2日午後11時4分ごろ、宮崎県、鹿児島県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は大隅半島東方沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは6.0と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度4を観測したのは、宮崎県の宮崎市と日南市、それに串間市、鹿児島県の鹿屋市、志布志市、東串良町、錦江町、それに肝付町です。

【各地の震度詳細】

■震度4

□宮崎県

宮崎市 日南市 串間市



□鹿児島県

鹿屋市 志布志市 東串良町

錦江町 肝付町

■震度3

□宮崎県

国富町 綾町 西都市

高鍋町 新富町 都城市

小林市 えびの市 三股町

高原町



□鹿児島県

垂水市 曽於市 大崎町

南大隅町 鹿児島市 指宿市

薩摩川内市 霧島市 いちき串木野市

南さつま市 南九州市 伊佐市

姶良市 湧水町 三島村



□佐賀県

神埼市



□熊本県

阿蘇市 熊本南区 多良木町

あさぎり町

■震度2

□宮崎県

延岡市 日向市 木城町

川南町 宮崎都農町 椎葉村

宮崎美郷町 高千穂町 五ヶ瀬町



□鹿児島県

枕崎市 阿久根市 日置市

さつま町 西之表市 中種子町

南種子町 屋久島町



□佐賀県

佐賀市 小城市 上峰町

みやき町 白石町



□熊本県

産山村 熊本高森町 南阿蘇村

熊本東区 熊本西区 熊本北区

八代市 玉名市 山鹿市

菊池市 宇土市 宇城市

合志市 熊本美里町 長洲町

和水町 大津町 西原村

嘉島町 益城町 山都町

氷川町 人吉市 錦町

湯前町 相良村 山江村

水俣市 上天草市 天草市

芦北町 津奈木町



□鳥取県

境港市



□島根県

出雲市



□広島県

呉市



□福岡県

久留米市 柳川市 大川市

うきは市 みやま市 筑前町

大木町



□長崎県

南島原市



□大分県

姫島村 大分市 臼杵市

由布市 佐伯市 竹田市

■震度1

□宮崎県

門川町 西米良村 諸塚村

日之影町



□鹿児島県

鹿児島出水市 長島町 薩摩川内市甑島



□佐賀県

鳥栖市 多久市 吉野ヶ里町

江北町



□熊本県

熊本小国町 熊本中央区 五木村



□鳥取県

鳥取市 湯梨浜町



□島根県

大田市



□広島県

広島南区 竹原市 江田島市

府中町



□福岡県

八女市 中間市



□長崎県

雲仙市



□大分県

国東市 別府市 津久見市

豊後大野市 日田市



□山口県

岩国市 柳井市 山口市



□愛媛県

松山市 伊予市 宇和島市

伊方町



□高知県

宿毛市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。