京都vs柏 スタメン発表
[4.2 J1第8節](サンガS)
※19:00開始
主審:清水勇人
<出場メンバー>
[京都サンガF.C.]
先発
GK 26 太田岳志
DF 2 福田心之助
DF 22 須貝英大
DF 24 宮本優太
DF 50 鈴木義宜
MF 7 川崎颯太
MF 10 福岡慎平
MF 39 平戸太貴
FW 9 ラファエル・エリアス
FW 14 原大智
FW 18 松田天馬
控え
GK 21 圍謙太朗
DF 5 アピアタウィア久
DF 15 永田倖大
MF 6 ジョアン・ペドロ
MF 8 米本拓司
MF 29 奥川雅也
MF 44 佐藤響
FW 31 平賀大空
FW 77 ムリロ・コスタ
監督
チョウ・キジェ
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 4 古賀太陽
DF 5 田中隼人
DF 42 原田亘
MF 8 小泉佳穂
MF 14 小屋松知哉
MF 24 久保藤次郎
MF 27 熊坂光希
MF 40 原川力
FW 9 細谷真大
FW 18 垣田裕暉
控え
GK 1 猿田遥己
DF 3 ジエゴ
DF 13 犬飼智也
MF 6 山田雄士
MF 11 渡井理己
MF 17 手塚康平
MF 19 仲間隼斗
FW 15 木下康介
FW 37 中島舜
監督
リカルド・ロドリゲス
※19:00開始
主審:清水勇人
<出場メンバー>
[京都サンガF.C.]
先発
GK 26 太田岳志
DF 2 福田心之助
DF 22 須貝英大
DF 24 宮本優太
DF 50 鈴木義宜
MF 7 川崎颯太
MF 10 福岡慎平
MF 39 平戸太貴
FW 9 ラファエル・エリアス
FW 14 原大智
FW 18 松田天馬
控え
GK 21 圍謙太朗
DF 5 アピアタウィア久
DF 15 永田倖大
MF 6 ジョアン・ペドロ
MF 29 奥川雅也
MF 44 佐藤響
FW 31 平賀大空
FW 77 ムリロ・コスタ
監督
チョウ・キジェ
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 4 古賀太陽
DF 5 田中隼人
DF 42 原田亘
MF 8 小泉佳穂
MF 14 小屋松知哉
MF 24 久保藤次郎
MF 27 熊坂光希
MF 40 原川力
FW 9 細谷真大
FW 18 垣田裕暉
控え
GK 1 猿田遥己
DF 3 ジエゴ
DF 13 犬飼智也
MF 6 山田雄士
MF 11 渡井理己
MF 17 手塚康平
MF 19 仲間隼斗
FW 15 木下康介
FW 37 中島舜
監督
リカルド・ロドリゲス