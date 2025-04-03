浦和vs清水 試合記録
【J1第8節】(埼玉)
浦和 2-1(前半1-0)清水
<得点者>
[浦]渡邊凌磨(4分)、マテウス・サヴィオ(59分)
[清]オウンゴール(79分)
<警告>
[浦]サミュエル・グスタフソン(90分+2)
[清]アフメド・アフメドフ(42分)
観衆:25,326人
主審:川俣秀
├渡邊凌磨スーパーゴールとM・サヴィオ移籍後初弾で2発! 浦和が待望2勝目、清水は終盤に1点返すも今季3敗目
└新人時代に見たMVPの背中…浦和MF松尾佑介が逝去したレアンドロ・ドミンゲスとの思い出語る「彼のいろんなところが好きだった」
浦和 2-1(前半1-0)清水
<得点者>
[浦]渡邊凌磨(4分)、マテウス・サヴィオ(59分)
[清]オウンゴール(79分)
<警告>
[浦]サミュエル・グスタフソン(90分+2)
[清]アフメド・アフメドフ(42分)
観衆:25,326人
主審:川俣秀
├渡邊凌磨スーパーゴールとM・サヴィオ移籍後初弾で2発! 浦和が待望2勝目、清水は終盤に1点返すも今季3敗目
└新人時代に見たMVPの背中…浦和MF松尾佑介が逝去したレアンドロ・ドミンゲスとの思い出語る「彼のいろんなところが好きだった」