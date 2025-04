新タブレット「Samsung Galaxy Tab S10 FE・Tab S10 FE+」が登場!

Samsung Electronics(以下、Samsung)は2日(現地時間)、同社が展開する「Galaxy」ブランドにおける新商品としてフラッグシップエントリータブレット「Galaxy Tab S10 FE」シリーズを発表しています。Galaxy Tab S10 FEシリーズは標準モデル「Galaxy Tab S10 FE」と上位モデル「Galaxy Tab S10 FE+」がラインナップされ、それぞれグローバル市場において2025年4月3日(木)より順次投入されるということです。



Galaxy Tab S10 FE Galaxy Tab S10 FE



Galaxy Tab S10 FE+ Galaxy Tab S10 FE+

Samsung Galaxy Tab S10 FE|グレー|タブレット|Samsung純正 国内正規品|SM-X520NZAAXJP サムスン(Samsung) 2025-04-18



Samsung Galaxy Tab S10 FE+|グレー|タブレット|Samsung純正 国内正規品|SM-X620NZAAXJP サムスン(Samsung) 2025-04-18



合わせてSamsungの日本法人であるサムスン電子ジャパンは2日、Galaxy Tab S10 FEシリーズを日本で発売するとお知らせしています。販売されるのは携帯電話ネットワークに対応しないWi-Fi版の「Galaxy Tab S10 FE(型番:SM-X520)」と「Galaxy Tab S10 FE+(型番:SM-X620)」で、ともに8GB内蔵メモリー(RAM)および128GB内蔵ストレージとなっており、本体色もグレーとシルバーの2色となります。販路は公式Webサイト内の公式Webストア「Samsungオンラインショップ」( https://www.samsung.com/jp/offer/ )のほか、世界最大級のショーケース「Galaxy Harajuku」や体験スペース「Galaxy Studio Osaka」、Amazon.co.jp、ヨドバシカメラ、ビックカメラ、その他の量販店・ECサイトなどで、発売に先立って2025年4月2日(水)より予約販売が開始されています。価格(金額はすべて税込)はオープンながら希望小売価格およびSamsungオンラインショップではGalaxy Tab S10 FEが83,820円、Galaxy Tab S10 FE+が109,010円。発売を記念して『「Samsung Galaxy Tab S10 FE|Tab S10 FE+」発売記念キャンペーン』( https://www.samsung.com/jp/offer/galaxy-tab-s10-fe-cp/ )が2025年5月9日(金)9:59まで実施され、Samsungオンラインショップの場合にはGalaxy Tab S10 FEおよびGalaxy Tab S10 FE+を購入すると、Samsungリワードポイントが通常獲得分にプラスして4%(最大4,360円相当)加算され、またこれらのタブレットと同時購入で対象機種の純正アクセサリーを購入すると、アクセサリーが値引きされる特典(e-Voucher)を進呈されます。特典はGalaxy Tab S10 FEなら同時購入製品が最大8,000円分割引、Galaxy Tab S10 FE+なら同時購入製品が最大10,000円分割引で、同時割引対象アクセサリーはGalaxy Tab S10 FEやGalaxy Tab S10 FELの「Book Cover Keyboard - AI Key」および「Book Cover Keyboard Slim - AI Key」、「Smart Book Cover」、「Anti-Reflecting Screen Protector」。なお、Galaxy Tab S10 FEではこれらのアクセサリーは「Galaxy Tab S9」や「Galaxy Tab S9 FE」と共通となっています。