¡Ú£Æ£±¡Û³ÑÅÄÍµµ£¤¬ÌÀ¤«¤¹¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¶ÛµÞ¾º³Ê¤ÎÉñÂæÎ¢¡¡°ÜÀÒ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ËÂ¨ÊÖ»ö¡Ö»²Àï¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡£Æ£±¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¡Ê£²£´¡Ë¤¬¡¢¶ÛµÞ¾º³Ê¤·¤¿ÉñÂæÎ¢¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Ï£²Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿£Æ£±¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ò£å£ä¡¡£Â£õ£ì£ì¡¡£Ó£è£ï£÷£ò£õ£î¡¡¡ß¡¡£Ð£ï£÷£å£ò£å£ä¡¡£â£ù¡¡£È£ï£î£ä£á¡×¤Ë»²²Ã¡£»°½Å¡¦Îë¼¯¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè£³Àï¤ÎÆüËÜ¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡á·è¾¡£¶Æü¡Ë¤òÁ°¤Ë¡¢²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤ÎËÁÆ¬¤Ç³ÑÅÄ¤Ï¡Ö¥ª¥é¥¯¥ë¡¦¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥ì¡¼¥·¥ó¥°¤Ë£³ÀïÌÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤«¤é»²Àï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡¢³ÑÅÄÍµµ£¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¶¯¹ë¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ïº£µ¨¤«¤é¾º³Ê¤·¤¿¥ê¥¢¥à¡¦¥í¡¼¥½¥ó¤¬ÂçÉÔ¿¶¤Î¤¿¤á¡¢³«Ëë¤«¤é¤ï¤º¤«£²Àï¤Ç»ÐËå¥Á¡¼¥à¡¦¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Ø¤Î¹ß³Ê¤ò·èÄê¡£Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤êº£µ¨¤â¹¥Ä´¤Î³ÑÅÄ¤¬¾º³Ê¤·¤¿¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ê·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºÇ½é¤Ë¥Á¡¼¥àÂåÉ½¤Î¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Û¡¼¥Ê¡¼¤µ¤ó¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ë¾è¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢±Ñ¹ñ¤Ë¹Ô¤¯Í½Äê¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡Ø¡ÊÂè£²Àï¤Î¡ËÃæ¹ñ£Ç£Ð¤Î¸å¡¢¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤«¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤½¤Î¡Ê¾º³Ê¤Î¡Ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£Åö½é¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ï£±Æü¤ÎÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢±Ñ¹ñ¤Ë¤¤¤ë´ü´Ö¤ò£±¡¢£²ÆüÁý¤ä¤·¤¿¡£¤½¤Î´Ö¤ËÌÌ¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ø¤³¤ì¤«¤éÀµ¼°¤Ë¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¥ì¡¼¥·¥ó¥°¤ÇÆüËÜ£Ç£Ð¤«¤éÁö¤ë¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¾¯¤·¹Í¤¨¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿µ¡²ñ¤¬¿ÍÀ¸¤Ç½ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤ÏÂ¨ÊÖ»ö¤Ç¡Ø»²Àï¤·¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÅ·â°ÜÀÒ¤Î·èÃÇ¤ËÌÂ¤¤¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£