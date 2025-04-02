21:00
ブラジル鉱工業生産指数（2月）
予想　N/A　前回　1.4%（前年比)

21:15
米ADP雇用者数（3月）
予想　12.0万人　前回　7.7万人（前月比)

22:00　
ホルツマン・オーストリア中銀総裁、ルーマニア中銀主催イベント「非伝統的金融政策」講演

23:00
米製造業新規受注（2月）
予想　0.4%　前回　1.7%（前月比)

米耐久財受注（確報値）（2月）
予想　0.9%　前回　0.9%（前月比)　
予想　0.7%　前回　0.7%（輸送除くコア・前月比)

23:05　
レーンECBチーフエコノミスト、AIに関する会議「経済的影響と課題」講演

23:30　
米週間石油在庫統計

3日
5:00　
トランプ米大統領、相互関税について発表「アメリカを再び豊かに」演説

5:30　
クーグラーFRB理事、インフレ期待と金融政策について講演（質疑応答あり）


EU非公式国防相会合
トランプ米大統領、相互関税・追加セクター別関税発動予定


※予定は変更されることがあります。