一方、その他の販売拠点では期間中に対象店舗でGalaxy Tab S10 FEもしくはGalaxy Tab S10 FE+を購入すると、Samsungオンラインショップの対象の純正アクセサリー購入時に使用できるクーポンがプレゼントされ、クーポンはGalaxy Tab S10 FEなら8,000円分、Galaxy Tab S10 FE+なら10,000円分となります。クーポン受け取り期間は2025年5月9日(金)23:59まで、クーポン有効期限は2025年5月31日(土)23:59まで。なお、キャンペーンは中古品や並行輸入品は対象外なのでご注意ください。その他、学生・教職員向けにSamsung Educationショップ限定『「Galaxy Tab S10 FE|Tab S10 FE+」割引増額キャンペーン』も2025年5月30日(金)9:59まで実施され、Samsung Educationショップ(https://www.samsung.com/jp/offer/samsung-education-store/ )にてGalaxy Tab S10 FEもしくはGalaxy Tab S10 FE+が通常価格より最大15,000円割引(Samsung Educationショップ通常割引価格より最大4,099円割引)でお得に購入できるほか、純正アクセサリーも通常割引価格より割引率をアップして販売されています。Galaxy Tab S10 FEおよびGalaxy Tab S10 FE+はSamsungが展開しているGalaxyブランドにおけるフラッグシップタブレット「Galaxy Tab S10」シリーズの廉価モデルで、日本でも発売された前機種「Galaxy Tab S9 FE」や「Galaxy Tab S9 FE+」の後継機種となり、新たにチップセット(SoC)にはSamsung Semiconductor製「Exynos 1580(型番:S5E8855)」を搭載し、Galaxy Tab S9 FEシリーズと同様に価格を抑えたミドルレンジからミドルハイレンジクラスのコストパフォーマンスに優れた機種となっています。これにより、ベンチマークアプリ「Geekbench」ではスコアがCPUのシングルコアで1350前後、マルチコアで3900前後、GPUのVulkanで6900前後と、CPUで30%程度、GPUで120%程度の向上があり、仕事や学習の効率を高め、途切れることのないスムーズなゲーム体験を提供し、パフォーマンス性能が向上したことによってクリエイティブな作業時でも複数のアプリをストレスなく楽に切り替えられ、マルチタスクをより快適にこなせるようになっているとしています。またGalaxy Tab S10 FE+は前機種のGalaxy Tab S9 FE+よりも約12%大きくなった13.1インチディスプレイを搭載し、シリーズ最大のディスプレイを搭載して表示領域を広くするスリムな縁(ベゼル)になっており、エンターテインメントから学習、日常の作業までのあらゆる場面で没入感のある楽しい視聴体験を提供し、Samsungの優れた機能によってより効率的に作業をこなすことができるようになります。また両機種ともにスリムなデザインに進化することによって外出先でも創造性と生産性をより高めることが可能になりました。画面はともに切り欠きのないアスペクト比16:10となるTFT液晶ディスプレイで、Galaxy Tab S10 FEが約10.9インチWUXGA+(2304×1440)ドット(約249ppi)、Galaxy Tab S10 FE+が約13.1インチWQXGA+(2880×1800ドット)(約259ppi)となっており、最大90Hzリフレッシュレートや8bitカラー(約1600万色表示)に対応しているほか、シリーズ史上最大となる800nits(HBM)の明るさによって動画視聴やゲームプレイを最高の環境で楽しめ、また明るさとまぶしさを自動軽減するビジョンブースターによって屋外など日差しが変化する場所でも視認性を確保します。さらにブルーライトを低減することで目の負担を軽減し、あらゆる視聴ニーズに応えます。ディスプレイ面のベゼルには約1200万画素CMOS/広角レンズのフロントカメラが内蔵され、顔認証に対応しており、生体認証としては側面にある電源キーに内蔵された指紋センサーを搭載し、防水・防塵(IP68準拠)にも対応しています。側面や背面はアルミ素材が用いられ、サイズおよび質量はGalaxy Tab S10 FEが約254.3×165.8×6.0mmおよび約497g(Cellular版は約500g)、Galaxy Tab S10 FE+が約300.6×194.7×6.0mmおよび約664g(Cellular版は約668g)。