「as a matter of fact」の意味は？会話でもよく使われるフレーズ！

正解は「実のところ」でした!

直前に言ったことに、意外な事実をつけ加えたいときに使われるフレーズ。

同じような意味をもつものとしては、「in fact」や「to tell the truth」などがありますよ。

「As a matter of fact, we have known each other for 10 years.」

(実は、私たちは十年来の友だちなの。)