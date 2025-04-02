ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
ブラジル鉱工業生産指数（2月）
予想 N/A 前回 1.4%（前年比)
21:15
米ADP雇用者数（3月）
予想 12.0万人 前回 7.7万人（前月比)
22:00
ホルツマン・オーストリア中銀総裁、ルーマニア中銀主催イベント「非伝統的金融政策」講演
23:00
米製造業新規受注（2月）
予想 0.4% 前回 1.7%（前月比)
米耐久財受注（確報値）（2月）
予想 0.9% 前回 0.9%（前月比)
予想 0.7% 前回 0.7%（輸送除くコア・前月比)
23:05
レーンECBチーフエコノミスト、AIに関する会議「経済的影響と課題」講演
23:30
米週間石油在庫統計
3日
5:00
トランプ米大統領、相互関税について発表「アメリカを再び豊かに」演説
5:30
クーグラーFRB理事、インフレ期待と金融政策について講演（質疑応答あり）
EU非公式国防相会合
トランプ米大統領、相互関税・追加セクター別関税発動予定
※予定は変更されることがあります。
ブラジル鉱工業生産指数（2月）
予想 N/A 前回 1.4%（前年比)
21:15
米ADP雇用者数（3月）
予想 12.0万人 前回 7.7万人（前月比)
22:00
ホルツマン・オーストリア中銀総裁、ルーマニア中銀主催イベント「非伝統的金融政策」講演
23:00
米製造業新規受注（2月）
予想 0.4% 前回 1.7%（前月比)
米耐久財受注（確報値）（2月）
予想 0.9% 前回 0.9%（前月比)
予想 0.7% 前回 0.7%（輸送除くコア・前月比)
23:05
レーンECBチーフエコノミスト、AIに関する会議「経済的影響と課題」講演
23:30
米週間石油在庫統計
3日
5:00
トランプ米大統領、相互関税について発表「アメリカを再び豊かに」演説
5:30
クーグラーFRB理事、インフレ期待と金融政策について講演（質疑応答あり）
EU非公式国防相会合
トランプ米大統領、相互関税・追加セクター別関税発動予定
※予定は変更されることがあります。