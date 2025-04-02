内田雄馬、シングル2作リリース。ライブツアー開催も決定
内田雄馬が本日4月2日に12thシングル「シンギュラリスト」、13thシングル「ハートエイク」の2作をリリースした。
◆ミュージックビデオ
すでに公開されていた「ハートエイク」のMVに続き、「シンギュラリスト」のMVも公開。バンドメンバーを引き連れ、ビビッドなライティングとともにアグレッシブなパフォーマンスが目立つ内田の姿が映える内容になっている。楽曲の歌詞とリンクした動きや演出も盛り込まれている。
「シンギュラリスト」のタイアップ作品・TVアニメ『クラシック★スターズ』は4月5日よりTOKYO MX・BS11ほかにて放送開始となり、「ハートエイク」のタイアップ作品・TVアニメ『#コンパス2.0』は4月よりテレ東6局ネット・BS日テレほかにて放送開始。どちらも内田自身が主役として参加しているタイトルのため、主題歌とあわせて物語にもぜひ注目を。
さらに、7月から3都市4公演となるライブツアー＜YUMA UCHIDA LIVE TOUR 2025 アトリエ＞の開催も決定。7月21日の東京・東京国際フォーラム ホールAを皮切りに大阪・兵庫を巡る。現在、内田雄馬の公式ファンクラブにてチケット最速先行が受付中だ。
＜YUMA UCHIDA LIVE TOUR 2025 アトリエ＞
2025年7月21日（月・祝）
東京：東京国際フォーラム ホールA
YUMA UCHIDA LIVE TOUR 2025 アトリエ 〜Green〜
2025年8月2日（土）
愛知：岡谷銅機名古屋公会堂 大ホール
YUMA UCHIDA LIVE TOUR 2025 アトリエ 〜Blue〜
2025年8月16日（土）・17日（日）
兵庫：あましんアルカイックホール 大ホール
ファンクラブチケット先行受付中
https://besideyu.club/
12thシングル「シンギュラリスト」
◆仕様
・完全生産限定盤 MAXI＋M-CARD
品番：KICM-92164 定価：￥3,190（税込）
・通常盤 MAXI
品番：KICM-2164 定価：￥1,430（税込）
◆収録内容
M1. シンギュラリスト
作詞：上松範康(Elements Garden)
作曲：上松範康(Elements Garden)／竹田祐介(Elements Garden)
編曲：竹田祐介(Elements Garden)
※TVアニメ『クラシック★スターズ』オープニングテーマ
M2.春の夜風
作詞・作曲・編曲：tonun
M3. Color Your Life
作詞・作曲・編曲：sumeshiii a.k.a. バーチャルお寿司
M4. シンギュラリスト(off vocal ver.)
M5. 春の夜風 (off vocal ver.)
M6. Color Your Life (off vocal ver.)
※完全生産限定盤、通常盤共通
◆M-CARD（完全生産限定盤のみ）
1.「シンギュラリスト」MUSIC VIDEO
2.「シンギュラリスト」MAKING
（※M-CARDは動画コンテンツをスマホ/タブレット/パソコンなどストリーミングでお楽しみいただけるカードです。）
◆封入物（完全生産限定盤のみ）
・Lyric Card 5種（ランダムではございません）
・内田雄馬化カード1種×3枚
・ブロマイド×1枚
・ジャケ写miniステッカー
・12th Single「シンギュラリスト」& 13th Single「ハートエイク」同時購入限定イベント応募シリアル【A】
※12th Single「シンギュラリスト」& 13th Single「ハートエイク」同時購入限定イベント応募シリアル 【A】・【B】で1口応募可能
※シリアルは完全生産限定盤のみ封入
13thシングル「ハートエイク」
◆仕様
・完全生産限定盤 MAXI＋М-CARD
品番：KICM-92165 定価：￥3,190（税込）
・通常盤 MAXI
品番：KICM-2165 定価：￥1,430（税込）
◆収録内容
M1. ハートエイク
作詞・作曲・編曲：バルーン
※TVアニメ『#コンパス2.0』エンディング主題歌
M2. アトリエ
作詞・作曲・編曲：necchi
M3. Chemi-story
作詞：SHOW
作曲：SHOW／Dirty Orange
編曲：Dirty Orange
M4. ハートエイク(off vocal ver.)
M5. アトリエ(off vocal ver.
M6. Chemi-story(off vocal ver.)
※完全生産限定盤、通常盤共通
◆M-CARD（完全生産限定盤のみ）
1.「ハートエイク」MUSIC VIDEO
2.「Chemi-story」MUSIC VIDEO
3. 1 track from YUMA UCHIDA LIVE “VS YUMA 002” LIVE VIDEO
（※M-CARDは動画コンテンツをスマホ/タブレット/パソコンなどストリーミングでお楽しみいただけるカードです。）
◆封入物（完全生産限定盤のみ）
・Lyric Card 5種（ランダムではございません）
・内田雄馬化カード1種×3枚
・ブロマイド×1枚
・ジャケ写miniステッカー
・12th Single「シンギュラリスト」& 13th Single「ハートエイク」同時購入限定イベント応募シリアル
※12th Single「シンギュラリスト」完全生産限定盤& 13th Single「ハートエイク」完全生産限定盤の同時購入で応募可能
※シリアルは完全生産限定盤のみ封入
関連リンク
◆内田雄馬 オフィシャルTwitter
◆内田雄馬 オフィシャルYouTubeチャンネル