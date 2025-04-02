¡ÖÌÜ¤Ä¤Ö¤Ã¤Æ¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¡×¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÏÃÂê¤Î½÷À·Ý¿Íà²Ö¸«ËþµÊá¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Öºù¤¬»÷¹ç¤¦¡×¡Ö³¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×
È©´¨¤µ¤ÎÃæ¤Ç¤âºù¤ÏËþ³«¡ÄàÈþ¿Í·Ý¿Íá¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¥ê¥ó¥À¥«¥é¡¼¡ç¡Ê¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡Ë¡×¤Î¤ê¤Ê¤Ô¤Ã¤Ô¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡±Ñ¸ì¤Ç¡ÖThey are always gone so quickly..¡ÊÈà¤é¤Ï¤¤¤Ä¤â¤¢¤Ã¤È¸À¤¦´Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æºù¤Î²Ö¤È¤È¤â¤Ë¼Ì¤ë¼«¿È¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢¥Ô¥¶¤È¥¯¥ê¡¼¥à¥·¥Á¥å¡¼¤ò³Ú¤·¤àà²Ö¸«á¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Öºù¤¬»÷¹ç¤¦¡ª¡×¡Ö³¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¡ÖÌÜ¤Ä¤Ö¤Ã¤Æ¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´¶ÁÛ¤È¤·¤Æ½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ü¥±Ã´Åö¡¦Den¤Îà¥«¥ê¥¹¥Þ¥¥ã¥éá¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥ê¥ó¥À¥«¥é¡¼¡ç¡×¤Ç¡¢àDen¤Î¥Õ¥¡¥óÃ´Åöá¤È¤¤¤¦°Û¿§¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤È²Ú¤ä¤«¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤ê¤Ê¤Ô¤Ã¤Ô¤Ï¡¢2024Ç¯10·î¤Ë¤Ï¥½¥í¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤âÈ¯Çä¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£