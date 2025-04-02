イベント出演情報



●2025年4月6日（日）CENTRAL＜NEW GENE FEST＞会場：神奈川・KT Zepp YokohamaOPEN / START 15:00 / 16:00w/ 秋山黄色、Conton Candy、Cody・Lee(李)、離婚伝説詳細：http://central-fest.com/tickets/●2025年4月19日（土）＜IMPACT！XXII＞会場：札幌市内7会場チケット・FM NORTH WAVE「RADIO GROOVE」最速早割先着先行URL：http://w.pia.jp/t/impact/・最速早割チケット：￥4,500https://wess.jp/impact22/●2035年5月3日（土・祝）＜VIVA LA ROCK 2025＞会場：さいたまスーパーアリーナOPEN 8:30 / START 10:00詳細：https://vivalarock.jp/2025/●2025年5月4日（日・祝）＜JAPAN JAM 2025＞会場：千葉・蘇我スポーツ公園OPEN / START 9:00 / 11:30詳細：https://japanjam.jp/●2025年6月8日（日）＜百万石音楽祭2025 〜ミリオンロックフェスティバル〜＞会場：石川・産業展示館1〜4号館OPEN / START 10:00 / 10:30詳細：https://www.millionrock.com/●2025年8月6日（水）＜若者のすべて-YOUNG, ALIVE, IN LOVE MUSIC-#06＞会場：Zepp Haneda (TOKYO)OPEN / START 13:30 / 14:30w/ 35.7 / Dannie May / muque / 紫今 / yutori / Cloudy(Opening Act)チケット詳細：https://eplus.jp/wakamononosubete/