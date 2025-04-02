[4.2 J1第8節](ニッパツ)

※19:00開始

主審:福島孝一郎

<出場メンバー>

[横浜FC]

先発

GK 21 市川暉記

DF 2 ンドカ・ボニフェイス

DF 5 福森晃斗

DF 16 伊藤槙人

MF 4 ユーリ・ララ

MF 7 鈴木武蔵

MF 8 山根永遠

MF 34 小倉陽太

MF 48 新保海鈴

MF 76 山田康太

FW 91 ルキアン

控え

GK 1 フェリペ・メギオラーロ

DF 3 鈴木準弥

MF 6 駒井善成

MF 17 新井瑞希

MF 20 村田透馬

MF 28 熊倉弘貴

FW 9 櫻川ソロモン

FW 18 森海渡

FW 49 駒沢直哉

監督

四方田修平

[ヴィッセル神戸]

先発

GK 1 前川黛也

DF 3 マテウス・トゥーレル

DF 4 山川哲史

DF 23 広瀬陸斗

DF 24 酒井高徳

MF 6 扇原貴宏

MF 7 井手口陽介

MF 9 宮代大聖

FW 10 大迫勇也

FW 13 佐々木大樹

FW 14 汰木康也

控え

GK 21 新井章太

DF 15 本多勇喜

DF 16 カエターノ

MF 5 齊藤未月

MF 25 鍬先祐弥

MF 30 山内翔

MF 52 濱崎健斗

MF 77 グスタボ・クリスマン

FW 27 エリキ

監督

吉田孝行