本体色はGrayおよびSilver、Blueの3色展開ですが、日本ではグレーとシルバーのみが販売され、Samsungオンラインショップではグレーとシルバーともに取り扱われますが、Amazon.co.jpではグレーのみ、その他の量販店やECサイトではシルバーのみが取り扱われます。一方、バッテリーもGalaxy Tab S10 FEは前機種よりも4%以上軽量化ながらも同じ8000mAh、Galaxy Tab S10 FE+も10090mAhとともに大容量となっており、急速充電(最大45W)に対応しています。またリアカメラは新たに約1300万画素CMOS/広角レンズにアップグレードされ、クリアで鮮やかな写真を撮影することが可能になりました。他にも強固な多層セキュリティプラットフォーム「Samsung Knox」によって保護され、エンドツーエンドのハードウェアセキュリティーやリアルタイムの脅威検知、そして連携による保護機能により重要な情報を守り、脆弱性からデバイスを保護します。もちろんペン入力「Sペン」にも対応しており、Sペン(Bluetooth非対応)が付属します。その他の仕様はmicroSDXCカードスロット(最大2TB)およびUSB Type-C端子(USB 2.0)、Wi-Fi 6やMIMO、HE80に対応したIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠(2.4および5GHz)の無線LAN、Bluetooth 5.3、加速度センサー、、ジャイロセンサー、地磁気センサー、ホールセンサー、照度センサー、位置情報取得(A-GNSS:GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou、QZSSなど)、デュアルステレオスピーカーなど。3.5mmイヤホンマイク端子やNFC、ワイヤレス充電、ワンセグ、フルセグ、FMラジオには非対応。OSはAndroid 15ベースの独自プラットフォーム「One UI 7」がプリインストールされており、7世代OSアップグレードと7年間のセキュリティーアップデートを保証するとのこと。またGoogleの「かこって検索」に対応し、アプリを切り替えることなく、タブレットに表示されたあらゆるものを検索でき、必要な情報を瞬時に取得して画面上のテキストを翻訳したり、段階的な解説で宿題をサポートするなどといった機能を大画面で快適に操作できます。プリインストールされている「Samsung Notes」アプリの数式ソルバーによって手書きやテキストの計算を素早く行えるようになり、手書き入力のヘルプでメモを簡単に整理できるようになっています。これにより、ノート作成が格段に効率化され、ユーザーは目の前の作業に集中できます。さらに進化した「AI消しゴム」は写真から不要なものを簡単に消去して素早く編集するための自発的な提案も行ってくれたり、新たに搭載されたカメラ機能「ベストフェイス」はグループ写真で最高の表情と特徴を組み合わせて完璧な1枚に仕上げてくれます。加えて「自動トリミング」機能は複数の動画からハイライトシーンを自動で抽出してシームレスに編集することによって思い出の瞬間を生き生きと再現してくれ、Book Cover Keyboardに搭載されたGalaxy AIキーをワンタップするだけでAIアシスタントが瞬時に起動し、好みに合わせてAIアシスタントをカスタマイズすることで、よりパーソナルな体験を実現します。他にも「LumaFusion」や「Goodnotes」、「Clip Studio Paint」などのプリインストールアプリやツール、さらに「Noteshelf」や「Sketchbook」、「Picsart」などの人気アプリも搭載し、創造力を解き放つためのキャンバスとして活用できます。またより直感的なAI体験のためにGalaxy Tab S10 FEシリーズは他のGalaxy製品とシームレスに連携し、Galaxy Tab S10シリーズと同様にHome Insightウィジェットダッシュボードと3Dマップビュー機能によって自宅の様子を確認できま、SmartThings対応製品のステータスが要約表示されるため、外出先でも安心して状況を把握できます。Book Cover Keyboard - AI KeyおよびBook Cover Keyboard Slim - AI Keyはブラックのみで、通常価格はGalaxy Tab S10 FE用が28,380円と19,910円、Galaxy Tab S10 FE用+が36,850円と 25,850円となっています。

記事執筆:memn0ck

