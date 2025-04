内田雄馬が本日4月2日に12thシングル「シンギュラリスト」、13thシングル「ハートエイク」の2作をリリースした。すでに公開されていた「ハートエイク」のMVに続き、「シンギュラリスト」のMVも公開。バンドメンバーを引き連れ、ビビッドなライティングとともにアグレッシブなパフォーマンスが目立つ内田の姿が映える内容になっている。楽曲の歌詞とリンクした動きや演出も盛り込まれている。

12thシングル「シンギュラリスト」



2025年4月2日(水)発売◆仕様・完全生産限定盤 MAXI+M-CARD品番:KICM-92164 定価:¥3,190(税込)・通常盤 MAXI品番:KICM-2164 定価:¥1,430(税込)◆収録内容M1. シンギュラリスト作詞:上松範康(Elements Garden)作曲:上松範康(Elements Garden)/竹田祐介(Elements Garden)編曲:竹田祐介(Elements Garden)※TVアニメ『クラシック★スターズ』オープニングテーマM2.春の夜風作詞・作曲・編曲:tonunM3. Color Your Life作詞・作曲・編曲:sumeshiii a.k.a. バーチャルお寿司M4. シンギュラリスト(off vocal ver.)M5. 春の夜風 (off vocal ver.)M6. Color Your Life (off vocal ver.)※完全生産限定盤、通常盤共通◆M-CARD(完全生産限定盤のみ)1.「シンギュラリスト」MUSIC VIDEO2.「シンギュラリスト」MAKING(※M-CARDは動画コンテンツをスマホ/タブレット/パソコンなどストリーミングでお楽しみいただけるカードです。)◆封入物(完全生産限定盤のみ)・Lyric Card 5種(ランダムではございません)・内田雄馬化カード1種×3枚・ブロマイド×1枚・ジャケ写miniステッカー・12th Single「シンギュラリスト」& 13th Single「ハートエイク」同時購入限定イベント応募シリアル【A】※12th Single「シンギュラリスト」& 13th Single「ハートエイク」同時購入限定イベント応募シリアル 【A】・【B】で1口応募可能※シリアルは完全生産限定盤のみ封入