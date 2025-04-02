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Lyrics: Arche
Music: Arche, SPENSR
Prod. by SPENSR
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J-WAVE ¡ÈSONAR TRAX¡É 4·îÅÙ URL¡§https://j-wave.co.jp/special/sonartrax/
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