【レポート】RIIZE、&TEAM、TWSなどK-POPアーティスト5組が＜Kstyle PARTY＞DAY2で熱演
K-POP音楽祭＜Kstyle PARTY＞が3月29日および30日、東京・有明アリーナにて開催された。その2日目となる30日にはRIIZE、&TEAM、TWS、NouerA、QWERの豪華5組が登場し、会場は終始熱気に包まれた。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。
◆＜Kstyle PARTY＞ 画像
＜Kstyle PARTY＞は2024年2月に2日間にわたって有明アリーナで初開催され、&TEAM、BOYNEXTDOOR、RIIZE、XGなど全15組が出演したK-POP音楽祭だ。第2回目となる2025年も豪華アーティストが勢揃い。初日の3月29日には、2025年にデビュー20周年を迎えるレジェントグループSUPER JUNIORや、この日デビュー18周年を迎えたKARAなど全6組が出演した。
▼NouerA
オープニングアクトとして、1stミニアルバム『N.I.N (New is Now)』でデビューしたばかりのNouerAが全4曲をフレッシュにパフォーマンス。新人とは思えぬダイナミックで堂々としたステージが届けられた。
続いてQWERが、可愛らしいピンク色の衣装で登場だ。「My Name is Malguem」や「Discord」「T.B.H」などの人気曲を披露。QWERならではのバンドパフォーマンスを繰り広げ、会場を魅了した。
▼QWER
▼TWS
TWSは、デビュー曲の「plot twist」や、「If I’m S, Can You Be My N?」「Last Festival」など清涼感たっぷりのパフォーマンスを披露。
その後は、9人組グローバルグループ&TEAMが登場し、「Deer Hunter」からライブがスタートすると会場の熱気が高まっていく。2025年4月に3rdシングル「Go in Blind(月狼)」をリリースするほか、5月からは初のアジアツアーも控えているなど、今後の活躍にも期待が高まるところ。なお、金髪にメガネというスタイルだったKの美しいビジュアルにも注目が集まった。
▼&TEAM
本公演の大トリを飾ったのは、RIIZE。激しいダンスが見どころの「Impossible」からスタートした彼らのステージは、「Same Key」や「Love 119」など6人の歌声を堪能できる楽曲も織り交ぜながら、多彩な魅力を見せつけていく。
メンバーのウォンビンは髪を赤色にしてからの初ステージということもあり、ファンからは感嘆の声も。ラストは「Boom Boom Bass」で盛り上げ、全7曲を完全燃焼した。
▼RIIZE
DAY1とDAY2は共に、4月13日23時59分までABEMAにて国内独占・無料見逃し配信中だ。
Kstyle PARTY 2025(C)
????#KstylePARTY 2025- ABEMA_K-POP・韓国ドラマ【公式】 (@abema_kpopdrama) March 30, 2025
＼ ただいま #RIIZE ／
『 Impossible 』
ステージでパフォーマンスを披露！
アベマで国内独占・無料生放送????
※【会員登録なしで無料】でお楽しみいただけます
※ 4/13(日)23:59まで無料見逃し配信#Kstyle
■K-POP音楽祭＜Kstyle PARTY＞
open16:30 / start18:00
3月30日(日) 東京・有明アリーナ
open15:30 / start17:00
▼出演アーティスト
【3月29日(土)】BIBI、KARA、SUPER JUNIOR、Tiger JK ＆ Yoonmirae、YOUNG POSSE、Royal44(OPENING)
【3月30日(日)】QWER、RIIZE、TWS、&TEAM、NouerA(OPENING)
■ABEMA『Kstyle PARTY』国内独占 無料生放送
告知映像：https://abema.tv/video/title/721-1_s1_p10000
▼DAY1
放送開始日時：2025年3月29日(土)18時〜
DAY1_前編 無料見逃し配信URL：https://abema.tv/video/episode/721-1_s1_p1
DAY1_後編 無料見逃し配信URL：https://abema.tv/video/episode/721-1_s1_p2
出演者：BIBI、KARA、Royal 44、SUPER JUNIOR、Tiger JK ＆ Yoonmirae、YOUNG POSSE
▼DAY2
放送開始日時：2025年3月30日(日)17時〜
DAY2_前編 無料見逃し配信URL：https://abema.tv/video/episode/721-1_s1_p3
DAY2_後編 無料見逃し配信URL：https://abema.tv/video/episode/721-1_s1_p4
出演者：&TEAM、NouerA、QWER、RIIZE、TWS
Kstyle PARTY 2025(C)
■＜SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO＞
8月10日(日) start15:00 東京ドーム
▼出演アーティスト ※予定
KANGTA / BoA / 東方神起 / SUPER JUNIOR / ZHOUMI (SUPER JUNIOR-M) / HYOYEON (少女時代) / KEY & MINHO (SHINee) / SUHO & CHANYEOL & KAI (EXO) / Red Velvet (IRENE & SEULGI & JOY) / NCT 127 / NCT DREAM / WayV / aespa / RIIZE / NCT WISH / naevis / Hearts2Hearts / SMTR25
※出演アーティストは予告なく変更になる可能性があります
▼チケット
一般チケット：全席指定 16,800円 (税込)
※決済事務手数料：1,000円 (税込) /枚
※来場者限定ペンライト付／３歳以上有料
※お1人様1公演につき1申込み限り2枚まで
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