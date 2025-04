肌寒さの中でも桜は満開…猗人芸人瓩療蟾討話題

お笑いトリオ「リンダカラー∞(インフィニティ)」のりなぴっぴがインスタグラムを更新。プライベートショットを投稿した。

英語で「They are always gone so quickly..(彼らはいつもあっと言う間に行ってしまう)」とつづって桜の花とともに写る自身の様子や、ピザとクリームシチューを楽しむ牴峺瓮轡腑奪箸鮓開。

この投稿にフォロワーからは「桜が似合う!」「絵になりますね!」「目つぶってても可愛いです」といったコメントが感想として書き込まれていた。

(りなぴっぴのインスタグラムwelcome_pippiより)

ボケ担当・Denの爛リスマキャラ瓩話題となった「リンダカラー∞」で、Denのファン担当瓩箸いΠ杰Г領ち位置と華やかな見た目で注目を集めるりなぴっぴは、2024年10月にはソロデジタル写真集も発売し話題を呼んでいた。