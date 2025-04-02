ÎëÌÚÀ¿Ìé¤ÎÇúÂ®180km/hÃÆ¡Ö¤³¤ì¤Ï°Â¤¯¤Ê¤¤¡Ä¡×¡¡½é²ó¤Ë3¼ºÅÀ¡¢Å¨ÃÏ²òÀâ¤ÏÍîÃÀ¡ÖÂÔ¤¿¤ì¤¿¤éÌäÂê¡×
Å¨ÃÏ¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹Àï
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¤Ï1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¡Ö3ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£º£µ¨2¹æ¤È¤Ê¤ë3¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤Ê¤É5ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ¤Ç7-4¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£ÈïÃÆ¤·¤¿Å¨ÃÏÊüÁ÷ÀÊ¤«¤é¤Ï¡¢ÍîÃÀ¤ÎÀ¼¤¬Ï³¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½é²óÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¡¢ÎëÌÚ¤Ï´Å¤¤µå¤òÆ¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£±Ô¤¯ÃÆ¤ÊÖ¤µ¤ì¤¿Çòµå¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥óÃæ±û¤ËÄ¾·â¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ111.7¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó180¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥445¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó135¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Î¹ë²÷¤Ê°ìÈ¯¤È¤Ê¤ê¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò°ì¼þ¤¹¤ë¤È¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ë½ËÊ¡¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£ÃÏ¸µ¶É¡ÖNBC¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¡×¤ÎÊüÁ÷ÀÊ¤Ç¤Ï¡¢2010Ç¯¤Ë¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤ÎÅê¼ê¤È¤·¤Æ´°Á´»î¹ç¤òÃ£À®¤·¤¿²òÀâ¤Î¥À¥é¥¹¡¦¥Ö¥ì¥¤¥Ç¥ó»á¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ï°Â¤¯¤Ê¤¤¤¾¡×¤È½é²ó¤Ë3¼ºÅÀ¤¹¤ëÂå½þ¤ò»ØÅ¦¡£¡Ö½øÈ×¤Ë¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÎ¯¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¬¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ì¤À¡×¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤òÅê¤²¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤Ç¡¢¥»¥¤¥ä¡¦¥¹¥º¥¤Î¤è¤¦¤ÊÂÇ¼Ô¤Ë´Å¤¤¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÂÔ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÏÌäÂê¤À¡×¤ÈÃ²¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë