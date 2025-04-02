¡Ú±àÅÄ¶¥ÇÏ¡¡µÆ¿å¾Þ¡Û¥ª¥±¥Þ¥ë¤Þ¤º1´§¡¡³Ú¡¹Æ¨¤²ÀÚ¤ê8ÇÏ¿Èº¹¡¡Ìµ½ý6Ï¢¾¡¤Ë²¼¸¶Íý¡Ö¤è¤½¤Ç¤âÄÌÍÑ¤¹¤ë¡×
¡¡Ê¼¸Ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯1´§ÌÜ¡ÖÂè57²óµÆ¿å¾Þ¡×¤¬2Æü¡¢±àÅÄ¶¥ÇÏ¾ì¤Î1700¥á¡¼¥È¥ë¤òÉñÂæ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃÇÁ³¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤¿¥ª¥±¥Þ¥ë¡Ê²´3¡áÀ¹ËÜ¡Ë¤¬8ÇÏ¿Èº¹¤ò¤Ä¤±¤ÆÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÌµ½ý¤Î6Ï¢¾¡¤ò·è¤á¡¢3·î6Æü¤ÎÊ¼¸Ë¼ã¶ð¾Þ¡ÊÉ±Ï©¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ë4ÅÙÌÜ¤Î½Å¾ÞV¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£2Ãå¤Ï2ÈÖ¿Íµ¤¥Ù¥é¥¸¥ª¥É¥ê¡¼¥à¡¢3Ãå¤Ï3ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¸¡¼¥Ë¥¢¥¹¥ì¥Î¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¥ª¥±¥Þ¥ë¤ÎÆÈ¤êÉñÂæ¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¡¢³Ú¤Ë¥Ï¥Ê¤òÃ¥¤¦¤ÈÃ¯¤âÄÉ¤¤¤«¤±¤º¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¡£3¡¢4³Ñ¤ÇÄÉ¤¤¾å¤²¤ëÇÏ¤â¸«Åö¤¿¤é¤º¡¢Ä¾Àþ¤Ç¤ÏÍ¾Íµ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÆÍ¤Êü¤¹°ìÊý¡£2Ãå¥Ù¥é¥¸¥ª¥É¥ê¡¼¥à¤Ë8ÇÏ¿Èº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ°µ¾¡¤·¤¿¡£
¡¡²¼ÇÏÉ¾ÄÌ¤ê¤Î°µ¾¡¤Ë²¼¸¶Íý¤ÎÉ½¾ð¤â´Ë¤à¡£¡Ö¸ÞÊ¬¤Ë½Ð¤¿»þ¤Ë¡¢¤¤¤¤¾¡Éé¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡£¤É¤ó¤É¤óÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢±àÅÄ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤è¤½¤Ç¤âÄÌÍÑ¤·¤Æ¤¯¤ëÇÏ¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£À¹ËÜ»Õ¤â¡Ö¶¯¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥Û¥Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡º£¸å¤ÏÊ¼¸ËÍ¥½Ù¡Ê6·î26Æü¡¢±àÅÄ1870¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ØÄ¾¹Ô¡£»Ä¤ê2´§¤âÃÇÁ³¤Î¼çÌò¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£