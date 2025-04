◆高木愛斗さん、準グランプリ受賞の心境は?

【モデルプレス=2025/04/02】全国ミスターキャンパスの中から日本一のミスターキャンパスを決める「MR OF MR CAMPUS CONTEST 2025」(Zepp Shinjuku/3月24日開催)にて、関西大学 政策創造学部の高木愛斗(たかぎ・あいと)さんがグランプリを授賞。モデルプレスでは表彰式後の高木さんを直撃し、受賞の心境や夢を叶える秘訣などを聞いた。― 準グランプリ受賞おめでとうございます!現在の心境から教えてください。

皆様の応援のおかげで準グランプリという素晴らしい賞をいただけて、すごく嬉しいです!その反面、ちょっと悔しい気持ちもあるんですけど、“自分の弱さ見つけられた”と今はプラスに捉えています。― “自分の弱さ”とは?もっと全部に時間を当てられたと思います。「これぐらいしていたら良いやろ」っていうのでは、やっぱりグランプリには届かなかったんだなと感じています。― 学びがあったんですね。“妥協しないこと”を学びました。妥協したつもりはなかったんですけど、結果的に思い返したら「あそこ妥協していたな」と感じるので、これからはもっと本気になって詰めていこうと思いました。― 改めて、今回コンテストに出場したきっかけを教えてください。「MR OF MR CAMPUS CONTEST 2024」グランプリの柴田龍之介くん(俳優)と仲の良い友達で。そのキラキラした姿、成長していく姿を見て、自分も挑戦したいなと思ったのがきっかけです!― 実際に参加していかがでしたか?想像以上にしんどい戦いでした。特に「MR OF MR CAMPUS CONTEST」はWEB投票・SHOWROOM審査・mysta審査という3つの戦いだったので、ずっと気を張っておかないといけなく、精神的にもしんどいところがありました。― これまでコンテスト参加や、表舞台の活動経験はあったのでしょうか?今回のミスコンが初めてでした。― コンテストを通して、表舞台への憧れは生まれましたか?「もっと発信していきたい」「もっといろんな人に見られるようになりたい」というのはすごく感じました。少し前から「グルメインフルエンサーになりたい!」と言っていたんですけど、本気で詰めてやっていきたいなと思います!― 普段は食にお金をかけている?食にはすごくお金をかけていますね。食事だけで月5万〜7万ぐらいは使っています。― 美食家なんですね!グルメインフルエンサーに憧れたきっかけがあったのでしょうか?「食べているところが良い!」と言っていただくことが多いので、それをみんなにもっと共有したいなと思いました。― 憧れているグルメインフルエンサー・有名人はいますか?グルメインフルエンサーでは、ななりんさんです。同じ関西大学出身として、また今年もグルメインフルエンサーを誕生させていけたらなって思います!あとは、柴田龍之介くんです!近くで努力してきたところも見てきて、すごく努力ができる人なんだと感じました。― コンテスト期間中、スタイルキープや美容などの自分磨きで頑張ったことがあれば教えてください。ジムに行っていました。あとはラーメンとかも我慢していました。コンテストが始まった時からは5キロぐらい痩せました。― しっかり運動していた?はい!あとはトリ刺しに2週連続当たって、それで大幅に体重を下げることに成功しました(笑)。1ヶ月半くらい腹下りの状態が続いて…。― そんな中でも配信も頑張っていたんですね。そうですね(笑)。― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。そういった読者に向けて、高木さんの今思う「夢を叶える秘訣」を教えてください。とりあえず挑戦してみること。ミスコンも最初は恥ずかしいっていう気持ちがあったんですけど、自分を信じて、とりあえず1歩踏み出すことが大事かなって思います!― 1歩踏み出して、変化はありましたか?ミスコンで出会った大事な仲間もいて、世界が広がりました。自分の可能性にもっと挑戦したいなっていうのはすごく感じることができたので、挑戦して良かったと思います!― ありがとうございました!(modelpress編集部)大学・学部:関西大学 政策創造学部出身地:奈良県趣味:読書、食べ歩き特技:バドミントン、ギター将来の夢:マルチに活躍する俳優さん、グルメインフルエンサー「MR OF MR CAMPUS CONTEST 2025」は全国の大学で2024年度に開催されたミスターキャンパスコンテストにてグランプリ・準グランプリ受賞者が出場可能で、ミスターキャンパスの日本一を決める全国大会。今年度は慶應義塾大学 総合政策学部の太田侑吾(おおた・ゆうご)さんがグランプリ、高木さん、関西学院大学 社会学部 社会学科の村山恵斗(むらやま・けいと)さんが準グランプリ、亜細亜大学 法学部の山崎貴裕(やまざき・たかひろ)さんがモデルプレス賞を受賞した。過去出⾝者には副島和樹(俳優)、⽥淵累⽣(声優)、早瀬圭⼈(タレント、俳優)、草地稜之(円神-エンジン-メンバー)、⼭崎貴史(俳優)、新納直(タレント)、吉⽥翔⾺(PRODUCE 101 JAPAN SEASON2 練習⽣)、高尾省吾(※「高」は正式には「はしごだか」/俳優、モデル)等がいる。【Not Sponsored 記事】