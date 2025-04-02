ËþÅÄÂóÌé ¡ØMAJOR¡Ù¤Ï³¤Æ²¹â¹»Àï¤òºÇ½ª²ó¤Î¤Ä¤â¤ê¤ÇÉÁ¤¤¤¿¡£ÍÄÃÕ±àÊÔ¤«¤éÌÐÌî¸ãÏº¥×¥íÉü³è¤Î²ÄÇ½À¤Þ¤ÇÏ¢ºÜ20Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ú¡ØMAJOR 2nd¡Ù¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¤³¤Îµ»ö¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë
¡¡1994Ç¯¤Ë¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×¤ÇÏ¢ºÜ³«»Ï¤·¤¿¡ØMAJOR¡Ù¡£Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï5,500ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¡¢NHK¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TV¥¢¥Ë¥á¤ÏÁ´6¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤ï¤¿¤êÄ¹´üÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¸½ºß¡¢¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×¤Ç¤ÏÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡ØMAJOR 2nd¡Ù¤¬Ï¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÐÌî¸ãÏº¤ÎÂ©»Ò¡¢Âç¸ã¤Î³èÌö¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ì¡²è²È¡¦ËþÅÄÂóÌé¤µ¤ó¤Ï¡¢Ìó20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÌÐÌî¸ãÏº¤ÈÂç¸ã¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¡£¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥ÁWeb¤Ç¤ÏËþÅÄ¤µ¤ó¤ËÆÈÀê¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£¡ØMAJOR¡Ù½é´ü¤Î¹½ÁÛ¤äÌîµåÌ¡²è¤òÉÁ¤»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¡¢¹â¹»ÊÔ¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°ÊÔ¡¢¤½¤·¤Æ¡ØMAJOR 2nd¡Ù¤È»þ·ÏÎó¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¸ì¤é¤ì¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¿ô¡¹¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¼¡¼ËÜÆü¤Ï¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤Ã¤½¤¯¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ØMAJOR¡Ù¹½ÁÛ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ËþÅÄÂóÌé¡Ê°Ê²¼¡¢ËþÅÄ¡Ë¡§¿åÅç¿·»ÊÀèÀ¸¤Î¡ØµåÆ»¤¯¤ó¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢»Ò¤É¤â¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤¬¤ó¤Ð¤ì¸µµ¤¡Ù¡Ø²¶¤¿¤Á¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ù¡ØÏ»»°»Í¤Î·õ¡Ù¤Ê¤É¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¤½¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÀè¶î¼Ô¤Ç¡¢Éã¤¬»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤¬Â¾¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤â¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ºîÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡¼¡¼²áµî¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¹Ã»Ò±à¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¤¦¤ÊÌ¡²è¤ÏÉÁ¤¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°Õ¿Þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
ËþÅÄ¡§¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢ÀèÇÚÊý¤¬¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤ÎºîÉÊ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤ëÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤òÉÁ¤±¤ëµ¤¤¬Á´¤¯¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤ÇÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿Ìîµå¤òÈò¤±¤Æ¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÌ¡²è¤òÉÁ¤¤¤¿¤Î¤â¼«¿®¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ë¡¢»Å»ö¤Ë¤·¤Á¤ã¤¦¤³¤È¤ÇÌîµå¤¬¤â¤··ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¹¤´¤¯¥¤¥ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¡¢ÌîµåÌ¡²è¤Î¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡Ù¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢°ã¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤ä¤é¤»¤è¤¦¤Ã¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ø·òÂÀ¤ä¤ê¤Þ¤¹!¡Ù¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼¡Ø·òÂÀ¤ä¤ê¤Þ¤¹!¡Ù´°·ë¸å¡¢¤½¤ì¤Û¤É¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿²¦Æ»¤ÎÌîµåÌ¡²è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¿´¶¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ËþÅÄ¡§¡Ø·òÂÀ¤ä¤ê¤Þ¤¹!¡Ù¤Ï¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì¡²è²È¤È¤·¤ÆÄ¹¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤â¡Ö2ºîÌÜ¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤Ã¤¿¤é¤â¤¦³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ¡¢ÌîµåÌ¡²è¤ËÀµÌÌ¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ß¤è¤¦¤ÈÊ¢¤ò¤¯¤¯¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¢£Áá¤¯¡ÈÃæ³ØÀ¸ÊÔ¡É¤òÉÁ¤¤¿¤«¤Ã¤¿
¡¼¡¼¤³¤³¤«¤é¤Ï»þ·ÏÎó¤Ë±è¤Ã¤Æ¡ØMAJOR¡Ù¤Î¤³¤È¤ò¿§¡¹¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£²áµî¤Ë¡Ö¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤¬¤Õ¤ë¤ï¤º²æËý¤Î»þ´ü¤À¤Ã¤¿ÍÄ¾¯´üÊÔ¡×¤È¶Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¸ãÏº¤Î¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¯¡ØMAJOR¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ë¤¹¤´¤¯¿¼¤ß¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËþÅÄ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£º£¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÉÁ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÄ»ù¤ÎÏÃ¤Ï¾¯Ç¯Ì¡²è¤Î´ðËÜ¤«¤é¥º¥ì¤Þ¤¹¤·¡¢²óÁÛ¥·¡¼¥ó¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤êÈô¤Ð¤¹¤Ê¤ê¤¹¤ë¼ê¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£ÆÉ¼Ô¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÍ¤Ï½é´ü¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÃæ³ØÀ¸ÊÔ¤¬ÉÁ¤¤¿¤¯¤Æ¡¢¿Íµ¤¤¬½Ð¤ë¤Î¤â¤½¤³¤«¤é¤¬¾¡Éé¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÁá¤¯¸ãÏº¤¬ÂçË½¤ì¤¹¤ë¤Î¤òÉÁ¤¤¿¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¡£
¡¼¡¼»ä¤Ï¥ê¥È¥ë¥ê¡¼¥°ÊÔ¤«¤é¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²£ÉÍ¥ê¥È¥ëÀï¤Ê¤ó¤ÆºÇ¹â¤ËÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢Åö»þ¤«¤é´û¤Ë¿Íµ¤¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ËþÅÄ¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥ê¥È¥ëÊÔ¤ÎÅÓÃæ¤Þ¤Ç¤Ï¡ÖÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¡È¾¯Ç¯Ìîµå¤ÎÅ¨¥¥ã¥é¡É¤Ã¤ÆÉÁ¤¯¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë°¤½¤¦¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤â½êÁ§»Ò¤É¤â¤¸¤ã¤ó¡¢¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼¥µ¥ó¥Ç¡¼¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤Î¸ãÏº¤¬Å¾¹»¤·¤¿¤³¤È¤¬¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¹ð¤²¤é¤ì¤ë²ó¤ÎÍâ½µ¡¢Ãæ³ØÀ¸¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¸ãÏº¤¬´¬Æ¬¥«¥é¡¼¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤¢¤ì¤Ï¤È¤Æ¤â¾×·âÅª¤Ç¤·¤¿¡Ä¡£
ËþÅÄ¡§¸µ¡¹¡¢ËÍ¤Ï¡Ø¤¢¤·¤¿¤Î¥¸¥ç¡¼¡Ù¤ÎÌð¿á¾æ¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÉÁ¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬Ì¡²è²È¤ò»Ö¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Î1¤Ä¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡Ø·òÂÀ¤ä¤ê¤Þ¤¹!¡Ù¤Î·òÂÀ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤»Ò¤¹¤®¤ÆÌÌÇòÌ£¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢Á°ÅÄ¤È¤¤¤¦Ä¾¾ðÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤µ¤»¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Á°ÅÄ¤ÏÃæ³ØÀ¸°Ê¹ß¤Î¸ãÏº¤Ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¤¹¤´¤¯»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËþÅÄ¡§¤½¤¦¤½¤¦¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤ÏÁ°ÅÄ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥é¤ò¥Ô¥ó¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛ¤Ç¡¢¡ØMAJOR¡Ù¤Ç¤Ï¤½¤ì¤òÀ®½¢¤µ¤»¤¿·Á¤Ç¤¹¤Í¡£¥ê¥È¥ë¥ê¡¼¥°ÊÔ¤Þ¤Ç¸ãÏº¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤¤¤¤ê»¶¤é¤«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ãæ³ØÊÔ¤«¤é¤ÏÃÆ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ëþ¤ò¼¤·¤Æ¤¤¤¤ê»Ï¤á¤¿´¶¤¸¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢£¥¸¥ã¥¤¥í¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤
¡¼¡¼¹â¹»À¸ÊÔ¤Î³¤Æ²3·³¡¢Ì´ÅçÊÔ¤¢¤¿¤ê¤«¤é¤¤¤è¤¤¤è¸ãÏº¤¬¹äÂ®µåÅê¼ê¤È¤·¤Æ³«²Ö¤·¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£Àè¤Û¤É¡ØµåÆ»¤¯¤ó¡Ù¤Î¤ªÏÃ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹â¹»À¸»þÂå¤Ë163km/h¤ò½Ð¤·¤¿ÃæÀ¾µåÆ»¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿ÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ËþÅÄ¡§ÃæÀ¾µåÆ»¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤¢¤À¤Á½¼ÀèÀ¸¤ÎºîÉÊ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÌîµåÌ¡²è¤Ï¹äÂ®µåÅê¼ê¤¬¼ç¿Í¸ø¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£ÌîµåÌ¡²è¤ò»Ï¤á¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¤ÏÆ¨¤²¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¼«Á³¤ÈÄ¾µåÇÉ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¸ãÏº¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥ã¥¤¥í¥Ü¡¼¥ë¤Ï¡¢ºîÉÊÀ¤³¦¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤Æ¸½¼Â¤Ç¤â¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËþÅÄ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥¸¥ã¥¤¥í¤ÏËÍ¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä²Ê³Ø¼Ô¤Î¼êÄÍ°ì»Ö¤µ¤ó¤¬¾§¤¨¤Æ¤¤¤¿ÍýÏÀ¤ò¡¢µö²Ä¤ò¼è¤Ã¤Æ»È¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¸¥ã¥¤¥í¥Ü¡¼¥ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î¶Á¤¤¬Ì¡²è¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¼¡¼¥Ü¡¼¥ë¤¬¥É¥ê¥ë²óÅ¾¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤âÌ¡²èÅª¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ËþÅÄ¡§¼ÂºÝ¤ÏÌ¡²è¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Íî¤Á¤ë¥Ü¡¼¥ë¤À¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¢ÊÌ¤Ë¤Ç¤¿¤é¤á¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÌÌÇò¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤è¤Ê¡¢¤Ã¤ÆºÇ¶á¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¥¸¥ã¥¤¥í¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²»Ï¤á¤¿º¢¤«¤é¡¢Åêµå¥â¡¼¥·¥ç¥ó»þ¡¢¸ãÏº¤Î¼þ¤ê¤ËÉ÷¤¬µ¯¤³¤ë¤è¤¦¤ÊÉÁ¤«¤ìÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µåÂ®É½¼¨¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤¤¤«¤Ë¤âÂ®¤¤¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ËþÅÄ¡§¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¸«¤¨¤¿¤Ê¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÃ¯¤«¤Î¿¿»÷¤ò¤·¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡£¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤È¤¹¤´¤¤µå¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤¿Ëö¡¢Îµ´¬¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿Âç¤²¤µ¤ÊÉ½¸½ÊýË¡¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¢£³¤Æ²¹â¹»Àï¤ÏºÇ½ª²ó¤Î¤Ä¤â¤ê¤ÇÉÁ¤¤¤¿
¡¼¡¼¸ãÏº¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ï¡¢ÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ËÁÛ¤¤¤¬¾è¤ë¤È¤è¤êÂ®¤¯À¨¤Þ¤¸¤¤µå¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¡£³¤Æ²¹â¹»Àï¤Ï¤½¤Îµæ¶Ë¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËþÅÄ¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£³¤Æ²Àï¤ÎºÇ¸å¤Ï¡¢ºÇ½ª²ó¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç±åÇ°¤ò¹þ¤á¤ÆÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼¡¼±åÇ°¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡©
ËþÅÄ¡§Åö»þ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡¢¸ãÏº¤¬³¤Æ²¹â¹»¤ò¼¤á¤ÆÀ»½¨¹â¹»¤Ë¹Ô¤¯Å¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÃ¡¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÃÏ¶èÍ½Áª¤òÉÁ¤¯ºÝ¤Ë¡¢³¤Æ²¤òÄ¶¤¨¤ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¸ãÏº¤òÅ¾¹»¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀßÄê¤ËÀµ²ò¤âÉÔÀµ²ò¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È¥·¥ç¥Ã¥¯¤â¼õ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢³¤Æ²¹â¹»Àï¤Î¥é¥¹¥È¤Ï¡¢ÈãÈ½¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¢¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡Ö²¶¤Ï¤³¤ì¤¬ÉÁ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡ª¡×¤È¡¢¤È¤Ë¤«¤¯´èÄ¥¤Ã¤ÆÉÁ¤¤¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÇÌÌÇò¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¤À¤±¤ÉÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤éµö¤»¡¢¤È¤¤¤¦¡£
¡¼¡¼ºÇ¸å¤Ï¸ãÏº¤Î¥Ü¡¼¥¯¤ÇÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤ÎÈýÂ¼¤ËÂÐ¤¹¤ëÅêµå¤Ï»ïÌÌ¤«¤é¤âµ´µ¤Ç÷¤ë¤â¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËþÅÄ¡§´þ¸¢¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Ü¥í¥Ü¥í¤Î¸ãÏº¤¬¡Ö²¶¤¬³¤Æ²¤òÅÝ¤¹¤¿¤á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¿¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤ËÂÐ¤·¤ÆÀÕÇ¤¤ò¼è¤Ã¤Æ¤Í¤¨¡£¡×¤È¸À¤¦¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤ì¤ÏËÍ¤ÎÂæ»ì¤Ç¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬ÉÁ¤¤¿¤¤¤è¤¦¤ËÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¡£¤½¤Î¼¹Ç°¤ÇÉÁ¤ÀÚ¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö²¶¤Ï¤³¤ì¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤ë¤ó¤À¡ªÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤ì¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢£ÌÐÌî¸ãÏº¤ÎÈ¾À¸¤Ë¤±¤ê¤ò¤Ä¤±¤¿
¡¼¡¼¡Ö³¤Æ²¹â¹»Àï¤òºÇ½ª²ó¤Î¤Ä¤â¤ê¤ÇÉÁ¤¤¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¸µ¡¹¤Î¹½ÁÛ¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼ÊÔ¤Þ¤ÇÉÁ¤¯Í½Äê¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ËþÅÄ¡§ºÇ½é¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¸ãÏº¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ë¹Ô¤¯¤È¸À¤Ã¤ÆÎ¹Î©¤Á¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ë³¨¤ÇºîÉÊ¤ò´°·ë¤µ¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤½¤Î¤â¤Î¤òÉÁ¤¯µ¤¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÌ¡²è¤Ã¤Æ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ÎÃÏ¶èÍ½Áª¤¬°ìÈÖÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤·¤Ã¤«¤êÉÁ¤«¤ì¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¡¢Éé¤±¤¿¤é¸å¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÀï¤¦¤«¤éÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¹Ã»Ò±à¤äÁ´¹ñÂç²ñ¤Ç¤¤¤¤Ê¤êÅÐ¾ì¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¼¡¼¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤¹¤´¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ËþÅÄ¡§¤Þ¤·¤Æ¤ä¡¢¥×¥íÌîµå¤ä¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ê¤ó¤Æ¤â¤Ã¤ÈÆñ¤·¤¤¤Ê¤È¡£Í¥¾¡·èÄêÀï¤È¤«¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¹Ê¤ì¤ÐÉÁ¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¾¯Ç¯Ì¡²è¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥°¥é¥¼¥Ë¡Ù¤Î¡ÖÇ¯¼ý¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê³ÑÅÙ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Âç¿Í¸þ¤±¤ÎÌ¡²è¤È¤·¤Æ¤ÏÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
¡¼¡¼·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡ØMAJOR¡Ù¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¤«¤é¤âWBC¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¹ñºÝÂç²ñ¤ä¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤òÉÁ¤¡¢30´¬°Ê¾å¤âÏ¢ºÜ¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËþÅÄ¡§Àè¤Û¤É¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¡Ö¸å¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤ò¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÎÀ¤³¦¤Çºî¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¥á¥¸¥ã¡¼ÊÔ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤ÏËè½µ¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¡Ö¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤ÏÀäÂÐ¤Ë½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼ÊÔ¤¬¹¥¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÆÉ¼Ô¤µ¤ó¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢´èÄ¥¤Ã¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼ºÇ½ª²ó¤Î¥é¥¹¥È¤Ï¤È¤Æ¤â´¶Æ°Åª¤Ç¤·¤¿¡Ä¡£
ËþÅÄ¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Âè1ÏÃ¤ò¤Ê¤¾¤ë¤³¤È¤ÇÌÐÌî¸ãÏº¤ÎÈ¾À¸¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ë¤±¤ê¤ò¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¼«Éé¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¯ÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÆÉ¼Ô¤µ¤ó¤Ø¤ÎÀÕÇ¤¤Ï°ì±þ¤Ê¤ó¤È¤«¼è¤ì¤¿¤«¤Ê¤È¡£
¢£¡Ö³¨¤¬¸Å¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¥µ¥ó¥Ç¡¼¤ÇÉÁ¤¯¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤¤
¡¼¡¼¡ØMAJOR 2nd¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾®³ØÀ¸ÊÔ¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏÃæ³ØÀ¸ÊÔ¤¬¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËþÅÄ¡§¾®³ØÀ¸ÊÔ¤Ï¸ãÏº¤ÎÂ©»Ò¡¢Âç¸ã¤Î¡Ö2À¤¤Î³ëÆ£¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ³ØÀ¸ÊÔ¤Ï¡Ö½÷»ÒÌîµå¡×¤¬Âç¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢ËÍÅª¤Ë¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Ïº´ÁÒËÓ»Ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£·²Áü·à¤È¤¤¤¦¤«¡¢ËÓ»Ò¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î½÷»Ò¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÇÍ¥ÅùÀ¸¤ÎÂç¸ã¤ò°Ï¤à¤è¤¦¤Ê¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¥Ï¡¼¥ì¥àÊª¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼¡¼²áµî¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö²Ì¤¿¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ï½÷À¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÉÁ¤Ê¬¤±¡¢¥¥ã¥éÉÕ¤±¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¤È¤¤¤¦¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÁ°¤«¤éËþÅÄÀèÀ¸¤ÎÉÁ¤¯½÷À¥¥ã¥é¤ÏÉ¾È½¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¤½¤³¤ÏÎÏ¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ËþÅÄ¡§ËÍ¤ÏÇ®·ì¤ÎÌîµåÌ¡²è¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢½÷À¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£½÷À¤Ë¸Â¤é¤ºÌîµå¤Î¥·¡¼¥ó¤â´Þ¤á¤Æ¡¢º£¤Ç¤â³¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ö³¨¤¬»¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¸Å¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤Î¶þ¿«¡£
¡¼¡¼¤½¤³¤Ï¤â¤¦¡¢¥×¥é¥¤¥É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡©
ËþÅÄ¡§¤½¤¦¡£¤â¤·¡Ö³¨¤¬¸Å¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì»Ï¤á¤¿¤é¡¢¤â¤¦ËÍ¤Ï¥µ¥ó¥Ç¡¼¤ÇÉÁ¤¯¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢³¨¤ËÂÐ¤¹¤ë¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼·²Áü·à¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¦Æ»¤ÎËÓ»Ò¤Ï¤â¤Á¤í¤óÂô¤µ¤ó¤ä¥¢¥Ë¡¼¥¿¡¢ÀéÂå»Ð¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î½÷À¥¥ã¥é¤¬¤ß¤ó¤ÊÌ¥ÎÏÅª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ËþÅÄ¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤À¤±¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢£¸ãÏº¤ÎÉü³è¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©
¡¼¡¼ºÇ¸å¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¼ÁÌä¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÌ´ÁÛ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¡Ö¸ãÏº¤ÎÉü³è¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ËþÅÄ¡§¤½¤ì¤Í¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤¦¤ó¡Ä¤È¤¤É¤¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¸ãÏº¤ÏÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤ÆÇ¯ÎðÅª¤Ë¤Ï¤¤Ä¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢°úÂà¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¡£¤Þ¤¢¡¢Ì¡²è¤ÎÀ¤³¦¤À¤·¤ä¤ì¤Ê¤¯¤â¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¿¤À¡¢¤½¤¦¤Ï»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¤¤¶ÉÁ¤¤Ï¤¸¤á¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ÊÅ¸³«¤Ç¸ãÏº¤Î¥¥ã¥é¤òÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤³¤½ÆÉ¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÂç¤¤ÊÎ¢ÀÚ¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡£
¡¡¡ØMAJOR 2nd¡Ù¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÂç¸ã¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¤·¡¢¸ãÏº¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸ÈÕÇ¯¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¡Ö¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×¤Ç¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¡Ø¤¢¤Ö¤µ¤ó¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼¡¼¾¯¤Ê¤¯¤È¤âº£¤Ï¡¢Âç¸ã¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¢¤ë¡ØMAJOR 2nd¡Ù¤òÉÁ¤ÀÚ¤ë¤³¤È¤¬ºÇÍ¥Àè¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
ËþÅÄ¡§¤Ï¤¤¡¢Ãæ³ØÀ¸ÊÔ¤ÏÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Þ¤ÇÉÁ¤ÀÚ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÀè¤Î¹Ã»Ò±à¤ä¤é¡¢¤µ¤é¤ËÈôÌö¤·¤¿Ìîµå¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¯¤È¤Ê¤ë¤È¡¢°ìÅÙÆ§¤ß¹þ¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¤é¤½¤³¤ÎÀÕÇ¤¤â¼è¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ËÍ¤â¤â¤¦´ÔÎñ¤Ê¤Î¤Ç¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÉÁ¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¤«ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¡¢Ãæ³ØÀ¸ÊÔ°Ê¹ß¤Î¤³¤È¤Ï¤Þ¤À¤Á¤ã¤ó¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼ËÜÆü²¿ÅÙ¤â¡ÖÀÕÇ¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÉ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤´¶¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¼¹É®¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ËþÅÄ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢10Ç¯20Ç¯¤ÈÄ¹¤¯ÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊý¡¹¤ò¥¬¥Ã¥«¥ê¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Ì¡²è¤Ã¤Æ½ª¤ï¤êÊý¤¬¤¹¤´¤¯½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¡ØMAJOR 2nd¡Ù¤ÎºÇ½ª²ó¤òÉÁ¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¡ØMAJOR¡Ù¡ØMAJOR 2nd¡Ù¤È20Ç¯°Ê¾å¡¢¸ãÏº¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤òÉÁ¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ì¡²è²È¤È¤·¤ÆÁ´¤¯°ã¤¦¤â¤Î¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Íßµá¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ËþÅÄ¡§¤½¤ì¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¤â¤¦¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Àè¤Û¤É¸ãÏº¤ÎÉü³è¤ÎÏÃ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥³¥ß¥Ã¥¯¤«¤éÀ¼¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤é¤½¤ì¤â¥¢¥ê¤«¤Ê¡©¡×¤È¤«¹Í¤¨¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤Ï¾¯Ç¯Ì¡²è¤·¤«ÉÁ¤±¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Íßµá¤ÏÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£º£¡¢¸ãÏº¤Î²ÈÂ²¤òÄÌ¤·¤Æ¹¥¤¤ÊÌîµå¤òÉÁ¤¤¤ÆÈÓ¤¬¿©¤¨¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¼Ô¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á¶âÂô½Ó¸ã