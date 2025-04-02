[4.2 J1第8節](サンガS)

※19:00開始

主審:清水勇人

<出場メンバー>

[京都サンガF.C.]

先発

GK 26 太田岳志

DF 2 福田心之助

DF 22 須貝英大

DF 24 宮本優太

DF 50 鈴木義宜

MF 7 川崎颯太

MF 10 福岡慎平

MF 39 平戸太貴

FW 9 ラファエル・エリアス

FW 14 原大智

FW 18 松田天馬

控え

GK 21 圍謙太朗

DF 5 アピアタウィア久

DF 15 永田倖大

MF 6 ジョアン・ペドロ

MF 8 米本拓司

MF 29 奥川雅也

MF 44 佐藤響

FW 31 平賀大空

FW 77 ムリロ・コスタ

監督

チョウ・キジェ

[柏レイソル]

先発

GK 25 小島亨介

DF 4 古賀太陽

DF 5 田中隼人

DF 42 原田亘

MF 8 小泉佳穂

MF 14 小屋松知哉

MF 24 久保藤次郎

MF 27 熊坂光希

MF 40 原川力

FW 9 細谷真大

FW 18 垣田裕暉

控え

GK 1 猿田遥己

DF 3 ジエゴ

DF 13 犬飼智也

MF 6 山田雄士

MF 11 渡井理己

MF 17 手塚康平

MF 19 仲間隼斗

FW 15 木下康介

FW 37 中島舜

監督

リカルド・ロドリゲス