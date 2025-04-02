¡ÖÈ÷ÃßÊÆ¡×Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤ë¡© ÅÔÆâ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼Ä´ºº¤¹¤ë¤È¡Ä ·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¡¦²ÃÃ«¤µ¤ó¡ÖÀ¸»ºÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ëÀ¯ºö¤ò¡×¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
À¯ÉÜ¤¬Êü½Ð¤·¤¿È÷ÃßÊÆ¤¬Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ó»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥á¤Î²Á³Ê¤Ï²¼¤¬¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¤ß¤ë¡ÛÅ¹Æ¬¤ËÊÂ¤ó¤À¡ÖÈ÷ÃßÊÆ¡×¡¡ÌÃÊÁÊÆ¤è¤ê1000±ß¤Û¤É°Â¤¤
¡ÖÈ÷ÃßÊÆ¡×ÌÃÊÁÊÆ¤è¤ê1000±ß°Â
°æ¾åµ®Çî¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
ÅÔÆâ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ò10¸®¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¸«¤Ä¤±¤¿È÷ÃßÊÆ¤ò¤ß¤Æ¤ß¤Þ¤¹¤È¡¢¸¶ÎÁ¸¼ÊÆÍó¤Ë¡ØÊ£¿ô¸¶ÎÁÊÆ¡Ù¤ÈµºÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤³¤ÎÉ½µ¤ÏÈÎÇä¸µ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï¡ØÈ÷ÃßÊÆ5¥¥í 3651±ß¡Ù¡ØÌÃÊÁÊÆ5¥¥í 4634±ß¡Ù¤È¡¢È÷ÃßÊÆ¤ÎÊý¤¬1000±ß¤Û¤É°Â¤¯ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥³¥á¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤Ï¤³¤Î1Ç¯¤ÇÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥³¥á ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¡Û
¡¦2024Ç¯3·î17Æü¡Á23Æü¡§2041±ß
¡¦2025Ç¯3·î17Æü¡Á23Æü¡§4197±ß¡Ê12½µÏ¢Â³¤ÇºÇ¹âÃÍ¹¹¿·¡Ë
¢¨³ô¼°²ñ¼ÒKSP-SP¤¬Äó¶¡¤¹¤ëPOS¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë´ð¤Å¤ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ë¤ÆºîÀ®
¹âÆÍ×°ø¡©¡È¾Ã¤¨¤¿¥³¥á¡É¤É¤³¤Ë
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
È÷ÃßÊÆ¤òÊü½Ð¤·¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¥³¥á¤Î²Á³Ê¤ÏÁ´¤¯²¼¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£¸å¡¢²Á³Ê¤Ï²¼¤¬¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
À¯ÉÜ¤Ï2024Ç¯¤Î¥³¥á½¸²ÙÎÌ¤¬Á°¤ÎÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÌó21Ëü¥È¥ó¡ÊÌó32²¯ÇÕÊ¬¡Ë¸º¾¯¤·¤¿¤È¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÉô¤ÎÀ¸»º¼Ô¡¢¶È¼Ô¤Ê¤É¤¬Åêµ¡ÌÜÅª¤Çºß¸Ë¤òÊú¤¨¹þ¤à¡ÖÇä¤ê½Â¤ê¡×¤¬±Æ¶Á¤Ç¥³¥á¤¬¾Ã¤¨¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÄ´ºº¤Ç¡È19Ëü¥È¥ó¤Î¥³¥á¤¬Ê¬»¶¡É¡¢¤Ä¤Þ¤ê¼ê¸µ¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢¡Ö¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú3·î31Æü Ä´ºº·ë²Ì¤ò¸øÉ½¡Û
¥³¥á¤Îºß¸Ë¡Ê1·îËö»þÅÀ¡¦Á°Ç¯Èæ¡Ë
¡¦À¸»º¼Ô9Ëü¥È¥óÁý
¡¦²·¶È¼Ô3Ëü¥È¥óÁý
¡¦¾®Çä¤ê¡¢³°¿©¶È¼Ô¤Ê¤É7Ëü¥È¥óÁý
¹¾Æ£Âó ÇÀ¿åÂç¿Ã¤Ï¡ÖÀè¡¹¤Î¿´ÇÛ¤ò¤·¤Æ¥³¥á¤ò³ÎÊÝ¤·¤è¤¦¤È¾¯¤·¤º¤Äºß¸Ë¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿·ë²Ì¤«¡×¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤Þ¤·¤¿¡£
·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È ²ÃÃ«·¾°ì¤µ¤ó¡§
»ä¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÇÀ¿å¾Ê¤Î¡È¾Ã¤¨¤¿ÊÆ¡É¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤ÏÀµ¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¿½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»äÃ£¤¬ÊÆ¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢À¸»ºÎÌ¤¬ËèÇ¯¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç¥³¥á¤Î¼ûÍ×¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤ÇÀ¸»ºÎÌ¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ºÇÂç¤Î¸¶°ø¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¢¤¨¤Æ¡È¾Ã¤¨¤¿¡É¤È¤¤¤¦¤Ê¤é¤Ð¡¢¾®ÇäÅ¹¤Î¾ì¹ç¡Ö¥³¥á¤¬Çä¤êÀÚ¤ì¤Ç¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°û¿©Å¹¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¤´ÈÓ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÇÄê¿©¤Ï½Ð¤»¤Þ¤»¤ó¡×¤Ã¤Æ¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
