益城町、山都町、氷川町、人吉市、錦町、湯前町、相良村、山江村、水俣市、上天草市、天草市、芦北町、津奈木町
鳥取県:境港市
島根県:出雲市
広島県:呉市
福岡県:久留米市、柳川市、大川市、うきは市、みやま市、筑前町、大木町
長崎県:南島原市
大分県:姫島村、大分市、臼杵市、由布市、佐伯市、竹田市
＜震度1＞
宮崎県:門川町、西米良村、諸塚村、日之影町
鹿児島県:出水市、長島町、薩摩川内市
佐賀県:鳥栖市、多久市、吉野ケ里町、江北町
熊本県:小国町、熊本市中央区、五木村
鳥取県:鳥取市、湯梨浜町
島根県:大田市
広島県:広島市南区、竹原市、江田島市、府中町
福岡県:八女市、中間市
長崎県:雲仙市
大分県:国東市、別府市、津久見市、豊後大野市、日田市
山口県:岩国市、柳井市、山口市
愛媛県:松山市、伊予市、宇和島市、伊方町
高知県:宿毛市