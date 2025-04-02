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1日、アニメ『ウィッチウォッチ』の乙木守仁 役や、『勇気爆発バーンブレイバーン』のイサミ・アオ 役で知られる声優の鈴木崚汰さんが自身のXを更新。
独立と新会社設立を報告しました。

【写真を見る】【声優・鈴木崚汰】　独立と新会社設立を発表　「新しい形で可能性を模索したいと思い、独立という選択に至りました。」　【ウィッチウォッチ：乙木守仁 役】【バーンブレイバーン：イサミ・アオ 役】



鈴木さんは、「この度、鈴木綾汰は株式会社 DASH ON を設立することとなりました。」と報告。

そして、「 声優活動を始めてから10年目となる本年度。まだまだ若輩者ではございますが、これからの自分はどのような表現ができるのか、新しい形で可能性を模索したいと思い、独立という選択に至りました。」と、経緯を説明しています。

また、鈴木さんは、「日頃よりお世話になっている関係者の皆様、またいつも温かい声援をくださる皆様におかれましては感謝の気持ちでいっぱいです。今後も多くの人に支えられていることを忘れず、感謝を胸に、勇往邁進していきます。」と、宣言しています。
 



この投稿に、フォロワーからは「りょーたさん、独立、会社設立おめでとうございます！」「ご自身がやりたいことに真っ直ぐ進まれているようで尊敬です」「鈴木さんの挑戦が花開きますように心よりお祈りしております。」などのリプライが届いています。
 



《　鈴木崚汰さんプロフィール　株式会社 DASH ON 公式サイトより引用　》

生年月日：12月22日
出身地：愛知県(千葉育ち)
趣味：カラオケ

主な出演作品（アニメ）：

『ウィッチウォッチ』乙木守仁 役
『勇気爆発バーンブレイバーン』イサミ・アオ 役
『SAKAMOTO DAYS』眞霜平助 役
『Dr.STONE』七海龍水 役
『CITY THE ANIMATION』 轟 役
『甘神さんちの縁結び』上終瓜生 役
『地獄楽』山田浅ェ門 殊現 役
 



【担当：芸能情報ステーション】