°û¿©Å¹¤¬Â¿¤á¤Ë³ÎÊÝ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¾¦Çä¾å¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ò¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊú¤¨¹þ¤ó¤Ç°¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ËÂª¤¨¤ë¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º¬ËÜÅª¤ËÀ¸»ºÎÌ¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬ºÇÂç¤Î¸¶°ø¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤·¤«¤·À¸»ºÎÌ¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¥³¥áÇÀ²È¤ÏÇ¯¡¹¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆùÇµ¾®Ï©¥Ë¥¯¥è¤µ¤ó¡§
ÇÀ¶ÈË¡¿Í¤Ê¤Éµ¬À©¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤Ã¤È»²Æþ¤·¤ä¤¹¤¯¤·¤¿¤ê¡¢¡Ê°ðºî·Ð±Ä¤Î¡ËÂçµ¬ÌÏ²½¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤âÉ¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿µ¤¸õÊÑÆ°¤â·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ç®¤Ë¶¯¤¤ÉÊ¼ï¤òÁý¤ä¤·¤¿¤ê¡¢¹ñ¤ÇÇÀ²È¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤âÊ»¤»¤Æ¹Ô¤¦¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¡¦²ÃÃ«¤µ¤ó¡ÖÀ¸»ºÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ëÀ¯ºö¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¡×
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
À¯ÉÜ¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥³¥á¤Îºß¸Ë¡Ê1·îËö»þÅÀ¡Ë¤ÏÀ¸»º¼Ô¡¢²·¶È¼Ô¤Ê¤É¤ËÁ°Ç¯ÈæÌó19Ëü¥È¥óÊ¬»¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢2024Ç¯¤Î¥³¥á¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤ÏÁ°¤ÎÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÌó18Ëü¥È¥óÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìó19Ëü¥È¥óÊ¬»¶¤µ¤ì¤Æ¤â¤¿¤Ã¤¿1Ëü¥È¥ó¤Îº¹¤Ç¤¹¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¥³¥á¤Î²Á³Ê¤¬1Ç¯´Ö¤ÇÇÜ¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð¿å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
ÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¤Í¡£Ëºî¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹¹¤Ê¤ëÉÔ°Â¤ò¤¢¤ª¤ë¡¢°¤¤¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
º£¤Þ¤Ç¸ºÈ¿À¯ºö¤ò»ö¼Â¾åÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢À¯ÉÜ¤Ï¹Í¤¨Êý¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È ²ÃÃ«·¾°ì¤µ¤ó¡§
¥³¥á¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¡¢Î®ÄÌ¤Î»ÅÊý¤ò¤½¤í¤½¤íº¬ËÜÅª¤Ë¹Í¤¨Ä¾¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤Í¡£È´ËÜÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤«¡¢¹ñ²ñ¤ÇµÄÏÀ¤ò¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥á¤Ï¸ÅÊÆ¤Ç»Ä¤¹¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤½¤ÎÇ¯¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤½¤ÎÇ¯¤Ë¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¡Ê2026Ç¯¡Ë¤â¥³¥á¤Î²Á³Ê¤Ï¤¢¤Þ¤ê²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ú¤Â³¤¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥³¥á¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¡Ê²Á³Ê¤Ï¡Ë²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À¸»ºÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ëÀ¯ºö¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¡ØÌÃÊÁÊÆ5¥¥í 4600±ß¡Ù¤ÏÂ³¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È ²ÃÃ«·¾°ì¤µ¤ó¡§
È÷ÃßÊÆ¤ÎÊü½Ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤òÂçÎÌ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢ÍÞÀ©¸ú²Ì¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢È´ËÜÅª¤Ë°Â¤¯¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
==========
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
²ÃÃ«·¾°ì¤µ¤ó
·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È ¸µÆü·ÐBPµ¼Ô
Ãø½ñ¤Ë¡ÖÉÏË³¹ñ¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×
Ãæ±û¾ÊÄ£¤Ê¤É¤Ø¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³¤â
ÆùÇµ¾®Ï©¥Ë¥¯¥è¤µ¤ó
¥Ë¥å¡¼¥ì¥Ç¥£¡¼
¶ä¹Ô¡¦ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ê¤É¶âÍ»¶È³¦¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤à
ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ç·ÐºÑ¡¦¤ª¶â¡¦¿ÍÀ¸´Ñ¤ò¸ì¤ë
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¹©¾ì,
Ï·¸å,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
ÃÖ¾²¹©»ö,
Ë¬Ìä²ð¸î,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
»×¤¤¤ä¤ê,
²ð¸î,
Ä¹Ìî,
²£ÉÍ