【J1第8節】(埼玉)

浦和 2-1(前半1-0)清水

<得点者>

[浦]渡邊凌磨(4分)、マテウス・サヴィオ(59分)

[清]オウンゴール(79分)

<警告>

[浦]サミュエル・グスタフソン(90分+2)

[清]アフメド・アフメドフ(42分)

観衆:25,326人

主審:川俣秀

├渡邊凌磨スーパーゴールとM・サヴィオ移籍後初弾で2発! 浦和が待望2勝目、清水は終盤に1点返すも今季3敗目

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