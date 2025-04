K-POP音楽祭<Kstyle PARTY>が3月29日および30日、東京・有明アリーナにて開催された。その2日目となる30日にはRIIZE、&TEAM、TWS、NouerA、QWERの豪華5組が登場し、会場は終始熱気に包まれた。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。<Kstyle PARTY>は2024年2月に2日間にわたって有明アリーナで初開催され、&TEAM、BOYNEXTDOOR、RIIZE、XGなど全15組が出演したK-POP音楽祭だ。第2回目となる2025年も豪華アーティストが勢揃い。初日の3月29日には、2025年にデビュー20周年を迎えるレジェントグループSUPER JUNIORや、この日デビュー18周年を迎えたKARAなど全6組が出演した。



▼NouerA



▼QWER



▼TWS



▼&TEAM



▼RIIZE

■K-POP音楽祭<Kstyle PARTY>

3月29日(土) 東京・有明アリーナ

open16:30 / start18:00

3月30日(日) 東京・有明アリーナ

open15:30 / start17:00

▼出演アーティスト

【3月29日(土)】BIBI、KARA、SUPER JUNIOR、Tiger JK & Yoonmirae、YOUNG POSSE、Royal44(OPENING)

【3月30日(日)】QWER、RIIZE、TWS、&TEAM、NouerA(OPENING)



■ABEMA『Kstyle PARTY』国内独占 無料生放送

番組トップページ:https://abema.tv/video/title/721-1

告知映像:https://abema.tv/video/title/721-1_s1_p10000

▼DAY1

放送開始日時:2025年3月29日(土)18時〜

DAY1_前編 無料見逃し配信URL:https://abema.tv/video/episode/721-1_s1_p1

DAY1_後編 無料見逃し配信URL:https://abema.tv/video/episode/721-1_s1_p2

出演者:BIBI、KARA、Royal 44、SUPER JUNIOR、Tiger JK & Yoonmirae、YOUNG POSSE

▼DAY2

放送開始日時:2025年3月30日(日)17時〜

DAY2_前編 無料見逃し配信URL:https://abema.tv/video/episode/721-1_s1_p3

DAY2_後編 無料見逃し配信URL:https://abema.tv/video/episode/721-1_s1_p4

出演者:&TEAM、NouerA、QWER、RIIZE、TWS

Kstyle PARTY 2025(C)









■<SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO>

8月09日(土) start17:00 東京ドーム

8月10日(日) start15:00 東京ドーム

▼出演アーティスト ※予定

KANGTA / BoA / 東方神起 / SUPER JUNIOR / ZHOUMI (SUPER JUNIOR-M) / HYOYEON (少女時代) / KEY & MINHO (SHINee) / SUHO & CHANYEOL & KAI (EXO) / Red Velvet (IRENE & SEULGI & JOY) / NCT 127 / NCT DREAM / WayV / aespa / RIIZE / NCT WISH / naevis / Hearts2Hearts / SMTR25

※出演アーティストは予告なく変更になる可能性があります

▼チケット

一般チケット:全席指定 16,800円 (税込)

※決済事務手数料:1,000円 (税込) /枚

※来場者限定ペンライト付/3歳以上有料

※お1人様1公演につき1申込み限り2枚まで



関連リンク

◆<Kstyle PARTY> オフィシャルサイト

そして2日目の30日には、K-POP第5世代を牽引するRIIZEをはじめ、日本人7名・台湾人1名・韓国人1名の9人組で結成されたグローバルグループ&TEAM、2025年7月に日本デビューが決定している6人組ボーイグループTWS、さらに4月6日に日本で初のファンコンサートを開催するガールズバンドQWERが出演した。オープニングアクトとして、1stミニアルバム『N.I.N (New is Now)』でデビューしたばかりのNouerAが全4曲をフレッシュにパフォーマンス。新人とは思えぬダイナミックで堂々としたステージが届けられた。続いてQWERが、可愛らしいピンク色の衣装で登場だ。「My Name is Malguem」や「Discord」「T.B.H」などの人気曲を披露。QWERならではのバンドパフォーマンスを繰り広げ、会場を魅了した。TWSは、デビュー曲の「plot twist」や、「If I’m S, Can You Be My N?」「Last Festival」など清涼感たっぷりのパフォーマンスを披露。その後は、9人組グローバルグループ&TEAMが登場し、「Deer Hunter」からライブがスタートすると会場の熱気が高まっていく。2025年4月に3rdシングル「Go in Blind(月狼)」をリリースするほか、5月からは初のアジアツアーも控えているなど、今後の活躍にも期待が高まるところ。なお、金髪にメガネというスタイルだったKの美しいビジュアルにも注目が集まった。本公演の大トリを飾ったのは、RIIZE。激しいダンスが見どころの「Impossible」からスタートした彼らのステージは、「Same Key」や「Love 119」など6人の歌声を堪能できる楽曲も織り交ぜながら、多彩な魅力を見せつけていく。メンバーのウォンビンは髪を赤色にしてからの初ステージということもあり、ファンからは感嘆の声も。ラストは「Boom Boom Bass」で盛り上げ、全7曲を完全燃焼した。DAY1とDAY2は共に、4月13日23時59分までABEMAにて国内独占・無料見逃し配信中だ。Kstyle PARTY 2025(C)