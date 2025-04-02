内田雄馬が本日4月2日に12thシングル「シンギュラリスト」、13thシングル「ハートエイク」の2作をリリースした。

◆ミュージックビデオ

すでに公開されていた「ハートエイク」のMVに続き、「シンギュラリスト」のMVも公開。バンドメンバーを引き連れ、ビビッドなライティングとともにアグレッシブなパフォーマンスが目立つ内田の姿が映える内容になっている。楽曲の歌詞とリンクした動きや演出も盛り込まれている。




「シンギュラリスト」のタイアップ作品・TVアニメ『クラシック★スターズ』は4月5日よりTOKYO MX・BS11ほかにて放送開始となり、「ハートエイク」のタイアップ作品・TVアニメ『#コンパス2.0』は4月よりテレ東6局ネット・BS日テレほかにて放送開始。どちらも内田自身が主役として参加しているタイトルのため、主題歌とあわせて物語にもぜひ注目を。

さらに、7月から3都市4公演となるライブツアー＜YUMA UCHIDA LIVE TOUR 2025 アトリエ＞の開催も決定。7月21日の東京・東京国際フォーラム ホールAを皮切りに大阪・兵庫を巡る。現在、内田雄馬の公式ファンクラブにてチケット最速先行が受付中だ。

＜YUMA UCHIDA LIVE TOUR 2025 アトリエ＞

YUMA UCHIDA LIVE TOUR 2025 アトリエ 〜Red〜
2025年7月21日（月・祝）
東京：東京国際フォーラム ホールA

YUMA UCHIDA LIVE TOUR 2025 アトリエ 〜Green〜
2025年8月2日（土）
愛知：岡谷銅機名古屋公会堂 大ホール

YUMA UCHIDA LIVE TOUR 2025 アトリエ 〜Blue〜
2025年8月16日（土）・17日（日）
兵庫：あましんアルカイックホール 大ホール

ファンクラブチケット先行受付中
https://besideyu.club/

12thシングル「シンギュラリスト」

2025年4月2日（水）発売

◆仕様
・完全生産限定盤 MAXI＋M-CARD
品番：KICM-92164　定価：￥3,190（税込）
・通常盤 MAXI
品番：KICM-2164　定価：￥1,430（税込）

◆収録内容
M1. シンギュラリスト
作詞：上松範康(Elements Garden)
作曲：上松範康(Elements Garden)／竹田祐介(Elements Garden)
編曲：竹田祐介(Elements Garden)
※TVアニメ『クラシック★スターズ』オープニングテーマ
M2.春の夜風
作詞・作曲・編曲：tonun
M3. Color Your Life
作詞・作曲・編曲：sumeshiii a.k.a. バーチャルお寿司
M4. シンギュラリスト(off vocal ver.)
M5. 春の夜風 (off vocal ver.)
M6. Color Your Life (off vocal ver.)
※完全生産限定盤、通常盤共通

◆M-CARD（完全生産限定盤のみ）
1.「シンギュラリスト」MUSIC VIDEO
2.「シンギュラリスト」MAKING
（※M-CARDは動画コンテンツをスマホ/タブレット/パソコンなどストリーミングでお楽しみいただけるカードです。）

◆封入物（完全生産限定盤のみ）
・Lyric Card 5種（ランダムではございません）
・内田雄馬化カード1種×3枚
・ブロマイド×1枚
・ジャケ写miniステッカー
・12th Single「シンギュラリスト」& 13th Single「ハートエイク」同時購入限定イベント応募シリアル【A】
※12th Single「シンギュラリスト」& 13th Single「ハートエイク」同時購入限定イベント応募シリアル 【A】・【B】で1口応募可能
※シリアルは完全生産限定盤のみ封入

13thシングル「ハートエイク」

2025年4月2日（水）発売

◆仕様
・完全生産限定盤 MAXI＋М-CARD
品番：KICM-92165　定価：￥3,190（税込）

・通常盤 MAXI
品番：KICM-2165　定価：￥1,430（税込）

◆収録内容
M1. ハートエイク
作詞・作曲・編曲：バルーン
※TVアニメ『#コンパス2.0』エンディング主題歌
M2. アトリエ
作詞・作曲・編曲：necchi
M3. Chemi-story
作詞：SHOW　
作曲：SHOW／Dirty Orange
編曲：Dirty Orange
M4. ハートエイク(off vocal ver.)
M5. アトリエ(off vocal ver.
M6. Chemi-story(off vocal ver.)
※完全生産限定盤、通常盤共通

◆M-CARD（完全生産限定盤のみ）
1.「ハートエイク」MUSIC VIDEO
2.「Chemi-story」MUSIC VIDEO
3. 1 track from YUMA UCHIDA LIVE “VS YUMA 002” LIVE VIDEO
（※M-CARDは動画コンテンツをスマホ/タブレット/パソコンなどストリーミングでお楽しみいただけるカードです。）

◆封入物（完全生産限定盤のみ）
・Lyric Card 5種（ランダムではございません）
・内田雄馬化カード1種×3枚
・ブロマイド×1枚
・ジャケ写miniステッカー
・12th Single「シンギュラリスト」& 13th Single「ハートエイク」同時購入限定イベント応募シリアル
※12th Single「シンギュラリスト」完全生産限定盤& 13th Single「ハートエイク」完全生産限定盤の同時購入で応募可能
※シリアルは完全生産限定盤のみ封入

関連リンク

◆内田雄馬 オフィシャルサイト
◆内田雄馬 オフィシャルTwitter
◆内田雄馬 オフィシャルYouTubeチャンネル