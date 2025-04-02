¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤¬¡ÖÌîµå¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡õ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥ÈÀì¹¶¡×³«¹Ö¡¡ÍèÇ¯4·î¤«¤é¡¢»ø¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤é¤¬ÆÃÊÌ¹Ö»Õ
¡¡¶µ°é»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ï2Æü¡¢Æ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖÁí¹ç³Ø±à¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¥ì¥Ã¥¸¡×¤ÇÍèÇ¯4·î¤«¤é¡ÖÌîµå¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡õ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥ÈÀì¹¶¡×¤ò³«¹Ö¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Àì¹¶¤Ç¤Ï¡¢Ìîµå¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤ÎÆ±»þ³Ø½¬¤ò·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¼Ò¤Ï¡Ö¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Áª¼ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¸½ÂåÌîµå³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Â¨ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤Ç¤¤ë¿Íºà¤ò°éÀ®¤¹¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¼ø¶È¤Ç¤Ï¡Ö¥»¥¤¥Ð¡¼¥á¥È¥ê¥¯¥¹¤ä¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¥Ç¡¼¥¿¡×¡Ö¥¹¥³¥¢¥ê¥ó¥°Åù¤ÎÌîµå¥Ç¡¼¥¿¼ý½¸¤ª¤è¤ÓÊ¬ÀÏ¡×¤Ê¤É¥¢¥Ê¥ê¥¹¥ÈÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÃÎ¼±¤Î½¬ÆÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÃÎ¼±½¬ÆÀ¤ä¼ÂÁ©¤Ê¤É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ÆÃÊÌ¹Ö»Õ¤ò¥×¥íÌîµå¡¦ºå¿À¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤¿¸¢ÅÄ¹¯ÆÁ»á¤ä»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ËÆ±¹Ô¤·¤¿À±ÀîÂÀÊå»á¤é¤¬Ì³¤á¤ëÍ½Äê¡£³«¹Ö¤òµÇ°¤·¡¢º£Ç¯5·î¤ËÀ±Àî»á¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¥»¥ß¥Ê¡¼¤¬Åìµþ¡¢Âçºå¡¢Ê¡²¬¤Î3²ñ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¾ÜºÙ¤ÏÆ±¼Ò¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò»²¾È¡£