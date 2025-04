AA=が、4月23日にリリースするニューアルバム『#7』より「Re-create -AA= ver.- feat. JUBEE」を本日先行配信した。また、同楽曲のリリックビデオも公開された。本日リリースとなった「Re-create -AA= ver.- feat. JUBEE」は、2024年7月にリリースとなったJUBEEのオリジナルアルバム『Liberation』リリースに際し、上田剛士が楽曲提供した「Re-create」のセルフカバー曲だ。ロックとヒップホップがクロスオーバーした、00年代のサウンドを彷彿させるラップメタル楽曲となっているという。そして、アルバム『#7』のPre-add/Pre-saveもスタートした。リリース前にPre-add/Pre-saveを設定しておくと、リリース日に自動でライブラリに『#7』が追加されるので、是非事前登録して4月23日を楽しみにお待ちいただきたい。

同時に公開となったリリックビデオは、上田を含むAA=のメンバー全員と、フィーチャリングに迎えたJUBEEも参加して都内のスタジオにて撮影された。ワンカットで撮影されたビデオは、それぞれの個性と遊び心が多分に詰め込まれたスタイリッシュな映像で、楽曲のリズムを感じるユニークな作品となっているとのことだ。

リリース情報



アルバム『#7』2025年4月23日(水)発売Pre-add/Pre-save:https://jvcmusic.lnk.to/AA7_preCD購入:https://www.jvcmusic.co.jp/aaequal/Linkall/VICL-66062.html◆通常盤価格:3,630円(税込)◆ビクターオンラインストア限定セット通常盤CD+Tシャツ+キーホルダー ※オリジナル配送ボックスにて送付価格:9,350円(税込)https://victor-store.jp/item/100876[収録曲]01. BLUE & YELLOW02. WAKE UP NOW (DROP THAT SxxT)03. KURUU SONG04. FIGHT & PRIDE05. CLOUDED MIRROR06. FLY07. Re-create -AA= ver.- feat. JUBEE08. CRY BOY09. THE OLD BLOOD CLASSIC!!!10. 30YEARS, STILL GOOD GIRL11. BE LOST… feat. SHIGE (WRENCH)12. THE BOMB13. NEW WORLD14. ALL ARE UNITED