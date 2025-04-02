東京VvsFC東京 スタメン発表
[4.2 J1第8節](味スタ)
※19:00開始
主審:Ming Fu
<出場メンバー>
[東京ヴェルディ]
先発
GK 1 マテウス
DF 3 谷口栄斗
DF 4 林尚輝
DF 23 綱島悠斗
MF 8 齋藤功佑
MF 9 染野唯月
MF 11 山見大登
MF 16 平川怜
MF 22 翁長聖
MF 40 新井悠太
FW 10 木村勇大
控え
GK 21 長沢祐弥
DF 6 宮原和也
DF 15 鈴木海音
MF 14 福田湧矢
MF 17 稲見哲行
MF 19 松橋優安
MF 20 食野壮磨
MF 28 山本丈偉
FW 27 白井亮丞
監督
城福浩
[FC東京]
先発
GK 41 野澤大志ブランドン
DF 4 木本恭生
DF 44 エンリケ・トレヴィザン
DF 47 木村誠二
MF 7 安斎颯馬
MF 8 高宇洋
MF 18 橋本拳人
MF 33 俵積田晃太
MF 98 エヴェルトン・ガウディーノ
MF 99 白井康介
FW 16 佐藤恵允
控え
GK 13 波多野豪
DF 30 岡哲平
DF 32 土肥幹太
MF 10 東慶悟
MF 27 常盤亨太
FW 19 マルセロ・ヒアン
FW 28 野澤零温
FW 39 仲川輝人
FW 53 北原槙
監督
松橋力蔵
※19:00開始
主審:Ming Fu
<出場メンバー>
[東京ヴェルディ]
先発
GK 1 マテウス
DF 3 谷口栄斗
DF 4 林尚輝
DF 23 綱島悠斗
MF 8 齋藤功佑
MF 9 染野唯月
MF 11 山見大登
MF 16 平川怜
MF 22 翁長聖
MF 40 新井悠太
FW 10 木村勇大
控え
GK 21 長沢祐弥
DF 6 宮原和也
DF 15 鈴木海音
MF 14 福田湧矢
MF 17 稲見哲行
MF 19 松橋優安
MF 20 食野壮磨
FW 27 白井亮丞
監督
城福浩
[FC東京]
先発
GK 41 野澤大志ブランドン
DF 4 木本恭生
DF 44 エンリケ・トレヴィザン
DF 47 木村誠二
MF 7 安斎颯馬
MF 8 高宇洋
MF 18 橋本拳人
MF 33 俵積田晃太
MF 98 エヴェルトン・ガウディーノ
MF 99 白井康介
FW 16 佐藤恵允
控え
GK 13 波多野豪
DF 30 岡哲平
DF 32 土肥幹太
MF 10 東慶悟
MF 27 常盤亨太
FW 19 マルセロ・ヒアン
FW 28 野澤零温
FW 39 仲川輝人
FW 53 北原槙
監督
松橋力蔵