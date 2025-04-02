Arche¤¬¡¢¿·¶Ê¡Öyou are¡×¤ò4·î2Æü¤è¤êÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£

º£ºî¤ÏÀìÌç³Ø¹»¡Ö¼óÅÔ°å¹»¡×¡ÖÂçºå°åÀì¡×¡ÖÌ¾¸Å²°°åÀì¡×¤Î¿·CM¥½¥ó¥°¤Ë·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë¿·¥Æ¥ì¥ÓCM¡Ö100 PROMISE¡×ÊÔ¤¬Á´¹ñ¤Ç¤Î½ç¼¡Êü±Ç³«»Ï¤ËÀè¶î¤±¡¢³Ø¹»¤ÎWEB¥µ¥¤¥È¤ÇÀè¹Ô¸ø³«¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³Ú¶Ê¤Ï²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤È¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥ê¥ê¥Ã¥¯¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤Ê¤ª¡Öyou are¡×¤Ï¡¢J-WAVE¤¬¡Öº£¡¢Ä°¤¯¤Ù¤­³Ú¶Ê¡×¤È¤·¤ÆËè·î¥ì¥³¥á¥ó¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÈSONAR TRAX¡É¤Î4·î¤Î1¶Ê¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¤Þ¤¿¡¢¼«¿È½é¤Î1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øsublimated¡Ù¤ò6·î18Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë½é¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¡£º£ºî¤ÏÇÛ¿®¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢CD¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢À§Èó¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÏÁ´8¶Ê¼ýÏ¿Í½Äê¤Ç¡¢¼ýÏ¿¶Ê¤Ë¤Ï2024Ç¯11·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡ÖSIDE-B¡×¡¢2025Ç¯1·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡Ö¸À¤¤Ìõ¡×¡¢¤½¤·¤Æ4·î2Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Öyou are¡×¤Î3¶Ê¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£

¤µ¤é¤Ë¡¢½é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¼Â»Ü¤â·èÄê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç°ìÀÚ¤Î¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿Arche¤À¤¬¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤òµá¤á¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¯¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢7·î6Æü¤ËÅìµþ¡¦½ÂÃ«WWW¤Ë¤Æ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£


¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó­¡

¡Öyou are¡×
Lyrics: Arche
Music: Arche, SPENSR
Prod. by SPENSR
ÇÛ¿®Ãæ¡§https://lnk.to/Arche_you_are
J-WAVE ¡ÈSONAR TRAX¡É 4·îÅÙ URL¡§https://j-wave.co.jp/special/sonartrax/


¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó­¢

1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øsublimated¡Ù
2025Ç¯6·î18Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
²Á³Ê¡§3,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡ÉÊÈÖ¡§PCCI-00025
¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡§Á´8¶ÊÍ½Äê
·ÁÂÖ¡§CD¤Î¤ß
¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥ó¥¯¡§https://lnk.to/Arche_sublimated


¥é¥¤¥Ö¾ðÊó

¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ãthe process of sublimation¡ä
ÆüÄø¡§2025Ç¯7·î6Æü¡ÊÆü¡Ë³«¾ì 18:30 / ³«±é19:00
¾ì½ê¡§Shibuya WWW
ÎÁ¶â¡§¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° 4,500±ß¡ÊÀÇ¹þ)+¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌÅÓ¡Ê600±ß¡Ë
https://w.pia.jp/t/arche-t/


CM¾ðÊó

¼óÅÔ°å¹» / Âçºå°åÀì / Ì¾¸Å²°°åÀì¡¡¿·¥Æ¥ì¥ÓCM ¡Ö100 PROMISE¡×ÊÓ¡¡
Êü±Ç³«»Ï¡§2025Ç¯4·î¡Á
Êü±ÇÃÏ°è¡§Á´¹ñ¤Ë¤Æ½ç¼¡
Æ°²è¸ø³«URL¡§
¼óÅÔ°å¹» https://www.iko.ac.jp/tokyo
Âçºå°åÀì https://www.iko.ac.jp/osaka
Ì¾¸Å²°°åÀì https://www.iko.ac.jp/nagoya
¡Ê100 PROMISEÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Ëhttps://www.iko.ac.jp/cp/100promise/

´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯

¢¡Arche ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡Arche ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok
¢¡Arche ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡Arche ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram