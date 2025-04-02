【SVリーグ男子】ファン感謝祭情報まとめ
◆ 最終更新日：2025年4月2日
2024ー25シーズンから装い新たに始まったSVリーグ。これまでの歴史を背負いながらも新たな風を吹き込んだこのシーズンも終えようとしている。
チームが戦いに挑む上で最も重要と言っても過言ではないのはファンの声援だろう。ホームの地ではもちろんのこと、アウェイゲームでも聞こえる声援は選手の原動力になっている。
そんなファンと選手が交流できるのがファン感謝祭。この記事では各チームのファン感謝祭の日程について紹介する。
大阪ブルテオン
日時：2025年5月19日（月）午後
会場：パナソニックアリーナ（大阪府枚方市）
定員：1,000名
対象：2024-25 OSAKA BLUTEON CLUB ゴールド・シルバー・レギュラー・ジュニア会員
申し込み期間：未定
ウルフドッグス名古屋
日時：2025年4月13日（日）13:30～16:30
会場：エントリオ（愛知県稲沢市）
定員：3,000名
対象：2024-25ファンクラブ会員 (エース・レギュラー・キッズ) 本人のみ
申し込み期間：終了
サントリーサンバーズ大阪
日時：2025年5月19日（月）午後
会場：箕面市立文化芸能劇場（大阪府箕面市）
定員：不明
申し込み期間：未定
日本製鉄堺ブレイザーズ
日時：2025年5月31日（土）13:30～16:00
会場：日本製鉄堺体育館（大阪府堺市）
定員：不明
対象：サポーターズクラブ個人会員（プラチナ・ゴールド・ソシオ・フレンズ・ジュニア）、法人会員、パートナー企業、個人事業主会員
申し込み期間：2025年4月28日（月）10:00～5月25日（日）10:00
広島サンダーズ
日時：2025年5月11日（日）13:00～16:00
会場：猫田体育館（広島県広島市）
定員：不明
対象：ファンクラブ会員
申し込み方法：応募フォームからの応募
申し込み期間：2025年3月29日（土）10:00～4月6日（日）23:59
東レアローズ静岡
日時：2025年5月10日（土）
会場：ファンクラブ会員のみに公開
定員：不明
申し込み方法：不明
申し込み期間：不明
東京グレートベアーズ
日時：2025年5月17日（土）
会場：セルリアンタワー東急ホテル（東京都渋谷区）
定員：不明
対象：ファンクラブ有料会員（プラチナ会員、ゴールド会員、シルバー会員、イエロー会員）
申し込み方法：未定
申し込み期間：未定
ジェイテクトSTINGS愛知
日時：2025年5月10日（土）
会場：愛知県名古屋市内（詳細は当選者のみに案内）
定員：不明
対象：2024-25シーズン 公式ファンクラブ『BEE CLUB』ゴールドBees・レギュラーBees会員
申し込み方法：会員向けに案内
申し込み期間：2025年4月3日（木）16:59まで
VC長野トライデンツ
未定
ヴォレアス北海道
未定