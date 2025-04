TOMORROW X TOGETHERが現地時間4月1日、ワールドツアー<TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR「ACT : PROMISE」- EP .2->(以下<「ACT : PROMISE」 - EP .2->)のアムステルダムのジッゴ・ドーム公演を盛況のうちに終えた。3月20日のバルセロナよりスタートしたヨーロッパツアーは、25日にロンドン、27日にベルリン、30日のパリを経て、アムステルダムへ。SOOBIN、YEONJUN、BEOMGYU、TAEHYUN、HUENINGKAIのエネルギーは熱く、TOMORROW X TOGETHERの公演ならではの繊細なストーリーテリングや華麗な演出、圧倒的なライブステージにグローバルファンが熱狂した。毎公演、韓国語での大合唱が起こり、現地での人気の高さを実感させた。

