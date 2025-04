俳優のディーン・フジオカが、2日までにインスタグラムを更新。家族の仲睦まじい様子を“顔出し”ショットとともに公開し、ファンを喜ばせた。ディーンが「Here is to commemorate… God bless our family」とつづり投稿したのは、妻と3人の子どもたちとの姿。旅を楽しむ様子が動画で収められている。ファンからは「かけがえのない時間ですね」「素敵なご家族」「幸せいっぱい」「お子さん達、みんな成長してますね」などのコメントが多数寄せられた。■ディーン・フジオカ1980年8月19日生まれ。福島県出身。2004年に香港でモデルの活動をスタートし、映画『八月の物語』(2005年)の主演に抜てきされ俳優デビュー。2012年にはインドネシア人の女性と結婚。2014年10月に双子の男女、2017年3月に第3子が誕生している。引用:「ディーン・フジオカ」インスタグラム(@tfjok)