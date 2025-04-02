12thシングル「シンギュラリスト」



2025年4月2日（水）発売◆仕様・完全生産限定盤 MAXI＋M-CARD品番：KICM-92164 定価：￥3,190（税込）・通常盤 MAXI品番：KICM-2164 定価：￥1,430（税込）◆収録内容M1. シンギュラリスト作詞：上松範康(Elements Garden)作曲：上松範康(Elements Garden)／竹田祐介(Elements Garden)編曲：竹田祐介(Elements Garden)※TVアニメ『クラシック★スターズ』オープニングテーマM2.春の夜風作詞・作曲・編曲：tonunM3. Color Your Life作詞・作曲・編曲：sumeshiii a.k.a. バーチャルお寿司M4. シンギュラリスト(off vocal ver.)M5. 春の夜風 (off vocal ver.)M6. Color Your Life (off vocal ver.)※完全生産限定盤、通常盤共通◆M-CARD（完全生産限定盤のみ）1.「シンギュラリスト」MUSIC VIDEO2.「シンギュラリスト」MAKING（※M-CARDは動画コンテンツをスマホ/タブレット/パソコンなどストリーミングでお楽しみいただけるカードです。）◆封入物（完全生産限定盤のみ）・Lyric Card 5種（ランダムではございません）・内田雄馬化カード1種×3枚・ブロマイド×1枚・ジャケ写miniステッカー・12th Single「シンギュラリスト」& 13th Single「ハートエイク」同時購入限定イベント応募シリアル【A】※12th Single「シンギュラリスト」& 13th Single「ハートエイク」同時購入限定イベント応募シリアル 【A】・【B】で1口応募可能※シリアルは完全生産限定盤のみ封入