ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:00

ブラジル鉱工業生産指数（2月）

予想 N/A 前回 1.4%（前年比)



21:15

米ADP雇用者数（3月）

予想 12.0万人 前回 7.7万人（前月比)



22:00

ホルツマン・オーストリア中銀総裁、ルーマニア中銀主催イベント「非伝統的金融政策」講演



23:00

米製造業新規受注（2月）

予想 0.4% 前回 1.7%（前月比)



米耐久財受注（確報値）（2月）

予想 0.9% 前回 0.9%（前月比)

予想 0.7% 前回 0.7%（輸送除くコア・前月比)



23:05

レーンECBチーフエコノミスト、AIに関する会議「経済的影響と課題」講演



23:30

米週間石油在庫統計



3日

5:00

トランプ米大統領、相互関税について発表「アメリカを再び豊かに」演説



5:30

クーグラーFRB理事、インフレ期待と金融政策について講演（質疑応答あり）





EU非公式国防相会合

トランプ米大統領、相互関税・追加セクター別関税発動予定





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