【声優・鈴木崚汰】 独立と新会社設立を発表 「新しい形で可能性を模索したいと思い、独立という選択に至りました。」 【ウィッチウォッチ：乙木守仁 役】【バーンブレイバーン：イサミ・アオ 役】
1日、アニメ『ウィッチウォッチ』の乙木守仁 役や、『勇気爆発バーンブレイバーン』のイサミ・アオ 役で知られる声優の鈴木崚汰さんが自身のXを更新。
独立と新会社設立を報告しました。
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鈴木さんは、「この度、鈴木綾汰は株式会社 DASH ON を設立することとなりました。」と報告。
そして、「 声優活動を始めてから10年目となる本年度。まだまだ若輩者ではございますが、これからの自分はどのような表現ができるのか、新しい形で可能性を模索したいと思い、独立という選択に至りました。」と、経緯を説明しています。
この投稿に、フォロワーからは「りょーたさん、独立、会社設立おめでとうございます！」「ご自身がやりたいことに真っ直ぐ進まれているようで尊敬です」「鈴木さんの挑戦が花開きますように心よりお祈りしております。」などのリプライが届いています。
《 鈴木崚汰さんプロフィール 株式会社 DASH ON 公式サイトより引用 》
生年月日：12月22日
出身地：愛知県(千葉育ち)
趣味：カラオケ
主な出演作品（アニメ）：
『ウィッチウォッチ』乙木守仁 役
『勇気爆発バーンブレイバーン』イサミ・アオ 役
『SAKAMOTO DAYS』眞霜平助 役
『Dr.STONE』七海龍水 役
『CITY THE ANIMATION』 轟 役
『甘神さんちの縁結び』上終瓜生 役
『地獄楽』山田浅ェ門 殊現 役
【担当：芸能情報ステーション】