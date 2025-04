名古屋、大阪と回ってきたPetit Brabancon<CROSS COUNTER -01->も大詰め。それぞれ2デイズの初日が名古屋はROTTENGRAFFTY、大阪はSPARK!!SOUND!!SHOW!!との対バン、そしてこの日3月26日東京・恵比寿リキッドルームの相手はThe BONEZだった。今回は、本ライブのオフィシャルレポートをお届けする。ライヴの5日前になって、The BONEZ・JESSE(Vo)が喉の不調を訴え、ドクターストップがかかり歌えなくなってしまうという事態に。リードヴォーカルが歌えないとなればライヴは中止になって当然だが、なんと決行するという。いったいどんなライヴになるのかまるで見当もつかないまま会場に向かったが、The BONEZというバンドの底力、JESSEのパフォーマーとしての圧倒的な華、バンドメンバーの強固な結束、そしてBONERと言われる熱狂的なファンたちの団結力を示す素晴らしいライヴとなった。The BONEZの大熱演がトリのPetit Brabanconやそのファンを大いに刺激して結果的に最高の夜になったのである。

セットリスト



Petit Brabancon<CROSS COUNTER -01->2025年3月26日 東京・LIQUIDROOM▼Petit BrabanconOpening. move01. dub driving02. Don't forget03. Ruin of Existence04. a humble border05. Pull the trigger06. 非人間、独白に在らず07. Loser08. 無秩序は無口と謳う09. 渇き10.OBEY11. Mickey12. 疑音13. Vendetta▼The BONEZ01. Place of Fire02. Nice to meet you03. Love song04. Rusted Car05. Zenith06. Thread & Needle07. SUNTOWN