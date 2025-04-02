CLAN QUEEN、新曲「ORDER」配信リリース決定
CLAN QUEENが、新曲「ORDER」を4月9日0時から配信リリースすることを発表した。
「ORDER」は、ダークで哲学的に-自己とは何か-を問い続ける“CLAN QUEEN”らしさを提示しつつも、ヒップホップ的ニュアンスを取り込みビートの存在感が響く、スタイリッシュでストリートなサウンドに仕上がっているという。そこに、yowaの力強い歌声とAOiの退廃的な歌声が絡み合い、ポップスとしての新たな質感を追求した楽曲となっているとのことだ。
そんなCLAN QUEENは2025年に＜2nd ONE MAN TOUR “NEBULA”＞を開催する。2025年6月27日に愛知・THE BOTTOM LINE、2025年7月6日に大阪・BIGCAT、2025年7月12に東京・Zepp Shinjuku、そして追加公演が8月23日に神奈川・KT Zepp YOKOHAMAで開催される。
チケットは現在SNS先行が実施中だ。
リリース情報
2025年4月2日（水）配信
配信：https://orcd.co/clanqueen_order
ライブ情報
2025年6月27日（金）愛知・THE BOTTOM LINE ※SOLD OUT
open 18:00 / start 19:00
2025年7月6日（日）大阪・BIGCAT ※SOLD OUT
open 16:30 / start 17:30
2025年7月12日（土）東京・Zepp Shinjuku ※SOLD OUT
open 16:30 / start 17:30
チケット：\4,800+1D
※追加公演
2025年8月23日（土）神奈川・KT Zepp YOKOHAMA
チケット：\5,300+1D
イベント出演情報
CENTRAL＜NEW GENE FEST＞
会場：神奈川・KT Zepp Yokohama
OPEN / START 15:00 / 16:00
w/ 秋山黄色、Conton Candy、Cody・Lee(李)、離婚伝説
詳細：http://central-fest.com/tickets/
●2025年4月19日（土）
＜IMPACT！XXII＞
会場：札幌市内7会場
チケット
・FM NORTH WAVE「RADIO GROOVE」最速早割先着先行
URL：http://w.pia.jp/t/impact/
・最速早割チケット：￥4,500
https://wess.jp/impact22/
●2035年5月3日（土・祝）
＜VIVA LA ROCK 2025＞
会場：さいたまスーパーアリーナ
OPEN 8:30 / START 10:00
詳細：https://vivalarock.jp/2025/
●2025年5月4日（日・祝）
＜JAPAN JAM 2025＞
会場：千葉・蘇我スポーツ公園
OPEN / START 9:00 / 11:30
詳細：https://japanjam.jp/
●2025年6月8日（日）
＜百万石音楽祭2025 〜ミリオンロックフェスティバル〜＞
会場：石川・産業展示館1〜4号館
OPEN / START 10:00 / 10:30
詳細：https://www.millionrock.com/
●2025年8月6日（水）
＜若者のすべて-YOUNG, ALIVE, IN LOVE MUSIC-#06＞
会場：Zepp Haneda (TOKYO)
OPEN / START 13:30 / 14:30
w/ 35.7 / Dannie May / muque / 紫今 / yutori / Cloudy(Opening Act)
チケット詳細：https://eplus.jp/wakamononosubete/
関連リンク
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