【モデルプレス=2025/04/02】全国ミスターキャンパスの中から日本一のミスターキャンパスを決める「MR OF MR CAMPUS CONTEST 2025」(Zepp Shinjuku/3月24日開催)にて、関西学院大学 社会学部 社会学科の村山恵斗(むらやま・けいと)さんが準グランプリを授賞。モデルプレスでは表彰式後の村山さんを直撃し、受賞の心境や今後の目標などを聞いた。

◆村山恵斗さん、準グランプリ受賞の心境は?

◆村山恵斗さん、コンテスト出場理由に2つの目的

◆村山恵斗さん、今後の目標語る

◆村山恵斗さんの夢を叶える秘訣

◆村山恵斗(むらやま・けいと)さんプロフィール

◆「ミスターオブミスター」とは

― 準グランプリ受賞おめでとうございます!現在の心境から教えてください。約8か月弱、ノンストップで頑張ってきたので、ちょっと疲れたなと思う反面(笑)、素敵な賞をいただけたのは本当に嬉しいです。― 長期間頑張ってきた分、悔しさもあるのでしょうか?悔しさもあるんですけど、ファンの皆様に支えていただいて、このような結果を残せたのはめちゃくちゃ嬉しいです!― 改めて、今回コンテストに出場したきっかけを教えてください。“応援される人になる”っていうのと、“関学のミスコンを有名にさせたい”という 2つの理由で出場しました。― 実際に手応えはありましたか?あります。関学のミスコンを有名にさせるのは僕だけじゃなくて、他の出場者も一生懸命頑張って、有名にさせることができたんじゃないかなとは思います。― “応援される人“には?なれました!― 今日もたくさんの声援を受けていましたね!ありがとうございます(笑)。― 「MR OF MR CAMPUS CONTEST」の活動で印象に残っていることはありますか?SHOWROOM配信です。僕はイベントに出る機会があまりなかったので、配信をしないとファンの方とリアルタイムでお話しすることができなくて。かなりずっと高順位に位置付けさせていただいて、準決勝では1位を取ることができたので、その瞬間はファンの方々と思いが1つになった瞬間かなと思います。― すごくお肌が綺麗ですが、自分磨きで頑張ったことはありますか?日焼止めとかは塗ってないんですけど、肌は日頃の習慣が1番出ると思うので、毎日スキンケアはやっています!― 過去にコンテスト出場経験はありますか?1度もないです。― 表舞台で活動したいという思いはあるのでしょうか?あります!今は演技の経験をさせていただいているので、そのような活動をしていきたいです。― すでに演技の経験があるんですね。YouTubeとか、TikTokのショートドラマに出させていただいています。― 憧れの人や、目標にしている人はいますか?バスケットボールのステフィン・カリー選手です。報われるまで努力をするっていう考え方はすごく素敵だと思って、自分にも取り入れるようにしています。― 芸能活動にも興味があるとのことですが、今後の目標を教えてください。動物の保護活動を立ち上げたいので、就職した方が良いのであれば就職しようという考えではあるんですけど、今回このような賞もいただけたので、芸能界にも挑戦したいです。俳優ではなくても、何かしらの機会があればやらせていただきたいなとは思っています。― 絶滅危惧種の保護活動をしたいということですが、その活動を通して伝えたいことはありますか?今、絶滅の危機に瀕しているのも、元を辿れば人の土地開発であったり、迷信を信じて狩猟したり、毛皮を取って売るために密猟したりっていう現状があって。それに繋がっているのも世界の情勢であったり、ちょっと闇な部分とかもあったりするので、そういうところはなくしていきたいなと思います。そうすると動物の数も復活していくのかなと。― 自ら表舞台に立って、そういうことを発信したい?そうですね。発信もしたいですし、自分の手でもやりたいなと思います。― 今回準グランプリを受賞しましたが、改めて村山さんの今思う「夢を叶える秘訣」を教えてください。諦めないことです。日の光は努力をしていたら当たることができるというか、神様が見ているかなと思います。― 実際に諦めなかったことで、成し遂げたことはありますか?今回の「MR OF MR CAMPUS CONTEST」もそうです。関学ミスコンで準グランプリ、今回も準グランプリだったんですけど、関学ミスコン以上に応援してくださった方々が多かったので、 “応援される人になる”っていうのは達成することができたのかなと思います。― ありがとうございました。(modelpress編集部)大学・学部:関西学院大学 社会学部社会学科出身地:兵庫県趣味:動物園巡り、バスケ、香水集め、野球観戦、ファッション、NBA、海外旅行特技:バスケ、動物の名前を見たら当てられる将来の夢:絶滅危惧種の動物の保護活動を立ち上げる「MR OF MR CAMPUS CONTEST 2025」は全国の大学で2024年度に開催されたミスターキャンパスコンテストにてグランプリ・準グランプリ受賞者が出場可能で、ミスターキャンパスの日本一を決める全国大会。今年度は慶應義塾大学 総合政策学部の太田侑吾(おおた・ゆうご)さんがグランプリ、村山さん、関西大学 政策創造学部の高木愛斗(たかぎ・あいと)さんが準グランプリ、亜細亜大学 法学部の山崎貴裕(やまざき・たかひろ)さんがモデルプレス賞を受賞した。過去出⾝者には副島和樹(俳優)、⽥淵累⽣(声優)、早瀬圭⼈(タレント、俳優)、草地稜之(円神-エンジン-メンバー)、⼭崎貴史(俳優)、新納直(タレント)、吉⽥翔⾺(PRODUCE 101 JAPAN SEASON2 練習⽣)、高尾省吾(※「高」は正式には「はしごだか」/俳優、モデル)等がいる。【Not Sponsored 記事】