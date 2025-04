KANA-BOONが、2024年のKANA-BOONに密着したドキュメンタリー映像を公開した。2023年12月に活動を休止し、2024年5月の東阪ワンマンツアーで活動を再開したKANA-BOON。同年10月には全国ワンマンライブツアー<SOARING “THE PHOENIX” TOUR>を行った。公開された映像は、そんな「復活の年」2024年のKANA-BOONに密着したドキュメンタリーになっている。全国ツアーの裏側や、KANA-BOONを支えるサポートメンバー、スタッフの心情も語られているとのことなので、是非チェックしていただきたい。

ライブ情報



<KANA-BOON Jack in tour 2025>2025年4月3日(木)w/ ハルカミライ at GORILLA HALL OSAKA4月4日(金)w/ シンガーズハイ at GORILLA HALL OSAKA4月8日(火)w/ 東京スカパラダイスオーケストラ at Spotify O-EAST4月9日(水)w/ Chevon at Spotify O-EAST4月16日(水)w/ UNISON SQUARE GARDEN at 名古屋DIAMOND HALL4月17日(木)w/サバシスター at 名古屋DIAMOND HALLチケット:5,500円(税込)※オールスタンディング/ドリンク代別詳細:https://sp.kanaboon.jp/feature/Jit_2025?_normalbrowse_=1