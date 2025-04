【「魁の花巫女」3巻】 4月9日 発売予定 価格:792円

「魁の花巫女」3巻

講談社は4月9日発売予定のマンガ「魁の花巫女」3巻の書影を公開した。

本作は「ユメオチ~ユメで僕らは恋にオチる~」や「ド級編隊エグゼロス」などを手掛けたきただりょうま氏による作品。公開された書影には、微笑む稲妻のイラストが描かれている。

(C) 2017 KODANSHA Ltd. All rights reserved.