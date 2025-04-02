横浜FCvs神戸 スタメン発表
[4.2 J1第8節](ニッパツ)
※19:00開始
主審:福島孝一郎
<出場メンバー>
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 5 福森晃斗
DF 16 伊藤槙人
MF 4 ユーリ・ララ
MF 7 鈴木武蔵
MF 8 山根永遠
MF 34 小倉陽太
MF 48 新保海鈴
MF 76 山田康太
FW 91 ルキアン
控え
GK 1 フェリペ・メギオラーロ
DF 3 鈴木準弥
MF 6 駒井善成
MF 17 新井瑞希
MF 20 村田透馬
MF 28 熊倉弘貴
FW 9 櫻川ソロモン
FW 18 森海渡
FW 49 駒沢直哉
監督
四方田修平
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 1 前川黛也
DF 3 マテウス・トゥーレル
DF 4 山川哲史
DF 23 広瀬陸斗
DF 24 酒井高徳
MF 6 扇原貴宏
MF 7 井手口陽介
MF 9 宮代大聖
FW 10 大迫勇也
FW 13 佐々木大樹
FW 14 汰木康也
控え
GK 21 新井章太
DF 15 本多勇喜
DF 16 カエターノ
MF 5 齊藤未月
MF 25 鍬先祐弥
MF 30 山内翔
MF 52 濱崎健斗
MF 77 グスタボ・クリスマン
FW 27 エリキ
監督
吉田孝行
※19:00開始
主審:福島孝一郎
<出場メンバー>
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 5 福森晃斗
DF 16 伊藤槙人
MF 4 ユーリ・ララ
MF 7 鈴木武蔵
MF 8 山根永遠
MF 34 小倉陽太
MF 48 新保海鈴
MF 76 山田康太
FW 91 ルキアン
控え
GK 1 フェリペ・メギオラーロ
DF 3 鈴木準弥
MF 6 駒井善成
MF 17 新井瑞希
MF 20 村田透馬
FW 9 櫻川ソロモン
FW 18 森海渡
FW 49 駒沢直哉
監督
四方田修平
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 1 前川黛也
DF 3 マテウス・トゥーレル
DF 4 山川哲史
DF 23 広瀬陸斗
DF 24 酒井高徳
MF 6 扇原貴宏
MF 7 井手口陽介
MF 9 宮代大聖
FW 10 大迫勇也
FW 13 佐々木大樹
FW 14 汰木康也
控え
GK 21 新井章太
DF 15 本多勇喜
DF 16 カエターノ
MF 5 齊藤未月
MF 25 鍬先祐弥
MF 30 山内翔
MF 52 濱崎健斗
MF 77 グスタボ・クリスマン
FW 27 エリキ
監督
吉田孝行